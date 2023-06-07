«Израсходован практически весь запас»: новосибирцы не могут поставить вакцину от коронавируса

— Вакцины от ковида в Новосибирске нет. Пункт вакцинации в «Сан Сити» закрыт, а это был единственный пункт в ТРЦ. Люди туда шли, чтобы не подхватить что-нибудь в поликлиниках. Когда звонишь поликлиники, отвечают, что вакцины нет и не знают, когда будет. До Минздрава не дозвониться. Люди поставили первый компонент и не могут найти второй. По телевидению призывают вакцинироваться и ревакцинироваться, — пишет один из читателей.