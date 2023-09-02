«Однажды я полностью ослепну»: мать-одиночка с редким заболеванием создает удивительной красоты предметы декора и теряет зрение

«Принимаю препараты больше для самоуспокоения»

Анастасия узнала о диагнозе «пигментный ретинит», когда ей было 22 года. После родов она заметила, что у нее начало резко падать зрение, и решила пойти к офтальмологу, чтобы провериться.



— Началось с того, что у меня резко пропало ночное зрение. Я перестала видеть траву, звезды, дорогу. Потом я стала спотыкаться, мне казалось, что я неуклюжая, хотя я всю жизнь занималась танцами — у меня хореографическое образование, — рассказывает Настя. — Мы ездили по клиникам в Москве, но мне лишь констатировали факт: зрение падает, но почему — никто не мог понять. В 22 года мне сказали, что установлен пигментный ретинит и это приводит к слепоте. Тогда я еще не обратила внимания на это — потому что врач сказал, что это наследственное заболевание, но у меня в семье никого с плохим зрением нет.

