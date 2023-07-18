«Выдают тем, кто жалуется»: новосибирцы ищут популярные «детские» вакцины — их нет ни в поликлиниках, ни в частных медцентрах

Новосибирцы жалуются на перебои с вакцинами от кори, краснухи и паротита. Есть препараты сразу от всех трех заболеваний, а есть по отдельности. Жители города хотят привить своих детей, но, по их словам, вакцины заканчиваются как в государственных, так и в частных учреждениях. Почему так происходит и с какими препаратами еще есть сложности, разбиралась медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
«Платные прививки стоят немалых денег»
В новосибирских клиниках пропали популярные «детские» вакцины — от кори, краснухи и паротита.
— Как мне сказали в одной из частных клиник, вакцины от паротита нет нигде, а также нет у поставщиков, и до конца года именно этой вакцины не будет. В муниципальных клиниках говорят: «Ожидайте, всё зависит от Минздрава». Большинство родителей либо ожидают, либо ищут по городу, — написала в редакцию жительница Новосибирска Валерия.
Валерия добавляет, что эту проблему активно обсуждают в одном из чатов (скриншоты есть в распоряжении редакции): чаще люди жалуются на отсутствие вакцины от кори.
— Как я понимаю, небольшой запас вакцин есть, но, похоже, их выдают тем, кто жалуется. Некоторых записывают, они приходят в поликлинику, а им говорят, что закончилась вакцина, — поясняет девушка.
Сибирячка Дарья рассказывает, что в середине июня ее трехмесячному ребенку должны были поставить «Пентаксим» в поликлинике
— Заказали в платной больнице. По итогу пришли в поликлинику в
О том, что в этой поликлинике нет «Пентаксима», рассказала и читательница НГС Татьяна. По ее словам, вакцину, которую нужно ставить три раза детям до года, ее ребенок не получил ни разу.
Читательница Анна ставит ребенку все прививки по национальному календарю: когда ему исполнилось
— Врач пояснила, что прививка отсутствует в поликлинике и когда будет неизвестно. Сроки никто не озвучивает никому, сказала только обращаться минимум через месяц. Я хочу поставить ребенку прививку, так как я боюсь всех этих болезней и предпочитаю прививаться. Дают телефон заведующей, до которой дозвониться нереально. При этом поясняют, что вроде была вакцина, а по факту приходишь на прием и тебе говорят, что она сейчас отсутствует. А каждый раз ходить на прием к педиатру, отстаивать длинные очереди с маленьким ребенком, чтобы услышать, что мы зря пришли, желания нет и возможности, — возмущается Анна.
Та же ситуация, говорит она, с прививками от кори: платные вакцины стоят дорого, а бесплатно по ОМС вакцинации не дождаться, тем более что о поступлении вакцин родителям не сообщают — нужно каким-то образом узнавать информацию самим.
Что говорят в частных клиниках
Главный врач лаборатории «Гемотест» Андрей Соменков говорит, что дефицит вакцин от кори — это закономерное следствие сложившейся эпидемиологической ситуации.
— В 2021 году в России был выявлен всего один случай этой острой вирусной инфекции, а в
По его словам, вакцина — это действительно единственный способ защиты от кори и многих других вирусных инфекций: в том числе краснухи и паротита.
— Плановые прививки от кори, краснухи и паротита делают детям в
Такой анализ имеет смысл делать, прежде чем ставить прививку во взрослом возрасте: вполне возможно, у человека уже сформирован достаточный иммунитет. Если же результат анализа покажет, что антител нет, действительно нужно ревакцинироваться.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков замечает, что с вакциной от трех заболеваний сразу (корь, краснуха, паротит — MMR) действительно есть проблемы, так как ее производство — зарубежное.
— У поставщиков ее пока нет, возможно, появится через месяц-два, — сказал он. — Исключительно моновакцина от кори однодозная есть в наличии в достаточном количестве.
В пресс-службе «Здравицы» журналисту НГС объяснили, что могут привить двумя моновакцинами — от кори и краснухи, а от паротита на данный момент вакцины действительно нет. Так же, как и вакцины MMR.
Журналист НГС отправила запрос в региональный Минздрав, чтобы уточнить, действительно ли есть перебои с вакцинами и какой запас имеется в Новосибирской области, и на момент публикации ответа не получила.
Ранее мы рассказывали о жалобах новосибирцев на то, что они не могут сделать пробу Манту и поставить прививку от коронавируса.