«Нельзя жить в ожидании завтрашнего дня»: преподаватель с онкологией — о пути от слез и отчаяния до оптимизма

«Я была из тех, кто плачет»

В августе 2021 года Татьяна обнаружила уплотнение в груди. Она сразу пошла на УЗИ и сдала анализы. Диагноз несколько раз перепроверяли, но в сентябре точно стало ясно — это рак.

— На тот момент была вторая стадия. Начались первые восемь курсов химиотерапии со всеми вытекающими: отсутствие волос, ресниц, бровей, а также жуткая депрессия. Я была из тех, кто плачет, когда узнает о болезни. В такие моменты людям нужна психологическая помощь. Их надо брать тепленькими. Когда ты заходишь в кабинет, у тебя еще есть жизнь, но закрываешь за собой дверь, и перед тобой пустота. В такой момент человеку нужна помощь. Он чувствует себя нежильцом, — поделилась эмоциями Татьяна Дерикот.