Меняет цвет кожи и проникает в мозг: что показывает уровень билирубина и чем опасно его превышение — объяснение врачей

Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи профильных врачей в сериале «Медликбез». Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, как определить повышение в крови билирубина, какие заболевания могут на это влиять и как их лечить.
Виды билирубина
Билирубин — пигмент желтого цвета, один из главных показателей работы печени. Основной источник билирубина — распад гемоглобина (молекулы, переносящей кислород, содержащийся в эритроцитах). По сути, это отход, который образуется в результате разрушения отслуживших эритроцитов. Из крови он сначала попадает в печень, там фильтруется и входит в состав желчи, а затем утилизируется с калом и мочой. Такой билирубин называют прямым.
Если в этом процессе по каким-то причинам происходит сбой и билирубин не попадает в печень, не «обезвреживается» там, а остается в кровотоке, такой билирубин называют непрямым. Если же клетки печени разрушаются, в крови будет повышена и концентрация прямого билирубина.
— То есть в крови содержатся две фракции билирубина: непрямой (его больше) и прямой (его меньше). Сумма их показателей называется общий билирубин. Норма у детей после 1 месяца и взрослых: 3,4–
Что бывает при повышенном билирубине
Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух говорит, что низкий уровень билирубина не считается патологией, тогда как высокий указывает на нарушения в работе печени, в том числе на гепатит и цирроз.
Кроме того, избыток билирубина может быть косвенным признаком анемии: из-за того, что в организме слишком быстро разрушаются эритроциты, печень не справляется с переработкой продуктов их распада.
Накапливаясь в крови, билирубин отравляет организм — появляются слабость, утомляемость, кожа и белки глаз желтеют, всё тело начинает чесаться, моча темнеет, а кал становится белым.
У некоторых людей периодическое повышение уровня билирубина связано с наследственной особенностью — синдромом Жильбера: при нем в печени мало ферментов, которые перерабатывают билирубин. В результате время от времени появляется желтуха — например, после инфекций, на фоне стресса, строгой диеты или недосыпа. Как правило, это неопасное состояние, но знать о нем важно, чтобы понимать причину рецидивов желтухи.
Врач-гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ирина Матюк замечает, что из-за билирубина могут возникнуть нарушения функционирования органов. Также пигмент способен проникать в ткани головного мозга, вызывать поражение нервной системы, которое может проявляться нарушением сознания, синдромом гипервозбудимости, судорогами, задержкой в психомоторном развитии.
Для диагностики билирубина используются биохимический анализ крови, анализы мочи и кала.
Какие основные причины повышения билирубина
Заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог Государственной новосибирской областной клинической больницы Ольга Доровская уточняет, что нарушение нормы билирубина — это гипербилирубинемия, и у нее есть несколько причин.
Первая связана с избытком разрушения гемоглобина. Печень не успевает переработать образовавшийся билирубин, и в этом случае в крови накапливается непрямой билирубин. Такие нарушения возникают при гематологических заболеваниях. Билирубин окрашивает кожу в лимонно-желтый цвет, проявляются снижение гемоглобина и анемия.
Вторая причина — это заболевания печени, к которым относятся гепатиты (вирусный, острый, хронический) цирроз печени, алкогольный гепатит или цирроз и другие аутоиммунные заболевания, которые могут нарушить процесс переработки билирубина в печени. В таких случаях кожа пациента может приобрести оранжевый цвет, снижается уровень белка, появляется слабость.
Третья причина проявляется, когда билирубин в печени перерабатывается в прямой, но не может выйти из печени в кишечник, а попадает в кровь. Такие нарушения могут быть вызваны желчнокаменной болезнью, сужением просвета желчного пузыря. Симптомами в таком случае может быть изменение цвета кожи на зеленоватый оттенок, часто возникает кожный зуд и болевой синдром, каловые массы становятся светлыми, потому что билирубин, поступая в кишечник, должен окрашивать каловые массы в коричневый цвет.
— Во всех трех случаях основная причина нарушения билирубина — это основные заболевания. Для нормализации билирубина в первую очередь необходимо лечить основные заболевания, что позволит вернуть его в норму, — уверена Ольга Доровская.
Андрей Поздняков добавляет, что самые частые причины, как правило, связаны с нарушением оттока желчи: воспалением желчных протоков, паразитозами (описторхоз), желчнокаменной болезнью, опухолями и прочим.
Врачи отмечают, что для того, чтобы нормализовать содержание билирубина, требуется выявить причину и устранить ее. Специфического лечения повышенного билирубина нет. Для каждого пациента тактику лечения врач будет подбирать индивидуально.
Еще три полезных текста
Новосибирские врачи объяснили, чем отличаются повышенная и пониженная кислотность желудка и какая вызывает рак.
Правда ли, что безобидная чашка кофе становится причиной жгучей изжоги и какими напитками можно ее заменить.
Почему повышается уровень холестерина, какие еще показатели важны и как за ними следить.