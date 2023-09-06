Лечить больных гепатитом С в России станет нечем? Эксперты — о том, что будет после ухода с рынка американского препарата

В России будут свои лекарства?

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напоминает, что гепатит C — это инфекционно-воспалительное заболевание, при котором здоровые ткани печени постепенно замещаются соединительной тканью. В результате орган не может нормально работать и выполнять свои функции.

Если вовремя не начать лечение, то гепатит C может привести к циррозу и даже раку печени.

При этом болезнь хорошо поддается терапии: современные лекарственные препараты позволяют добиться фактически 100-процентного выздоровления.