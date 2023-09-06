Лечить больных гепатитом С в России станет нечем? Эксперты — о том, что будет после ухода с рынка американского препарата

Американский фармпроизводитель MSD в августе объявил о прекращении поставок в Россию препарата «Зепатир» от гепатита С. В стране имеются и другие препараты, но этот вариант лечения был наиболее доступным. Журналист Мария Тищенко узнала у экспертов, повлияет ли этот уход с рынка на здоровье пациентов, какие аналоги существуют у препарата и почему исчезновение подобных препаратов — мировой тренд.
В России будут свои лекарства?
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напоминает, что гепатит C — это инфекционно-воспалительное заболевание, при котором здоровые ткани печени постепенно замещаются соединительной тканью. В результате орган не может нормально работать и выполнять свои функции.
Если вовремя не начать лечение, то гепатит C может привести к циррозу и даже раку печени.
При этом болезнь хорошо поддается терапии: современные лекарственные препараты позволяют добиться фактически 100-процентного выздоровления.
— Один из таких препаратов — «Зепатир» (производитель — компания MDS, США). В его состав включены сразу два противовирусных компонента, которые уничтожают вирус на молекулярном уровне. В России он разрешен к применению с 2018 года. Аналогов у лекарства в нашей стране пока нет, но разработки активно ведут сразу несколько отечественных фармкомпаний, — объясняет Екатерина Кашух.
Кроме того, добавляет она, в России идет процесс по созданию дженериков — лекарств, которые повторяют формулу исходного препарата, с некоторыми различиями в концентрации активного вещества и дополнительных компонентов.
— Поэтому пациентам с диагнозом «гепатит C» паниковать не стоит. Появление новых лекарств — вопрос ближайшей перспективы, — уверена Екатерина Кашух.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков также считает, что уход этого препарата не критичен, так как есть оригинальные аналоги, но они дороже:
— Есть пангенотипные схемы, которые действуют на все варианты вируса гепатита С: они дороже, но они присутствуют и не менее эффективны. Данный препарат действовал на генотипы
Он уточнил, что большая часть людей, которые не попадают на лечение по квотам, покупают дженерики индийского производства. Препараты работают, по словам Андрея Позднякова, особенно если действительно индийские и фабричные.
Лечить не перестанут
Гастроэнтеролог, гепатолог, руководитель Гастро-центра Института пластической хирургии Сергей Вялов также отмечает, что аналогов действующего вещества нет, но есть аналоги с другим веществом, не уступающие и даже превосходящие по эффективности: «Софосбувир», «Даклатасвир», «Велпатасвир» и другие.
— Этот препарат был удобен для тех, кто получал лечение бесплатно, а для самостоятельно оплачивающих ничего не поменялось. Обычно те, кто лечится, получают препарат сразу на 3 или 6 месяцев, то есть это и есть вся продолжительность курса, поэтому отмена поставки не приведет к срыву срока лечения. Лечение гепатита С не требует срочности или экстренности, поэтому через несколько месяцев заключат договор с альтернативным поставщиком и всё будет отлично, — уверен Сергей Вялов.
Председатель правления Межрегиональной общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами «Вместе против гепатита» Никита Коваленко отмечает, что, во-первых, «Зепатир» будет поставляться как минимум до конца 2024 года, а за это время многое может произойти. Во-вторых, в действующих клинических рекомендациях для лечения гепатита С, вызванного вирусом
— Препарат, конечно, хороший, имеет уникальный профиль межлекарственной совместимости, но, с точки зрения лечения гепатита С, аналоги у него есть. И даже с учетом ухода с рынка «Викейра-пак», предназначенного для лечения таких же пациентов, больные гепатитом без терапии не останутся, — уверен Никита Коваленко.
Коваленко акцентирует внимание на том, что на самом деле это мировой тренд: с рынка постепенно выводят генотипоспецифические препараты, то есть предназначенные для лечения гепатита С, вызванного лишь одним конкретным генотипом вируса, например первого. И их замещают пангенотипными схемами, которыми можно лечить гепатит С, вызванный вирусом любого генотипа.
— Это облегчает диагностику и подбор лечения. К слову, «Викейра-пак» в мире не используется уже два года. В России доступны как минимум три пангенотипные схемы. Так что «Зепатир», конечно, жалко — это была самая дешевая схема, которая могла быть актуальна приблизительно для половины больных гепатитом С, но без лекарств пациенты точно не останутся, — подчеркивает Никита Коваленко. Их, к слову, в нашей стране немало.
Никита Коваленко приводит данные, озвученные главным внештатным специалистом Минздава РФ по инфекционным заболеваниям: сейчас на учете состоит около 700 тысяч пациентов с хроническим вирусным гепатитом С:
— Надо понимать, что это не константа: ежегодно выявляют новых пациентов, в то же время часть пациентов получает терапию. Но отталкиваться можно от этой цифры.
Эксперт уточнил, что в 2022 году терапию гепатита С «Зепатиром» получили 4975 пациентов, что составляет около 19% от пролеченных за год
Никита Коваленко уточнил, что «Зепатир» в одной таблетке содержит два действующих вещества — гразопревир и элбавсир, которые блокируют размножение вируса за счет связывания двух важных белков, NS3/4 и NS5A.
— Он представляет собой законченную схему для лечения гепатита С, вызванного вирусом
По его словам, при добавлении к «Зепатиру» «Софосбувира» схему можно применять для лечения гепатита С, вызванного вирусом
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