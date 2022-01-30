Новосибирцы не могут сделать пробу, чтобы проверить реакцию Манту: что говорит Минздрав

В Новосибирске не хватает препарата, чтобы сделать реакцию Манту. О нехватке туберкулина (экстракт белков, полученных из микобактерий туберкулеза) редакции сообщили читатели.
— С конца прошлого года в поликлинике на Кубовой, 106 (поликлиника
Об этом сообщила и читательница Анастасия: по ее словам, реакцию Манту нельзя сделать и в поликлинике
Журналист НГС попросил прокомментировать ситуацию в этих поликлиниках Минздрав. В ведомстве не отрицали нехватку туберкулина и добавили в ответе на запрос, что в настоящий момент происходит его закупка.
Ранее мы рассказывали, что в 2021 году в Новосибирске исчезла зарубежная детская вакцина от коклюша, дифтерии и полиомиелита.
Вы тоже столкнулись с нехваткой вакцин? Сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: