«Прошли 7 кругов ада»: как мамы детей с диабетом выбивают инсулин через силовиков и суды

Что происходит

Проблемы с получением инсулина в Новосибирской области обсуждаются постоянно, но, как правило, остаются болью самих пациентов и их родителей. Их жалобы схожи: выдают мало тест-полосок, нет в наличии привычного препарата или происходит внезапная его замена аналогом с тем же международным непатентованным наименованием (хотя помогает, как отмечают пациенты, другой препарат хуже).