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«Кидают, как мячик»: проблемы с инсулином не закончились. Как это объясняет Минздрав

Больные диабетом жалуются, что им заменяют препараты или выдают меньше положенного

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Некоторые новосибирцы рассказывали, что инсулина не только приходится добиваться, но и постоять в очереди за ним

Некоторые новосибирцы рассказывали, что инсулина не только приходится добиваться, но и постоять в очереди за ним

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Минздрав прокомментировал проблемы с инсулином в Новосибирске

Региональный Минздрав ответил на запрос журналиста по поводу жалоб новосибирцев на то, что они не получали инсулин больше месяца, и на то, что некоторым дают дозировки меньше назначенных. Ведомство объяснило проблемы с инсулином несогласованностью действий сотрудников учреждений — как обычно, для Минздрава это «единичные случаи».

Где именно произошел сбой

Поскольку разные ведомства объясняли новосибирцам отсутствие инсулина по-разному, перекладывая с себя ответственность, журналист НГС уточнил у Минздрава, где именно произошел сбой, из-за которого жители региона с декабря 2020 года и по конец января 2021-го остались без жизненно важного препарата. Самим пациентам в поликлиниках говорили, что препарата нет на складах в «Новосибоблфарме». Там утверждали, что всё направили в поликлиники и нужно разбираться с ними, а в Минздраве тоже переадресовывали всех на поликлиники.

— Единичные случаи несвоевременного обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами могут быть связаны с несогласованностью действий сотрудников учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, на любом уровне. Подобные ситуации решаются индивидуально специалистами Министерства здравоохранения Новосибирской области в максимально короткие сроки, для этого необходимо личное обращение пациента в Министерство здравоохранения Новосибирской области, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что ранее новосибирцы рассказывали НГС, что не могли добиться ответа на обращение от Минздрава или даже дозвониться туда, поэтому некоторые из них стали обращаться уже в прокуратуру. После публикации статьи «Новосибоблфарм» запросил у журналиста данные о пациентах, которые столкнулись с проблемами, и многим из них помог, а Минздрав отказался прокомментировать «анонимные жалобы», не запросив контактов обращавшихся.

Какие проблемы остаются сейчас

Несмотря на то, что Минздрав уверяет, что единичные обращения оперативно рассматриваются, и в регионе сформирован четырехмесячный запас инсулина, новосибирцы всё же продолжают рассказывать о проблемах, которые можно разделить на несколько категорий.

Первая — инсулин после публичных обсуждений выдали в январе и якобы не собираются выдавать за декабрь; вторая — один препарат заменяют на другой, хотя он может не подойти пациенту и лучше подобную замену осуществлять в стационаре; третья — выдают меньше, чем указано в назначении; четвертая — не выдают совсем или выдают меньше положенных тест-полосок.

По словам новосибирцев, которые сталкиваются с этими проблемами, в поликлиниках им отказываются выдать документальное подтверждение того, что их препарата нет или что они не получили инсулин за декабрь. А в ответах Минздрава многим людям говорится, что якобы на самом деле они всё получают в нужном объеме.

— Выдали по рецептам января инсулин в неполном количестве. Вместо пяти ручек всего четыре и тест-полосок вместо 250 штук всего 50. За декабрь рецепт до сих пор на согласовании: непонятно, с кем они согласовывают. Заведующая говорит, что вообще не выдадут — мол, обошлись же как-то в декабре. Из Минздрава пришла какая-то нелепая отписка, мол, обеспечен же в январе. От прокуратуры тишина пока, — рассказывает Нина Катенцева, которая получает инсулин для ребенка в поликлинике № 18.

Минздрав советует, к кому обращаться за инсулином непосредственно в поликлинике

Минздрав советует, к кому обращаться за инсулином непосредственно в поликлинике

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Елена Гребенщикова живет в Барабинске и относится к ЦРБ. В декабре и 18 января ей не выдали положенный «Левемир», заместитель главного врача, по ее словам, сказал, что препарата нет на складе. Елене пришлось покупать его самостоятельно в аптеке. Ей предлагали заменить его на более дешевый препарат, который, как утверждает Елена, действует иначе.

— В итоге инсулин я получила 28 января, но за декабрь не отдали, сказав, что другим не хватит на январь, — уточняет Елена Гребенщикова.

Елена Горева, у которой инсулин получает внучка в поликлинике № 13, замечает, что их «кидают, как мячик»:

— Врач не выписывает рецепт, говорит, распоряжение свыше: кто по декабрьскому рецепту получает, за январь не выписывать. А в министерстве говорят, что мы всё получили в полном объеме.

Так выглядит ответ, который получила Елена Горева на жалобу на нехватку инсулина для внучки

Так выглядит ответ, который получила Елена Горева на жалобу на нехватку инсулина для внучки

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Елена Замятина пыталась получить инсулин для папы в поликлинике № 24. После статьи его дали, но только другой препарат:

— Во-первых, подбирать инсулин возможно только в условиях стационара, а не так, просто, в поликлинике — это непростые препараты. Во-вторых, в папином случае замена может быть очень чревата последствиями. Помимо диабета у него была очень сложная операция по удалению поджелудочной железы, рак 4-й стадии. То есть у него полностью отсутствует орган, который вырабатывает инсулин. И в рекомендациях оперирующей клиники нам был подобран именно такой инсулин. Еще дали тест-полоски от другого глюкометра, не от того, который нам надо. Иголки дали детские, они гнутся, для взрослого не подойдут.

Нина Катенцева уверяет, что шприц-ручек и тест-полосок ее сыну выдали меньше положенного

Нина Катенцева уверяет, что шприц-ручек и тест-полосок ее сыну выдали меньше положенного

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Минздрав в ответе на запрос журналиста НГС уверял, что дозировки препаратов не занижаются:

— В пунктах льготного отпуска лекарственные препараты отпускаются пациентам по рецептам в строгом соответствии с выписанными врачом дозировками и количествами. В случае отсутствия необходимого пациенту количества назначенного льготного лекарственного препарата на остатках в медицинской организации недополученное количество данного лекарственного препарата отпускается при следующей поставке. Изменение дозировки препарата не допускается.

То есть по такой логике инсулин за декабрь всем обязаны были выдать в январе.

А по поводу тест-полосок Минздрав заявил, что стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 1 типа не предполагает обязательного обеспечения пациентов тест-полосками для индивидуального глюкометра:

— Данными тест-полосками пациенты могут быть обеспечены в соответствии с протоколом решения врачебной комиссии медицинской организации.

Что дальше происходит с закупками инсулина

В январе-феврале 2021 года закупать инсулин не будут, заявил журналисту НГС Минздрав, поскольку «Новосибоблфарм» провел закупку на поставку этих препаратов на 2021 год в конце 2020 года. Государственные контракты заключили на 178 миллионов рублей:

— Данного объема лекарственных препаратов, по расчетным данным, достаточно для обеспечения пациентов Новосибирской области на период с января по май 2021 года.

То есть на пять месяцев, хотя ранее Минздрав заявлял о четырех.

В «Новосибоблфарме» журналисту НГС сообщили, что сейчас организуют закупки в нужных пациентам до конца 2021 года объемах.

Сколько диабетиков в Новосибирской области

Инсулинозависимых больных диабетом в Новосибирской области около <nobr class="_">20 500</nobr> человек

Инсулинозависимых больных диабетом в Новосибирской области около 20 500 человек

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По данным Минздрава, на 1 января 2021 года больных диабетом детей — 694 человека, подростков — 263 человека. Количество больных диабетом первого типа в Новосибирской области составляет 4685 человек, инсулинозависимость в этой категории пациентов — 100%.

Количество больных диабетом второго типа в Новосибирской области — 88 988 человек, а инсулинозависимость в этой категории пациентов — 17,8% (около 15 640 человек). Таким образом общее количество инсулинозависимых больных диабетом в Новосибирской области — около 20 500 человек.

Ранее мы писали, без какого еще жизненно важного препарата остались новосибирцы в этом году.

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МинздравжалобыинсулинполиклиникиНовосибоблфарм
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