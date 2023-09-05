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«Многие могут даже не чувствовать отклонений». Как повысить давление без таблеток? Объясняет кардиолог

Советы для гипотоников

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Регулярное измерение давления должно войти в привычку, потому что люди часто не замечают, как оно меняется

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Гипотонией называется низкое артериальное давление — это когда тонометр показывает значение не выше 90/60 мм ртутного столба. В таких случаях, конечно, можно принять необходимое лекарство, но может случиться и так, что при резком падении давления таблетки не окажется под рукой. Как действовать, если это произошло, нашим коллегам из NGS24.RU рассказал врач-кардиолог, заведующий кардиологическим диспансером Красноярской краевой клинической больницы Роман Хомченков.

Гипотония или артериальная гипотензия — снижение артериального давления более чем на 20% от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 90 мм ртутного столба систолического давления или 60 мм ртутного столба среднего артериального давления.

Страдают молодые люди и пенсионеры

Чаще от пониженного давления страдают пенсионеры и женщины. А еще спортсмены, жители тропиков и высокогорных районов — у этих категорий населения наблюдается так называемая адаптивная гипотония. У спортсменов она возникает при регулярных физических нагрузках — во время тренировки давление повышается, а в покое падает ниже средних показателей. При проживании в высокогорных, субтропических и тропических районах кровь циркулирует медленнее из-за пониженного содержания кислорода в воздухе. У женщин пониженное давление часто связано с изменением гормонального фона.

— Женский организм от природы имеет особую защитную гормональную систему, но при определенных возрастных или физиологических изменениях — например, при наступлении менопаузы, беременности резко меняется гормональный фон, — поясняет врач. — Это может приводить к длительным отклонениям артериального давления от нормы. Что же касается пожилых пациентов, то у них гипотензия чаще всего является следствием развития атеросклероза, когда происходят изменения структуры сосудистой стенки, ухудшаются эластичность тканей и сосудистый тонус, вследствие чего и развивается нарушение.

Лучше не нервничать

Причины гипотонии могут быть физиологическими и патологическими, и очень важно своевременно выявить их. Среди них — длительные психотравмирующие ситуации, сильные стрессы, депрессии, недосыпание и психологические травмы. И это только малая часть того, что может способствовать постановке этого диагноза.

— Если это гипотензия психологическая, то многие пациенты могут даже не чувствовать физиологических отклонений, но при острых формах заболевания могут наблюдаться такие симптомы как головокружение, кратковременное нарушение зрения, неустойчивая походка, — говорит кардиолог. — В более серьезных случаях могут проявляться слабость в конечностях, обмороки, тахикардия, ухудшение памяти из-за гипоксии — нехватки кислорода — нарушается работа сосудов головного мозга.

Ноги вверх и шоколад в рот


При симптомах внезапного снижения артериального давления, во-первых, нужно немедленно обеспечить доступ к кислороду, — отмечает врач. Открыть окна и проветрить помещение. Во-вторых, лечь на пол и поднять ноги — это поможет улучшить ток крови к сердцу. В-третьих, выпить горячий напиток — чай или кофе, съесть кусочек горького шоколада — это может повысить давление на один миллиметр ртутного столба.

Врачи могут назначать пациентам с пониженным давлением растительные препараты со стимулирующим эффектом — настойки женьшеня, китайского лимонника, аралии, но такие средства можно использовать только при отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости.

Не игнорируйте врачей

Очень важно своевременно выяснить причину пониженного давления, уточняет кардиолог. Как минимум для того, чтобы исключить опасные и патологические состояния. При длительном снижении давления ниже нормы в первую очередь могут страдать так называемые органы-мишени — головной мозг, сердце и почки. В запущенных случаях это может привести к острым сосудистым событиям: инфаркту миокарда, ишемическому инсульту или острой почечной недостаточности.

Поэтому при появлении и повторении симптомов гипотонии необходимо обязательно обратиться к врачам, говорит Роман Хомченков. Звучит логично, но не все придерживаются такой тактики — зачастую люди не идут в медицинские учреждения после исчезновения неприятных ощущений. А нужно, наоборот, записаться на прием к участковому терапевту, неврологу или кардиологу по месту жительства.

— Вам назначат комплекс обследований: суточное мониторирование артериального давления, чтобы понимать, как меняется давление утром, днем, вечером и ночью. Обязательно снимается электрокардиограмма, проверяются сосуды шеи, неврологи в свою очередь могут назначить острые ортостатические пробы и другие обследования при необходимости.

Ведите здоровый образ жизни


Эффективной профилактикой первичной артериальной гипотонии является ведение здорового образа жизни. Важно соблюдать распорядок дня, избегать физических и психоэмоциональных перегрузок, практиковать регулярные умеренные физические нагрузки — ходьбу, плавание, рассказывает кардиолог. И, конечно, лучше отказаться от алкоголя и курения, которые нарушают нормальную жизнедеятельность сосудов.

Ранее врач рассказывал, как понизить давление без таблеток.

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