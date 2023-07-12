Меняет цвет кожи и проникает в мозг: что показывает уровень билирубина и чем опасно его превышение — объяснение врачей

Врач-гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ирина Матюк замечает, что из-за билирубина могут возникнуть нарушения функционирования органов. Также пигмент способен проникать в ткани головного мозга, вызывать поражение нервной системы, которое может проявляться нарушением сознания, синдромом гипервозбудимости, судорогами, задержкой в психомоторном развитии.

Для диагностики билирубина используются биохимический анализ крови, анализы мочи и кала.

Какие основные причины повышения билирубина

Заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог Государственной новосибирской областной клинической больницы Ольга Доровская уточняет, что нарушение нормы билирубина — это гипербилирубинемия, и у нее есть несколько причин.