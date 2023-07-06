«Мой внешний вид кого-то пугает». Хирурги восстановили лицо ополченцу, который подорвался на мине (он перенес 77 операций)

Уральские врачи бесплатно провели две сложные пластические операции мужчине с серьезными травмами и смогли восстановить ему лицо и нос. Александр Филяев пострадал при минно-взрывном ранении в боях за Донецк в 2014 году. Он потерял руки, зрение, нос, получил много осколочных ранений. Всего за девять лет мужчина перенес 77 операций, 76 из них — под общим наркозом. Непростую историю Александра смотрите в видео чуть выше.
Сначала мужчину поддерживала жена, но потом она ушла и запретила видеться с ребенком.
— Бывали случаи, когда люди в кафе за столиками напротив отворачивались или вставали и уходили совсем, — рассказал Александр Филяев. — Понимаю, что мой внешний вид кого-то пугает, для кого-то просто неприятен. Я уже потерял супругу из-за этого, не вижусь с сыном, но и мне самому тяжело на душе. Надеюсь, что всё изменится для меня к лучшему.
Подробно про помощь уральских врачей и историю мужчины наши коллеги из Е1.RU рассказывали в этом тексте.