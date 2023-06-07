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«Израсходован практически весь запас»: новосибирцы не могут поставить вакцину от коронавируса

В 2023 году регион получил 19 800 доз препарата «Гам-Ковид-Вак»

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Во время пандемии в наличии могло быть несколько видов вакцин одновременно

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Жители Новосибирска не могут поставить себе вакцину от ковида — об этом они сообщают в редакцию НГС. В Минздраве подтвердили, что препарат заканчивается, и чтобы пополнить его запасы, ведомство обратилось за помощью к главному санитарному врачу страны.

— Вакцины от ковида в Новосибирске нет. Пункт вакцинации в «Сан Сити» закрыт, а это был единственный пункт в ТРЦ. Люди туда шли, чтобы не подхватить что-нибудь в поликлиниках. Когда звонишь поликлиники, отвечают, что вакцины нет и не знают, когда будет. До Минздрава не дозвониться. Люди поставили первый компонент и не могут найти второй. По телевидению призывают вакцинироваться и ревакцинироваться, — пишет один из читателей.

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС объяснили, что поставка вакцин против новой коронавирусной инфекции в 2020–2022 годах и первом квартале 2023 года осуществлялась за счет средств резервного фонда Правительства РФ централизованно во все регионы:

— В 2023 году наш регион получил 19 800 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), партию распределили во все государственные медорганизации, где вакцинируют взрослых. К настоящему моменту израсходован практически весь запас препарата. Чтобы закупить вакцину за счет областного бюджета, прививка от коронавируса должна входить в региональный перечень профилактических прививок по эпидпоказаниям, утвержденный Роспотребнадзором.

В Минздраве добавили, что они направили соответствующую просьбу главному санитарному врачу Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в мае в Новосибирской области сняли ковидные ограничения, которые действовали три года.

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ВакцинаКоронавирусМинздрав
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