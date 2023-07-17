Никогда не ешьте их сырыми. 7 продуктов, которые становятся отравой, если их не приготовить

Вот несколько растительных продуктов, которые ни в коем случае не стоит есть в сыром, необработанном виде, пишет издание Focus.



Не ешьте их сырыми

Картофель и баклажаны. Эти растения относятся к семейству пасленовых. В них содержится опасный и ядовитый растительный токсин соланин. Оба продукта нельзя есть сырыми.



Бобовые. Фасоль, чечевица, нут в сыром виде содержат токсин фазин (токсальбумин). Это яд, способный нанести серьезный вред здоровью: он повышает проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и яды. Токсин полностью разрушается при нагревании. Специалисты рекомендуют перед употреблением вымачивать бобовые не менее 5 часов, а затем отваривать.

