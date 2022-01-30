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Новосибирцы не могут сделать пробу, чтобы проверить реакцию Манту: что говорит Минздрав

В нескольких поликлиниках пациенты не могут сделать пробу

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В Минздраве сообщили, что закупка проводится в настоящий момент

В Минздраве сообщили, что закупка проводится в настоящий момент

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В Новосибирске не хватает препарата, чтобы сделать реакцию Манту. О нехватке туберкулина (экстракт белков, полученных из микобактерий туберкулеза) редакции сообщили читатели.

— С конца прошлого года в поликлинике на Кубовой, 106 (поликлиника № 27. — Прим. ред.) нет препарата на реакцию Манту. Сказали, что по всему городу нет, — рассказала журналисту НГС читательница Олеся Кунц.

Об этом сообщила и читательница Анастасия: по ее словам, реакцию Манту нельзя сделать и в поликлинике № 2 на Лазурной, 20/1.

Журналист НГС попросил прокомментировать ситуацию в этих поликлиниках Минздрав. В ведомстве не отрицали нехватку туберкулина и добавили в ответе на запрос, что в настоящий момент происходит его закупка.

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году в Новосибирске исчезла зарубежная детская вакцина от коклюша, дифтерии и полиомиелита.

Вы тоже столкнулись с нехваткой вакцин? Сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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МантуМинздравпрививкитуберкулин
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