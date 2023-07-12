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Меняет цвет кожи и проникает в мозг: что показывает уровень билирубина и чем опасно его превышение — объяснение врачей

Причиной может быть алкогольный гепатит, желчнокаменная болезнь и другое

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Накапливаясь в крови, билирубин отравляет организм — появляются слабость и утомляемость, кожа и белки глаз желтеют

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Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи профильных врачей в сериале «Медликбез». Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, как определить повышение в крови билирубина, какие заболевания могут на это влиять и как их лечить.

Виды билирубина

Билирубин — пигмент желтого цвета, один из главных показателей работы печени. Основной источник билирубина — распад гемоглобина (молекулы, переносящей кислород, содержащийся в эритроцитах). По сути, это отход, который образуется в результате разрушения отслуживших эритроцитов. Из крови он сначала попадает в печень, там фильтруется и входит в состав желчи, а затем утилизируется с калом и мочой. Такой билирубин называют прямым.

Если в этом процессе по каким-то причинам происходит сбой и билирубин не попадает в печень, не «обезвреживается» там, а остается в кровотоке, такой билирубин называют непрямым. Если же клетки печени разрушаются, в крови будет повышена и концентрация прямого билирубина.

— То есть в крови содержатся две фракции билирубина: непрямой (его больше) и прямой (его меньше). Сумма их показателей называется общий билирубин. Норма у детей после 1 месяца и взрослых: 3,4–20,5 мкмоль/л. Повышение общего билирубина в крови вызывает окрашивание слизистых оболочек и кожи в желтый цвет. Как правило, при уровне билирубина 40 видна желтушность склер (белочной оболочки глаза. — Прим. ред.), выше — становится видимой желтуха кожи, — поясняет главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Важно не только диагностировать повышенный уровень билирубина, но и вместе с врачом найти причину его повышения

Важно не только диагностировать повышенный уровень билирубина, но и вместе с врачом найти причину его повышения

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Что бывает при повышенном билирубине

Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух говорит, что низкий уровень билирубина не считается патологией, тогда как высокий указывает на нарушения в работе печени, в том числе на гепатит и цирроз.

Кроме того, избыток билирубина может быть косвенным признаком анемии: из-за того, что в организме слишком быстро разрушаются эритроциты, печень не справляется с переработкой продуктов их распада.

Накапливаясь в крови, билирубин отравляет организм — появляются слабость, утомляемость, кожа и белки глаз желтеют, всё тело начинает чесаться, моча темнеет, а кал становится белым.

У некоторых людей периодическое повышение уровня билирубина связано с наследственной особенностью — синдромом Жильбера: при нем в печени мало ферментов, которые перерабатывают билирубин. В результате время от времени появляется желтуха — например, после инфекций, на фоне стресса, строгой диеты или недосыпа. Как правило, это неопасное состояние, но знать о нем важно, чтобы понимать причину рецидивов желтухи.

Врач-гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ирина Матюк замечает, что из-за билирубина могут возникнуть нарушения функционирования органов. Также пигмент способен проникать в ткани головного мозга, вызывать поражение нервной системы, которое может проявляться нарушением сознания, синдромом гипервозбудимости, судорогами, задержкой в психомоторном развитии.

Для диагностики билирубина используются биохимический анализ крови, анализы мочи и кала.

Какие основные причины повышения билирубина

Заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог Государственной новосибирской областной клинической больницы Ольга Доровская уточняет, что нарушение нормы билирубина — это гипербилирубинемия, и у нее есть несколько причин.

Первая связана с избытком разрушения гемоглобина. Печень не успевает переработать образовавшийся билирубин, и в этом случае в крови накапливается непрямой билирубин. Такие нарушения возникают при гематологических заболеваниях. Билирубин окрашивает кожу в лимонно-желтый цвет, проявляются снижение гемоглобина и анемия.

Вторая причина — это заболевания печени, к которым относятся гепатиты (вирусный, острый, хронический) цирроз печени, алкогольный гепатит или цирроз и другие аутоиммунные заболевания, которые могут нарушить процесс переработки билирубина в печени. В таких случаях кожа пациента может приобрести оранжевый цвет, снижается уровень белка, появляется слабость.

Стоит обращать внимание на изменения цвета кожи и слабость и при выявлении повышенного билирубина обращаться к врачу, чтобы он подобрал лечение

Стоит обращать внимание на изменения цвета кожи и слабость и при выявлении повышенного билирубина обращаться к врачу, чтобы он подобрал лечение

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Третья причина проявляется, когда билирубин в печени перерабатывается в прямой, но не может выйти из печени в кишечник, а попадает в кровь. Такие нарушения могут быть вызваны желчнокаменной болезнью, сужением просвета желчного пузыря. Симптомами в таком случае может быть изменение цвета кожи на зеленоватый оттенок, часто возникает кожный зуд и болевой синдром, каловые массы становятся светлыми, потому что билирубин, поступая в кишечник, должен окрашивать каловые массы в коричневый цвет.

— Во всех трех случаях основная причина нарушения билирубина — это основные заболевания. Для нормализации билирубина в первую очередь необходимо лечить основные заболевания, что позволит вернуть его в норму, — уверена Ольга Доровская.

Андрей Поздняков добавляет, что самые частые причины, как правило, связаны с нарушением оттока желчи: воспалением желчных протоков, паразитозами (описторхоз), желчнокаменной болезнью, опухолями и прочим.

Врачи отмечают, что для того, чтобы нормализовать содержание билирубина, требуется выявить причину и устранить ее. Специфического лечения повышенного билирубина нет. Для каждого пациента тактику лечения врач будет подбирать индивидуально.

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Если вы тоже хотите что-то узнать у врачей, присылайте свои вопросы медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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