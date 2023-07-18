«Выдают тем, кто жалуется»: новосибирцы ищут популярные «детские» вакцины — их нет ни в поликлиниках, ни в частных медцентрах

«Платные прививки стоят немалых денег»

В новосибирских клиниках пропали популярные «детские» вакцины — от кори, краснухи и паротита.

— Как мне сказали в одной из частных клиник, вакцины от паротита нет нигде, а также нет у поставщиков, и до конца года именно этой вакцины не будет. В муниципальных клиниках говорят: «Ожидайте, всё зависит от Минздрава». Большинство родителей либо ожидают, либо ищут по городу, — написала в редакцию жительница Новосибирска Валерия.

Валерия добавляет, что эту проблему активно обсуждают в одном из чатов (скриншоты есть в распоряжении редакции): чаще люди жалуются на отсутствие вакцины от кори.