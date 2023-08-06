«Я уже год жду, мне никто не звонит»: новосибирцы жалуются на очереди в санатории — кто контролирует распределение путевок

Недавно Нина снова сходила к врачу, чтобы уточнить, что делать. Ей предложили отправить документы еще в реабилитационный центр в Бердске «Ортос». Ответ из учреждения женщина пока не получила. То есть, по сути, у Нины пока даже не получилось встать в еще одну очередь, потому что она не понимает, как это сделать и кто именно может ей помочь.

Еще одна сибирячка, Юлия, говорит, что ее мама встала в очередь в соцзащите одного из районов области как пенсионер:

— 18 июля 2022 года мы написали заявление, и очередь еще не подошла. Прошло больше года. Я недавно уточняла: сказали, что, возможно, осенью дадут путевку. Но добавили, что люди и два года иногда ждут. Сами мы не можем проверить, как движется очередь, можем только звонить и узнавать. Нам еще сказали, что нужно справку от врача новую принести, чтобы нас не сняли с очереди, потому что она действует только год. Но не по нашей же вине прошло уже больше времени.