Врачи нашли болезнь Альцгеймера у 19-летнего: обратите внимание на эти четыре симптома

Болезнь Альцгеймера — хроническое заболевание, заключающееся в постепенном отмирании нервных клеток в определенных частях мозга. Внешне это проявляется утратой когнитивных способностей, а на последних этапах — деменцией. Ученые знают о том, какие изменения происходят внутри отмирающих клеток мозга, но пока не нашли единую причину, которая запускает этот процесс.

Терапевт Варвара Рамеева говорит, что ранним началом заболевания считаются случаи, когда болезнь Альцгеймера регистрируется в возрасте до 65 лет.

