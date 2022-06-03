«Пробы Манту в поликлинике нет уже около 1 года!» Новосибирцы жалуются на отсутствие препарата — что говорит Минздрав

Что произошло

О том, что в Новосибирске проблемы с пробами Манту, мы писали в январе 2022 года: тогда Минздрав региона не отрицал нехватку туберкулина и сообщал, что происходит его закупка. Но в мае и июне подобные жалобы всё равно поступали в редакцию.