«Я уже год жду, мне никто не звонит»: новосибирцы жалуются на очереди в санатории — кто контролирует распределение путевок

Бесплатная реабилитация в санатории после травм или болезней — вещь нужная и востребованная среди жителей Новосибирска. Но, как выяснилось, не всегда доступная. Порой льготных путевок приходится ждать по году, а иногда по два. Журналист НГС Мария Тищенко собрала истории людей и узнала, в какие санатории Новосибирской области могут поехать те, кто стоит в очереди, и кто это контролирует.
«Приходится за свои средства ездить лечиться»
Сибирячка Нина Твардовская рассказывает, что в марте во время гололеда упала и сломала шейку плеча и четвертый позвонок. Ей сделали операцию, и врач-травматолог сказал, что теперь пациентке положена реабилитация по ОМС в санатории «Краснозерский». Нина отправила все документы из больницы в санаторий. Пришел ответ, что льгот нет. Ей предложили звонить в Министерство здравоохранения региона.
— Я не могу дозвониться уже две недели. Отправила письменное обращение. Санаторий платно может меня принять на лечение, но сумма большая — 103 тысячи за 14 дней. Кроме того, как ветеран труда я стою в очереди на получение путевки в отделе соцподдержки в Первомайском районе. Там тоже пока квот нет, — говорит Нина Твардовская.
Недавно Нина снова сходила к врачу, чтобы уточнить, что делать. Ей предложили отправить документы еще в реабилитационный центр в Бердске «Ортос». Ответ из учреждения женщина пока не получила. То есть, по сути, у Нины пока даже не получилось встать в еще одну очередь, потому что она не понимает, как это сделать и кто именно может ей помочь.
Еще одна сибирячка, Юлия, говорит, что ее мама встала в очередь в соцзащите одного из районов области как пенсионер:
— 18 июля 2022 года мы написали заявление, и очередь еще не подошла. Прошло больше года. Я недавно уточняла: сказали, что, возможно, осенью дадут путевку. Но добавили, что люди и два года иногда ждут. Сами мы не можем проверить, как движется очередь, можем только звонить и узнавать. Нам еще сказали, что нужно справку от врача новую принести, чтобы нас не сняли с очереди, потому что она действует только год. Но не по нашей же вине прошло уже больше времени.
Семья предоставила нужную справку и продолжает ждать.
Жительница Новосибирска Елена говорит, что номер ее очереди 3985:
— Как ФСС соединились с Пенсионным фондом, бардак стал: я ездила туда, мне сказали ожидать очередь. Я уже год жду, мне никто не звонит. При этом они хорошего сейчас ничего не предлагают. В «Обские зори», «Лунный камень» я не хочу. В них и нет того, что мне нужно в плане лечения. Вот раньше предлагали «Парус» в Бердске, там было хорошо. Я инвалид по сердцу, приходится за свои средства ездить лечиться.
Что говорят в Социальном фонде
Отделение СФР по Новосибирской области обеспечивает жителей региона набором соцуслуг, в том числе санаторно-курортным лечением по показаниям. Федеральный бюджет распределяется на год.
— Право на получение такой помощи имеют инвалиды, дети-инвалиды, участники войны, ветераны боевых действий, лица, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, и некоторые другие категории, — объяснили журналисту НГС в пресс-службе Соцфонда.
Льготные путевки выдаются в те санатории, которые выиграли конкурсы на заключение госконтрактов. Когда контракты заканчиваются, отделение СФР проводит новые торги. Поэтому перечень санаториев периодически обновляется.
Для того чтобы претендовать на путевку, нужно иметь медицинские показания и справку нужной формы. Заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ либо клиентскую службу СФР. Номер заявки в очереди присваивается автоматически: единая очередь формируется в информационной системе «Соцстрах». При этом все льготники имеют одинаковые права — вне очереди поехать в санаторий нельзя. Те, кто не успел получить путевку в этом году, перейдут в списке на следующий год. Движение единой очереди происходит по мере выдачи путевок. С начала 2023 года отделением СФР по Новосибирской области льготникам выдано 1307 путевок.
— Обращаем внимание, что каждый льготник может отследить продвижение своей очереди на сайте СФР на странице Новосибирской области в разделе «Информация для жителей региона», подраздел «Гражданам». Информация обновляется еженедельно, — уточнили в пресс-службе.
Вопросами медицинской реабилитации по полису ОМС и после перенесенной новой коронавирусной инфекции, вопросами санаторно-курортного лечения ветеранов труда, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста отделение СФР по Новосибирской области не занимается, подчеркнули в ведомстве.
А как в Минтруде
В пресс-службе Министерства труда и социального развития региона журналисту НГС рассказали, что они выделяют путевки на санаторно-курортное лечение для неработающих ветеранов труда, ветеранов труда Новосибирской области, ветеранов войны, зарегистрированных по месту жительства на территории региона, при наличии медицинских показаний (по госпрограмме НСО).
Продолжительность курса — 14 дней. Путевки предоставляются бесплатно в порядке очереди. Она определяется датой подачи заявления. Путевки выдаются через центры социальной поддержки населения по месту жительства. Нужны заявление и справка от врача.
В 2023 году оздоровление проходят в следующих санаториях: АО «Санаторий "Краснозерский"», АО «Санаторий "Доволенский"», ООО Пансионат «Лесная сказка», ООО «Золотой берег», ЗАО «Санаторий «Лазурный», ООО «САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ», ОАО «Российские железные дороги».
Ответ мэрии
В пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, что льготные категории граждан сами обращаются за путевками в санатории в СФР. Департамент по социальной политике выдает направления пенсионерам и инвалидам (в случае медицинских показаний — сопровождающим лицам) в подведомственные учреждения. К ним относятся два санатория — «Обские зори» и «Лунный камень».
Направления выдают в филиалах городских комплексных центров социального обслуживания по месту жительства (или пребывания).
Ранее мы рассказывали о том, что в Сибири пропали жизненно важные лекарства для льготников — на рынке они стоят до 13 тысяч.
Если вы столкнулись с трудностями в получении бесплатной путевки в санаторий, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: