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«Мой внешний вид кого-то пугает». Хирурги восстановили лицо ополченцу, который подорвался на мине (он перенес 77 операций)

Житель Донецка получил тяжелые травмы в 2014 году и все это время не мог свободно дышать

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Посмотрите видео о сложной реабилитации бойца, который перенес 77 операций

Видео: Владислав Шитюк / Городские порталы

Уральские врачи бесплатно провели две сложные пластические операции мужчине с серьезными травмами и смогли восстановить ему лицо и нос. Александр Филяев пострадал при минно-взрывном ранении в боях за Донецк в 2014 году. Он потерял руки, зрение, нос, получил много осколочных ранений. Всего за девять лет мужчина перенес 77 операций, 76 из них — под общим наркозом. Непростую историю Александра смотрите в видео чуть выше.

Сначала мужчину поддерживала жена, но потом она ушла и запретила видеться с ребенком.

— Бывали случаи, когда люди в кафе за столиками напротив отворачивались или вставали и уходили совсем, — рассказал Александр Филяев. — Понимаю, что мой внешний вид кого-то пугает, для кого-то просто неприятен. Я уже потерял супругу из-за этого, не вижусь с сыном, но и мне самому тяжело на душе. Надеюсь, что всё изменится для меня к лучшему.

Подробно про помощь уральских врачей и историю мужчины наши коллеги из Е1.RU рассказывали в этом тексте.

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