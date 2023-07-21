«Что делать, если у меня нет денег?» В Сибири пропали жизненно важные лекарства для льготников — на рынке они стоят до 13 тысяч

Пациенты из Сибири жалуются на сложности в получении льготных лекарств. Препараты разные и помогают при разных заболеваниях, но общее у них одно: покупать их за свой счет очень дорого. Некоторые препараты стоят по 4, 6 тысяч и даже больше — в зависимости от дозировки и количества таблеток. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко разбиралась в этой ситуации.
«Сама ситуация очень настораживает»
О возникшей проблеме журналисту НГС рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. К нему обратились пациенты из Томской области с жалобами на проблемы с получением льготных препаратов при сердечно-сосудистых заболеваниях.
— Мы направили запрос в региональный Минздрав, получили ответ, что все пациенты обеспечены препаратами. Сейчас мы проверяем, все ли препараты доступны по льготе для пациентов и в полном ли объеме, поэтому пока не можем утверждать, что проблема решена. Но сама ситуация очень настораживает, так как задержки в получении препаратов чреваты для пациентов серьезными последствиями, — рассказал Жулёв.
Перебои начались с препаратами, которые снижают риск повтора острых сердечно-сосудистых событий. Не все могут приобрести их за свой счет. Юрий Жулёв поясняет, что льготные лекарства получают люди, которые уже перенесли инсульты, инфаркты или хирургическое вмешательство, поэтому беспрерывный прием назначенных лекарств — это залог их качественной и продолжительной жизни.
Что говорят сами пациенты
Пациентка из Томской области Ольга перенесла инфаркт летом 2022 года. Ей назначили дорогостоящий препарат, который входит в льготную программу. Поначалу лекарства выдавали сразу на 2–3 месяца, никаких задержек не было. А этой весной, по ее словам, Ольга столкнулась с проблемой: необходимого препарата — «Брилинта» — нет.
Сколько именно его нужно ждать, Ольге не сказали, и она написала жалобы в прокуратуру и в департамент здравоохранения Томской области.
— Ответы пока не пришли. В департаменте здравоохранения по телефону мне сказали, что деньги, которые были выделены на закупку льготных препаратов, закончились (подобное рассказали несколько пациентов, с которыми поговорила журналист НГС. — Прим. ред.). Когда бюджет появится, никто не знает. Посоветовали сходить к врачу и скорректировать лечение. Но в поликлинике кардиолога нет, нужно идти в кардиодиспансер, в который очень сложно записаться. А таблетки уже заканчиваются, — переживает Ольга.
Еще одна пациентка, Ольга Байбаченко, ссылается на постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 № 2462, по которому после различных вмешательств и сердечно-сосудистых событий пациенты должны получать в течение двух лет льготные лекарства. Так она получала «Брилинту».
— Я обратилась с льготным рецептом в аптеку, где мне сказали, что препарата нет и люди уже ждут месяцами. Фармацевт принял рецепт на отсроченное обслуживание. Но я не могу так долго ждать жизненно важное для меня лекарство: пропускать нельзя ни дня, — переживает она.
Перенесшая в 2022 году второй инфаркт Фаузилия замечает, что кардиолог сказал принимать именно этот препарат и что заменить его нельзя. После первого инфаркта она пила другой препарат, но он не помогал.
— На первый месяц лекарство купил мне сын. Потом я пошла в поликлинику, где мне кое-как, после того как я дошла до заведующей, выдали рецепт, и я сразу получила две упаковки таблеток. Этого хватает на два месяца. Потом несколько месяцев препарата вообще не было. Сколько ни звоню в аптеку, ответ: «Нет в наличии». Рецепт выписывают, например, на три месяца, а выдают только одну упаковку, — пожаловалась женщина. — У меня есть инвалидность, сахарный диабет. Не понимаю такого отношения к больным. Муж у меня уже 5 месяцев не может получить препарат «Омник», я через раз получаю «Форсигу», на свои деньги покупаю «Физиотенз». Не знаю, куда дальше обращаться.
Еще одна пациентка, Наталья, утверждает, что с января получила всего две упаковки препарата, а одной хватает на месяц.
— Когда я сказала своему лечащему врачу о том, что препарата нет в аптеке по льготе, она на меня наорала и сказала: «Вы что, хотите, чтобы я вам деньги дала на лекарства?» А что делать, если у меня нет денег на препараты? Сейчас я занимаю препарат у знакомых. Я написала жалобы в прокуратору Северска и в Роспотребнадзор.
С какими препаратами проблемы в Новосибирске
Жительница Новосибирска Ольга говорит, что ее мама второй месяц не может получить жизненно необходимый препарат «Гепцифол» (адеметионин) в поликлинике № 25. Его отсутствие женщине объясняют то тем, что препарат не отгрузили, то тем, что поликлиника его вовсе не запрашивала. Платный аналог обойдется ей в 4 тысячи рублей — при пенсии в 13 тысяч.
Еще одна сибирячка, пожелавшая остаться анонимной, жалуется на проблемы с получением инсулина в поликлинике № 14.
— Врач сказала, что нет гларгина — одного из двух видов инсулина, который я получаю. По ее словам, случился какой-то сбой. Попросила уточнить в аптеке, когда будет поставка. В аптеке мне сказали, что лекарства придут только 26 июля. Врач записала меня на 27-е, — рассказала она. — Придется покупать его за свои деньги, а он довольно дорогой.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин сказал журналисту НГС, что «Брилинта» у них в наличии есть и в сети, и у дистрибуторов, и перебоев они не наблюдают.
— «Омник» в достаточном количестве есть в сети, «Форсига» и «Физиотенз» есть в наличии российского производства, «Гепцифол» тоже есть.
Из перечисленных препаратов в сети только не был представлен пропавший вид инсулина. Но остальные препараты в наличии. Правда, только платно.
Журналист НГС отправил запрос в Минздрав Томской области, а также запросы в Росздравнадзор и Минздрав Новосибирской области, чтобы узнать, как обеспечиваются льготными препаратами жители региона, есть ли жалобы и проблемы, а также почему они возникают.
Что говорят официальные ведомства
Во время подготовки материала Росздравнадзор ответил на запрос журналиста НГС следующее:
— В территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области поступали обращения граждан о несвоевременном льготном лекарственном обеспечении, жалоб на отсутствие лекарственных препаратов не поступало.
Кроме того, Росздравнадзор в ответе подробно расписал, сколько упаковок перечисленных препаратов есть в наличии в аптеках. К ним жалоб на проблемы с получением инсулина или других указанных препаратов не поступало.
И Росздравнадзор, и Томский Минздрав напоминают, что выдача препаратов ведется по международному непатентованному названию, то есть по действующему веществу, а не по конкретной торговой марке. Другой препарат могут подобрать по решению врачебной комиссии (такие случаи бывают, когда пациенту не подходит конкретный препарат. — Прим. ред.).
Сегодня в томском региональном реестре льготных категорий граждан состоит
Минздрав Томской области также описал, сколько упаковок разных препаратов есть на складах и в аптеках: около 1000 упаковок «Адеметионина» (в тексте назван препарат с таким веществом «Гепцифол»), более 3000 «Дапаглифлозина» (пример — «Форсига»), около 2000 «Моксонидина» (пример — «Физиотенз»).
У «Брилинты» действующее вещество — тикагрелор. В Минздраве отметили, что закупали препараты с таким веществом дважды в текущем году и добавили:
— Контрактация денежных средств по данной льготе составляет 99,9% (то есть контракты проведены, льготники обеспечены лекарствами. — Прим. ред.).
В ведомстве отметили, что жалобы на трудности с получением «Брилинты» к ним поступали, а на отсутствие терапевтического эффекта препарата — нет.
На момент выхода материала ответ от новосибирского Минздрава на запрос журналиста, отправленный еще 14 июля, не поступил.
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