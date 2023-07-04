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«Никто не верил». История мужчины, который три года был без сознания и неожиданно очнулся

Сергей Бусулаев проснулся в реальности, где у него ничего нет

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Сергей Бусулаев из Архангельской области три с половиной года провел без сознания. По его словам, он не мог говорить, лежал «овощем» и воспринимал всё как в тумане. Когда он пришел в себя, в шоке были не только друзья, но и медики, которые предполагали, что Сергей останется в таком состоянии навсегда.

На видео выше Сергей рассказывает, как получилось, что он впал в почти коматозное состояние, а также — что с ним было после этого. И как он восстанавливает атрофированные мышцы и готовится вернуться в свою квартиру (которая без него превратилась в притон, но ее помогли восстановить верные друзья).

Последняя работа, которой занимался Сергей, — натяжка потолков. С ней и связаны события, которые привели его в почти коматозное состояние:

— Тогда я занимался натяжными потолками, на себя работал. Жена сказала: «Давай я с друзьями договорюсь, чтобы своим подешевле сделать». Я согласился. Поставил потолок. Обмыли. И вот после этого я ничего не помню. Три с половиной года выпали из жизни полностью.

Все это время Сергей провел в психоневрологическом интернате. Его жена за это время начала новую жизнь.

Сергей очнулся неожиданно для всех — даже для врачей. Близкие вспоминают, что никто не верил, что человек может выбраться из такого состояния.

— Просыпаюсь — в какой-то палате лежу. Понять не могу ничего. Сначала я не подавал виду, что очухался. Думаю: «Заикаюсь я или нет, говорю или не говорю?» И начал говорить ночью, потихонечку: «Мама, сын, жена». Думал, что со мной будет. И говорил об этом сам с собой. Потом приходят меня кормить и говорят: «Сергей, ты хоть бы спасибо сказал». Я им и говорю: «Спасибо».

После этого неожиданного для всех первого слова произошел переполох. На Сергея пришли посмотреть сразу несколько медиков.

— Позвали целый консилиум, — вспоминает он. — Меня попросили поговорить, я начал. «Всё, — говорит врач. — Ты молодец».

Подробную историю Сергея Бусулаева читайте в большом материале наших коллег из 29.RU.

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