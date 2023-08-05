Врачи нашли болезнь Альцгеймера у 19-летнего: обратите внимание на эти четыре симптома

Болезнь Альцгеймера в общественном сознании ассоциируется в первую очередь с пожилыми людьми, и отчасти это оправданно — чаще всего болезнь выявляют после 65 лет. Однако бывают и исключения: недавно неврологи из Китая заявили, что диагностировали болезнь Альцгеймера у
Болезнь Альцгеймера — хроническое заболевание, заключающееся в постепенном отмирании нервных клеток в определенных частях мозга. Внешне это проявляется утратой когнитивных способностей, а на последних этапах — деменцией. Ученые знают о том, какие изменения происходят внутри отмирающих клеток мозга, но пока не нашли единую причину, которая запускает этот процесс.
Терапевт Варвара Рамеева говорит, что ранним началом заболевания считаются случаи, когда болезнь Альцгеймера регистрируется в возрасте до 65 лет.
— Известно о семейной форме болезни Альцгеймера — наследственной болезни с ранним началом, когда симптомы могут появиться у человека в возрасте 30, 40 и 50 лет и очень редко — до 30 лет, — рассказывает врач-терапевт «ИНВИТРО» Варвара Рамеева. — Чем раньше возраст начала заболевания, тем больше вероятность того, что болезнь Альцгеймера связана с мутацией гена, которая передается из поколения в поколение. Несомненно, в таких случаях наиболее информативным диагностическим исследованием будет генетическое тестирование. Однако всегда есть и исключения — это спорадические формы болезни Альцгеймера. В описанном в публикации журнала Science alert случае у подростка при обследовании не было выявлено ни обычных мутаций, ответственных за раннее начало потери памяти, ни каких-либо иных «подозрительных» генов.
Помимо генетических изменений, основными факторами риска раннего начала заболевания доктор называет семейный анамнез. Кроме того, чаще болезнь выявляют у женщин и людей с черепно-мозговыми травмами в прошлом. Повысить риск развития заболевания могут курение, сахарный диабет, ожирение, депрессивные состояния, низкая умственная активность.
— В первую очередь на ранних стадиях болезни Альцгеймера возникает нарушение так называемой оперативной памяти — то есть ускользают из памяти события, которые происходят в бытовом режиме, — говорит врач-невролог «Новой больницы» Ирина Клевакина. — Человек забывает, что куда положил, выключил ли утюг. Также может быть рассеянность, сниженная концентрация внимания.
Проблема в том, что все эти симптомы — неспецифические, они могут быть следствием множества проблем: от депрессии до опухоли мозга. Диагностику затрудняет и это, и тот факт, что зачастую человек сам списывает ранние симптомы на возраст, усталость и другие причины. Пациент из Китая, о котором шла речь выше, начал испытывать ухудшение памяти примерно в 17 лет, а диагноз был установлен, когда ему было 19. За это время когнитивные нарушения стали более выраженными.
— Необходимо обращать внимание на неуклонное прогрессирование расстройств памяти, речи, внимания, а также снижение активности умственной деятельности, — говорит Варвара Рамеева. — Особенно нужно быть настороженными в отношении данной болезни тем людям, у которых отягощена семейная наследственность по болезни Альцгеймера.
Если все эти симптомы не проходят после качественного отдыха — это уже тревожный звоночек. Даже если они вызваны не болезнью Альцгеймера, которая в раннем возрасте встречается все-таки нечасто, эти же симптомы могут говорить и о других серьезных заболеваниях, в том числе об опухоли мозга. Так что прогрессирующие забывчивость и рассеянность — это всегда повод обратиться к врачу.