«Многие могут даже не чувствовать отклонений». Как повысить давление без таблеток? Объясняет кардиолог

Гипотонией называется низкое артериальное давление — это когда тонометр показывает значение не выше
Гипотония или артериальная гипотензия — снижение артериального давления более чем на 20% от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже
Страдают молодые люди и пенсионеры
Чаще от пониженного давления страдают пенсионеры и женщины. А еще спортсмены, жители тропиков и высокогорных районов — у этих категорий населения наблюдается так называемая адаптивная гипотония. У спортсменов она возникает при регулярных физических нагрузках — во время тренировки давление повышается, а в покое падает ниже средних показателей. При проживании в высокогорных, субтропических и тропических районах кровь циркулирует медленнее из-за пониженного содержания кислорода в воздухе. У женщин пониженное давление часто связано с изменением гормонального фона.
— Женский организм от природы имеет особую защитную гормональную систему, но при определенных возрастных или физиологических изменениях — например, при наступлении менопаузы, беременности резко меняется гормональный фон, — поясняет врач. — Это может приводить к длительным отклонениям артериального давления от нормы. Что же касается пожилых пациентов, то у них гипотензия чаще всего является следствием развития атеросклероза, когда происходят изменения структуры сосудистой стенки, ухудшаются эластичность тканей и сосудистый тонус, вследствие чего и развивается нарушение.
Лучше не нервничать
Причины гипотонии могут быть физиологическими и патологическими, и очень важно своевременно выявить их. Среди них — длительные психотравмирующие ситуации, сильные стрессы, депрессии, недосыпание и психологические травмы. И это только малая часть того, что может способствовать постановке этого диагноза.
— Если это гипотензия психологическая, то многие пациенты могут даже не чувствовать физиологических отклонений, но при острых формах заболевания могут наблюдаться такие симптомы как головокружение, кратковременное нарушение зрения, неустойчивая походка, — говорит кардиолог. — В более серьезных случаях могут проявляться слабость в конечностях, обмороки, тахикардия, ухудшение памяти из-за гипоксии — нехватки кислорода — нарушается работа сосудов головного мозга.
Ноги вверх и шоколад в рот
При симптомах внезапного снижения артериального давления, во-первых, нужно немедленно обеспечить доступ к кислороду, — отмечает врач. Открыть окна и проветрить помещение. Во-вторых, лечь на пол и поднять ноги — это поможет улучшить ток крови к сердцу. В-третьих, выпить горячий напиток — чай или кофе, съесть кусочек горького шоколада — это может повысить давление на один миллиметр ртутного столба.
Врачи могут назначать пациентам с пониженным давлением растительные препараты со стимулирующим эффектом — настойки женьшеня, китайского лимонника, аралии, но такие средства можно использовать только при отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости.
Не игнорируйте врачей
Очень важно своевременно выяснить причину пониженного давления, уточняет кардиолог. Как минимум для того, чтобы исключить опасные и патологические состояния. При длительном снижении давления ниже нормы в первую очередь могут страдать так называемые органы-мишени — головной мозг, сердце и почки. В запущенных случаях это может привести к острым сосудистым событиям: инфаркту миокарда, ишемическому инсульту или острой почечной недостаточности.
Поэтому при появлении и повторении симптомов гипотонии необходимо обязательно обратиться к врачам, говорит Роман Хомченков. Звучит логично, но не все придерживаются такой тактики — зачастую люди не идут в медицинские учреждения после исчезновения неприятных ощущений. А нужно, наоборот, записаться на прием к участковому терапевту, неврологу или кардиологу по месту жительства.
— Вам назначат комплекс обследований: суточное мониторирование артериального давления, чтобы понимать, как меняется давление утром, днем, вечером и ночью. Обязательно снимается электрокардиограмма, проверяются сосуды шеи, неврологи в свою очередь могут назначить острые ортостатические пробы и другие обследования при необходимости.
Ведите здоровый образ жизни
Эффективной профилактикой первичной артериальной гипотонии является ведение здорового образа жизни. Важно соблюдать распорядок дня, избегать физических и психоэмоциональных перегрузок, практиковать регулярные умеренные физические нагрузки — ходьбу, плавание, рассказывает кардиолог. И, конечно, лучше отказаться от алкоголя и курения, которые нарушают нормальную жизнедеятельность сосудов.
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