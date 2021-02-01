«Кидают, как мячик»: проблемы с инсулином не закончились. Как это объясняет Минздрав

Региональный Минздрав ответил на запрос журналиста по поводу жалоб новосибирцев на то, что они не получали инсулин больше месяца, и на то, что некоторым дают дозировки меньше назначенных. Ведомство объяснило проблемы с инсулином несогласованностью действий сотрудников учреждений — как обычно, для Минздрава это «единичные случаи».



Где именно произошел сбой