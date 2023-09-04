«Нельзя жить в ожидании завтрашнего дня»: преподаватель с онкологией — о пути от слез и отчаяния до оптимизма

Почти два года Татьяна Дерикот из Тюмени борется с раком молочных желез. Она прошла через пять операций, слезы, разочарование, обиду, но не сдалась. Сейчас Татьяна приняла себя и свой диагноз и считает, что он помог ей по-настоящему полюбить жизнь. Почему плакать не стыдно, как поддержать заболевшего онкологией родственника, когда пора прощаться с друзьями и какие уроки дает опухоль. Всё это читайте в материале наших тюменских коллег из 72.RU.
«Я была из тех, кто плачет»
В августе 2021 года Татьяна обнаружила уплотнение в груди. Она сразу пошла на УЗИ и сдала анализы. Диагноз несколько раз перепроверяли, но в сентябре точно стало ясно — это рак.
— На тот момент была вторая стадия. Начались первые восемь курсов химиотерапии со всеми вытекающими: отсутствие волос, ресниц, бровей, а также жуткая депрессия. Я была из тех, кто плачет, когда узнает о болезни. В такие моменты людям нужна психологическая помощь. Их надо брать тепленькими. Когда ты заходишь в кабинет, у тебя еще есть жизнь, но закрываешь за собой дверь, и перед тобой пустота. В такой момент человеку нужна помощь. Он чувствует себя нежильцом, — поделилась эмоциями Татьяна Дерикот.
Она всё еще лечится. Позади уже около 20 курсов химиотерапии и пять операций. Татьяна очень верит в ремиссию и ждет ее, хотя это слово ей совсем не нравится.
— Применительно к нам больше подходят слова «выздоровление», «излечение». Даже если в лабораторной карте написано «хроническое заболевание», то находиться в излечении гораздо лучше, чем в ремиссии, — рассуждает наша героиня. — Поначалу было очень тяжело. Теперь я хорошо разбираюсь в видах онкологий и химиотерапии: какие есть типы опухоли, как лечить гормональный рак, какие лекарства к каким видам болезней. Но, обладая таким большим количеством информации, ты понимаешь, что всё равно не можешь ничего спрогнозировать, что будет в будущем. Может, завтра уже не наступит. Теперь я понимаю, что значит жить: ежеминутно и ежесекундно.
«Называла себя Фантомасом»
Татьяна отмечает, что болеющие онкологией люди часто становятся невидимками. Им страшно выйти из дома и показать себя окружающим. Она и сама прошла через это, потому что стеснялась своего внешнего вида.
— Раньше я запрещала себе выходить из дома. Называла себя Фантомасом — похожа на него была. Я старалась гулять, когда никого на улицах нет. Но было хорошо, что дома меня хорошо понимали и принимали. Поэтому платков и шапок при семье я не носила. В принципе, мои родные никак не поменяли свое отношение ко мне, когда узнали про диагноз. Моему старшему сыну 29, переживает. Но он живет отдельно, не сильно включен в эту ситуацию. А вот младший ребенок, ему
Татьяна уверена, что общение играет большую роль в жизни онковыздоравливающего. Закрываться от людей нельзя — будет только хуже. Но иногда болезнь становится катализатором разрыва отношений.
— Болезнь дала мне понять, что рядом со мной есть люди, которые меня никогда не покинут. Стало ясно, что значат для меня дети и что значу для них я. Но многие подруги и знакомые отсеялись. Причина — непонимание. Ты уже знаешь, что такое жить сейчас, в отличие от них. Утром проснулся — уже хорошо. Хотя один человек ушел из моей жизни, несмотря на то, что он тоже в диагнозе. У него позиция: «Если себя окружить здоровыми людьми, то всё будет хорошо». А в другом случае я просто перестала быть удобной. Когда ты отодвигаешь свое мнение и желания, то становишься обязан оправдывать ожидания других людей. Но кто сказал, что я кому-то что-то должна? Это пришло с болезнью: хочу и буду, никому не должна. Люди начинают смотреть на тебя иначе, когда ты перестаешь быть удобным. Тогда они уходят, — рассказала Татьяна Дерикот.
«Мы сами себя ограничиваем»
Женщина считает, что к раку нужно относиться реалистично: не впадать в панику, но и не строить иллюзий. Надо понимать, что будет тяжело и потребуются силы и терпение. Помнить, что ждут и провалы, и маленькие победы. Но самое главное — продолжать жить и бороться.
— Хочу пожелать, чтобы люди этому учились безболезненно. Не обязательно проживать такой опыт болезни. Есть фраза: «Любить можно всю жизнь, а разлюбить в четверг». Порой нужно раз в неделю останавливаться и анализировать свой кусочек жизни. Понять, на что ты ее тратишь. Нельзя жить в ожидании завтрашнего дня. На следующей неделе посмотрю фильм, полежу, в следующий раз поеду на море... Но ведь ничего не случится, если я пропущу один день уборки и поеду в аквапарк, свожу сына в кино или просто прогуляюсь. Мы сами себя ограничиваем. К сожалению, понимаем это только тогда, когда Бог уже бьет по голове, чтобы ты опомнилась и начала ценить жизнь, беречь себя, — рассуждает Татьяна.
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