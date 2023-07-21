«Что делать, если у меня нет денег?» В Сибири пропали жизненно важные лекарства для льготников — на рынке они стоят до 13 тысяч

— На первый месяц лекарство купил мне сын. Потом я пошла в поликлинику, где мне кое-как, после того как я дошла до заведующей, выдали рецепт, и я сразу получила две упаковки таблеток. Этого хватает на два месяца. Потом несколько месяцев препарата вообще не было. Сколько ни звоню в аптеку, ответ: «Нет в наличии». Рецепт выписывают, например, на три месяца, а выдают только одну упаковку, — пожаловалась женщина. — У меня есть инвалидность, сахарный диабет. Не понимаю такого отношения к больным. Муж у меня уже 5 месяцев не может получить препарат «Омник», я через раз получаю «Форсигу», на свои деньги покупаю «Физиотенз». Не знаю, куда дальше обращаться.

Еще одна пациентка, Наталья, утверждает, что с января получила всего две упаковки препарата, а одной хватает на месяц.



— Когда я сказала своему лечащему врачу о том, что препарата нет в аптеке по льготе, она на меня наорала и сказала: «Вы что, хотите, чтобы я вам деньги дала на лекарства?» А что делать, если у меня нет денег на препараты? Сейчас я занимаю препарат у знакомых. Я написала жалобы в прокуратору Северска и в Роспотребнадзор.