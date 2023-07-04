«Никто не верил». История мужчины, который три года был без сознания и неожиданно очнулся

Сергей Бусулаев из Архангельской области три с половиной года провел без сознания. По его словам, он не мог говорить, лежал «овощем» и воспринимал всё как в тумане. Когда он пришел в себя, в шоке были не только друзья, но и медики, которые предполагали, что Сергей останется в таком состоянии навсегда.