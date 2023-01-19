Глава СК РФ Бастрыкин возмутился вспышкой кори в Новосибирской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о вспышке кори в Новосибирской области.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину представить доклад об установленных на данный момент обстоятельствах, а по окончании процессуальной проверки — о принятом по ее результатам решении, — говорится в сообществе «Приемная Председателя СК России» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что вчера региональные следователи начали по этому факту проверку.
— В социальной сети сообщается о вспышке заболеваемости корью в Новосибирской области. В настоящее время выявлено более 40 зараженных, 17 из которых — дети. Источником заболевания стал мигрант из Средней Азии, прибывший на территорию области в ноябре прошлого года. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия, — уточняют в сообществе «Приемная Председателя СК России».
Ранее мы рассказывали о том, что жители Новосибирской области завезли корь в Алтайский край.