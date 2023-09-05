«Многие могут даже не чувствовать отклонений». Как повысить давление без таблеток? Объясняет кардиолог

Гипотония или артериальная гипотензия — снижение артериального давления более чем на 20% от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 90 мм ртутного столба систолического давления или 60 мм ртутного столба среднего артериального давления.

Страдают молодые люди и пенсионеры

Чаще от пониженного давления страдают пенсионеры и женщины. А еще спортсмены, жители тропиков и высокогорных районов — у этих категорий населения наблюдается так называемая адаптивная гипотония. У спортсменов она возникает при регулярных физических нагрузках — во время тренировки давление повышается, а в покое падает ниже средних показателей. При проживании в высокогорных, субтропических и тропических районах кровь циркулирует медленнее из-за пониженного содержания кислорода в воздухе. У женщин пониженное давление часто связано с изменением гормонального фона.

