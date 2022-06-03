«Пробы Манту в поликлинике нет уже около 1 года!» Новосибирцы жалуются на отсутствие препарата — что говорит Минздрав
Горожане негодуют, что без этой пробы детей не принимают в садики и пионерские лагеря
Новосибирцы пожаловались, что не могут сделать в поликлиниках пробу Манту — нет препарата. Некоторые говорят, что пытаются пройти диагностический тест с января 2022 года. Но кто-то отчаялся и пошел делать пробу платно в частных клиниках, потому что наличие Манту, например, необходимо для летнего лагеря или детского сада. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, почему так происходит, зачем вообще делать пробу Манту и чем она отличается от «Диаскинтеста».
Проба Манту — это не прививка, а диагностический тест для своевременного выявления туберкулеза. Какой именно вид диагностики подходит вам или вашему ребенку, уточняйте у специалистов! У тестов имеются противопоказания.
Что произошло
О том, что в Новосибирске проблемы с пробами Манту, мы писали в январе 2022 года: тогда Минздрав региона не отрицал нехватку туберкулина и сообщал, что происходит его закупка. Но в мае и июне подобные жалобы всё равно поступали в редакцию.
— С конца 2021 года в поликлинике
О такой же проблеме рассказала и читательница Мария — про поликлинику
— Пробы Манту в поликлинике нет уже около 1 года! А нам медсестра не заполняет карту в детский сад без нее. Говорит, что препарат не привезли и советует идти ставить платно. Индивидуально сделать стоит 2300 рублей, а если группой идти, то 1130. Мы хотели в год ребенку сделать, а получилось, что не дождались и платно сделали в 1 год и 7 месяцев.
С такой же проблемой столкнулся и многодетный отец, который пожелал остаться анонимным, в поликлинике
— Нам ребенка нужно в детский лагерь отправлять, а препарата в поликлинике нету. Нам пришлось пойти и поставить платно! Главное — платно есть, а в государственных нет и не было с прошлого года, как говорят. Как так? Почему? До Минздрава я не дозвонился на горячую линию: все операторы заняты — абсолютно бестолковая функция, раздражающая людей, — возмущается мужчина.
Фтизиатр Елена Шилова, работающая в частных клиниках Новосибирска, говорит, что в государственных поликлиниках нет туберкулина из-за проблем с закупками:
— Обещали, что скоро будет.
Почему важно делать Манту и когда
Заведующая педиатрическим отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», врач-вакцинолог Елена Кочергина объясняет, что детям нужно делать кожные пробы для своевременного выявления туберкулеза, а взрослые ежегодно проходят флюорографию:
— Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смертности в мире. В России, к сожалению, заболеваемость туберкулезом достаточно высока.
Педиатр многопрофильной клиники «Санитас» Юлия Гончарова добавляет, что проба Манту проводится ежегодно с 1 года до 7 лет включительно. С 8 до 14 лет включительно проводится «Диаскинтест»; с 15 до 17 лет можно делать и его, и флюорографию.
Фтизиатр Елена Шилова объясняет, что пробу Манту проводят для того, чтобы определить наличие иммунного ответа на присутствие в организме возбудителя туберкулеза — микобактерий туберкулеза:
— Этот ответ возникает в двух случаях: при проведении прививки БЦЖ и при встрече с инфекцией. Проба Манту позволяет определить, как работает прививка у детей до 3–4 лет, и первичное инфицирование микобактериями туберкулеза и, соответственно, провести профилактические мероприятия, чтобы ребенок не заболел.
Чем отличаются Манту и «Диаскинтест»
Юлия Гончарова рассказывает, что туберкулин является сложным соединением:
— Он не содержит живых или убитых микобактерий туберкулеза, а только продукты их жизнедеятельности, элементы микробной клетки и часть среды, на которой росли микобактерии туберкулеза. На введение туберкулина возникает ответная аллергическая реакция — положительная туберкулиновая проба — у привитых вакциной БЦЖ против туберкулеза (поствакцинальная аллергия) и у инфицированных микобактериями туберкулеза (инфекционная аллергия). В обоих случаях в организме обследуемого находятся туберкулезные палочки.
Только в первом случае, уточняет эксперт, они внесены вакциной БЦЖ и поддерживают иммунитет против туберкулеза, а во втором — попали в организм из окружающей среды и являются вирулентными, то есть в определенных условиях могут вызвать заболевание.
Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что если у человека уже есть в организме туберкулезная палочка, то реакция кожи в месте введения туберкулина будет намного более яркой, чем если инфицирование отсутствует.
— Заболевание проще выявить на начальных стадиях и наблюдать за ним, чем лечить тогда, когда оно становится активным и поражает легкие либо другие органы. Если ребенок привит в роддоме БЦЖ, при этом с микобактерией в жизни не встречался, то проба будет отрицательной или положительной в пределах допустимых размеров папулы (элемента на коже), возникшей после постановки туберкулина. Если размер папулы будет больше либо проба после прошлогодней отрицательной стала положительной — это считается показателем инфицирования, требует дальнейшего дообследования и наблюдения фтизиатра, — уточняет инфекционист.
«Диаскинтест» отличается от пробы Манту — это внутрикожный диагностический тест.
— Он представляет собой рекомбинантный белок, содержащий два связанных между собой антигена, характерных для вирулентных штаммов микобактерий туберкулеза. Данные антигены отсутствуют в вакцинном штамме и у большинства нетуберкулезных микобактерий, поэтому тест вызывает иммунную реакцию только на микобактерии туберкулеза и не дает реакции, связанной с вакцинацией БЦЖ, — описывает Юлия Гончарова.
Благодаря этому, объясняет вакцинолог клиники «Смитра» Татьяна Шапкина, сводятся к минимуму ложноположительные результаты, свойственные реакции Манту.
Андрей Поздняков замечает, что «Диаскинтест» применяется у детей и в более младшем возрасте:
— Данный тест является более перспективным в применении в детской практике, вероятно, вскоре он будет разрешен к широкому применению и в младшем возрасте. В отличие от туберкулина для реакции Манту, «Диаскинтест» доступен в медицинских учреждениях без ограничений.
Какие есть противопоказания
Юлия Гончарова замечает, что к пробе Манту есть противопоказания: это кожные, острые и хронические инфекционные и соматические заболевания в период обострения; аллергические состояния, ревматизм в активной фазе, бронхиальная астма в стадии обострения; эпилепсия. А также карантин в детских коллективах и один месяц после прививки.
Противопоказания к «Диаскинтесту» — это острые и хронические инфекционные заболевания в период обострения, за исключением случаев подозрения на туберкулез. Кроме того, это распространенные кожные заболевания, аллергические состояния, эпилепсия, повышенная чувствительность к действующему веществу и/или к любому другому компоненту, входящему в состав препарата, и карантин в детских коллективах.
Что говорит Минздрав
В пресс-службе Минздрава Новосибирской области журналисту НГС ответили, что в 2022 году специфические диагностические тесты закупаются с учетом сроков выделения Министерством финансов и налоговой политики региона лимитов бюджетных обязательств.
— В настоящее время закуплена первая партия аллергена туберкулезного очищенного в стандартном разведении (туберкулина) в количестве
В Минздраве уточнили, что закупочные процедуры начались в конце января, а в мае — поставки по этим контрактам.
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