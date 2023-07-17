Никогда не ешьте их сырыми. 7 продуктов, которые становятся отравой, если их не приготовить

Употребление некоторых продуктов в сыром виде может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «Доктор Питер» объясняет почему.
В некоторых привычных для многих растениях содержатся по-настоящему ядовитые вещества. Они нужны для защиты от грызунов, насекомых, грибковых инфекций. Если они попадут в организм человека, то могут вызвать серьезное отравление. При этом токсины полностью нейтрализуются тепловой обработкой.
Вот несколько растительных продуктов, которые ни в коем случае не стоит есть в сыром, необработанном виде, пишет издание Focus.
Не ешьте их сырыми
Картофель и баклажаны. Эти растения относятся к семейству пасленовых. В них содержится опасный и ядовитый растительный токсин соланин. Оба продукта нельзя есть сырыми.
Бобовые. Фасоль, чечевица, нут в сыром виде содержат токсин фазин (токсальбумин). Это яд, способный нанести серьезный вред здоровью: он повышает проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и яды. Токсин полностью разрушается при нагревании. Специалисты рекомендуют перед употреблением вымачивать бобовые не менее 5 часов, а затем отваривать.
Ревень. Листья этого овоща не стоит есть в сыром виде, особенно если растение уже старое. В них содержатся токсины и щавелевая кислота, которая среди прочего может способствовать образованию камней в почках. Если листья варить или тушить, то они становятся безопасными для употребления. Щавелевая кислота полностью разлагается в процессе нагревания.
Зеленые помидоры. В незрелых помидорах также может накапливаться соланин — яд растительного происхождения. Употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. У спелых томатов также рекомендуется срезать зеленую твердую плодоножку.
Бузина. Это небольшой кустарник с красными гроздьями ягод. Опасны именно они: в плодах бузины содержатся производные синильной кислоты. Компот из бузины варить можно, термическая обработка уничтожает яд. Кстати, и в сушеном виде ягоды тоже безопасны.
Мускатный орех. В нём есть психоактивное вещество миристицин. Он вызывает галлюциногенное, стимулирующее действие на центральную нервную систему. Однако опасность представляет только в больших количествах. Более 10 г в сутки употреблять не советуют.
Не делайте так
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какие ошибки в приготовлении пищи могут лишить ее всякой пользы. Например, при варке картошки многие хозяйки кладут клубни в холодную воду и сразу солят. Это неправильно. Лучше класть сырой картофель в кипящую воду и солить его только тогда, когда он станет мягким.
При варке каши многие советуют сначала замачивать крупу в воде — так из нее выходят все антинутриенты. То же самое советуют делать и с орехами. Правда, мнения экспертов разнятся.
Неправильно при варке яиц бросать их в воду после того, как она закипела. Если сварить продукт подобным образом, яйца слегка позеленеют. Такой эффект дает сульфид железа. Так что поедание таких яиц чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника, объяснил врач.
Что касается любимой всеми картошки, которую нельзя есть ни сырой, ни жареной, а ведь раньше казалось, что ее можно есть в любом виде. Врачи называют самые безобидные способы ее приготовления.
По степени полезности лидирует вареная и запеченная картошка. Ее гликемический индекс — 80–85. Так что забудьте про салаты, куда добавляют сырой картофель.
— Когда мы едим термически обработанный картофель, можно сказать, что мы едим сахара, — говорит Светлана Горяйнова, врач-терапевт, нутрициолог, к. м. н., главный врач клиники иммунной диетологии «Иммунохелс».
— Всеми любимые пюре, картофель фри — это блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно когда уже есть нарушения метаболизма. Так что лучше всего готовить картофель в кожуре, используя минимум воды.
А вот если любимую всеми картошечку просто запечь в духовке в мундире, то она сразу становится ценным продуктом. Вспомните вкус детства — картофель, запеченный на костре. Это и вовсе деликатес, полезный для здоровья. Судите сами: печеный картофель имеет очень низкую калорийность, всего 80 ккал на 100 г, именно поэтому он считается ценным диетическим продуктом. Этот удивительный корнеплод намного полезнее, чем капуста и бананы, так как в нём содержится очень много калия. Так что, в принципе, не спешите расставаться с картошкой, если вы большой любитель. Просто не ешьте ее сырой и жареной.