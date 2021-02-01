«Кидают, как мячик»: проблемы с инсулином не закончились. Как это объясняет Минздрав

Минздрав прокомментировал проблемы с инсулином в Новосибирске
Региональный Минздрав ответил на запрос журналиста по поводу жалоб новосибирцев на то, что они не получали инсулин больше месяца, и на то, что некоторым дают дозировки меньше назначенных. Ведомство объяснило проблемы с инсулином несогласованностью действий сотрудников учреждений — как обычно, для Минздрава это «единичные случаи».
Где именно произошел сбой
Поскольку разные ведомства объясняли новосибирцам отсутствие инсулина по-разному, перекладывая с себя ответственность, журналист НГС уточнил у Минздрава, где именно произошел сбой, из-за которого жители региона с декабря 2020 года и по конец января
— Единичные случаи несвоевременного обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами могут быть связаны с несогласованностью действий сотрудников учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, на любом уровне. Подобные ситуации решаются индивидуально специалистами Министерства здравоохранения Новосибирской области в максимально короткие сроки, для этого необходимо личное обращение пациента в Министерство здравоохранения Новосибирской области, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, что ранее новосибирцы рассказывали НГС, что не могли добиться ответа на обращение от Минздрава или даже дозвониться туда, поэтому некоторые из них стали обращаться уже в прокуратуру. После публикации статьи «Новосибоблфарм» запросил у журналиста данные о пациентах, которые столкнулись с проблемами, и многим из них помог, а Минздрав отказался прокомментировать «анонимные жалобы», не запросив контактов обращавшихся.
Какие проблемы остаются сейчас
Несмотря на то, что Минздрав уверяет, что единичные обращения оперативно рассматриваются, и в регионе сформирован четырехмесячный запас инсулина, новосибирцы всё же продолжают рассказывать о проблемах, которые можно разделить на несколько категорий.
Первая — инсулин после публичных обсуждений выдали в январе и якобы не собираются выдавать за декабрь; вторая — один препарат заменяют на другой, хотя он может не подойти пациенту и лучше подобную замену осуществлять в стационаре; третья — выдают меньше, чем указано в назначении; четвертая — не выдают совсем или выдают меньше положенных тест-полосок.
По словам новосибирцев, которые сталкиваются с этими проблемами, в поликлиниках им отказываются выдать документальное подтверждение того, что их препарата нет или что они не получили инсулин за декабрь. А в ответах Минздрава многим людям говорится, что якобы на самом деле они всё получают в нужном объеме.
— Выдали по рецептам января инсулин в неполном количестве. Вместо пяти ручек всего четыре и тест-полосок вместо 250 штук всего 50. За декабрь рецепт до сих пор на согласовании: непонятно, с кем они согласовывают. Заведующая говорит, что вообще не выдадут — мол, обошлись же как-то в декабре. Из Минздрава пришла какая-то нелепая отписка, мол, обеспечен же в январе. От прокуратуры тишина пока, — рассказывает Нина Катенцева, которая получает инсулин для ребенка в поликлинике
Елена Гребенщикова живет в Барабинске и относится к ЦРБ. В декабре и
— В итоге инсулин я получила
Елена Горева, у которой инсулин получает внучка в поликлинике
— Врач не выписывает рецепт, говорит, распоряжение свыше: кто по декабрьскому рецепту получает, за январь не выписывать. А в министерстве говорят, что мы всё получили в полном объеме.
Елена Замятина пыталась получить инсулин для папы в поликлинике
— Во-первых, подбирать инсулин возможно только в условиях стационара, а не так, просто, в поликлинике — это непростые препараты. Во-вторых, в папином случае замена может быть очень чревата последствиями. Помимо диабета у него была очень сложная операция по удалению поджелудочной железы, рак
Минздрав в ответе на запрос журналиста НГС уверял, что дозировки препаратов не занижаются:
— В пунктах льготного отпуска лекарственные препараты отпускаются пациентам по рецептам в строгом соответствии с выписанными врачом дозировками и количествами. В случае отсутствия необходимого пациенту количества назначенного льготного лекарственного препарата на остатках в медицинской организации недополученное количество данного лекарственного препарата отпускается при следующей поставке. Изменение дозировки препарата не допускается.
То есть по такой логике инсулин за декабрь всем обязаны были выдать в январе.
А по поводу тест-полосок Минздрав заявил, что стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете
— Данными тест-полосками пациенты могут быть обеспечены в соответствии с протоколом решения врачебной комиссии медицинской организации.
Что дальше происходит с закупками инсулина
В январе-феврале 2021 года закупать инсулин не будут, заявил журналисту НГС Минздрав, поскольку «Новосибоблфарм» провел закупку на поставку этих препаратов на 2021 год в конце 2020 года. Государственные контракты заключили на 178 миллионов рублей:
— Данного объема лекарственных препаратов, по расчетным данным, достаточно для обеспечения пациентов Новосибирской области на период с января по май 2021 года.
То есть на пять месяцев, хотя ранее Минздрав заявлял о четырех.
В «Новосибоблфарме» журналисту НГС сообщили, что сейчас организуют закупки в нужных пациентам до конца 2021 года объемах.
Сколько диабетиков в Новосибирской области
По данным Минздрава, на
Количество больных диабетом второго типа в Новосибирской области —
Ранее мы писали, без какого еще жизненно важного препарата остались новосибирцы в этом году.