«После 44 лет у 90% яйцеклеток есть хромосомные аномалии». Генетик — о риске поздних родов. Возраст отца имеет значение

Так, девочки уже рождаются с миллионом ооцитов — незрелых яйцеклеток в ткани яичников. Этот репродуктивный вклад нельзя пополнить, тот объем половых клеток, который заложен изначально, увеличиться уже никак не сможет. В течение жизни овариальный запас с каждым годом только тает, объясняет генетик. Оценить резерв яйцеклеток можно с помощью анализа крови на АМГ — антимюллеров гормон. Чем больше уровень АМГ, тем выше вероятность наступления беременности.



Страдает еще и качество

Помимо снижения количества имеющихся в резерве яйцеклеток есть еще и другие проблемы, приобретаемые в течение жизни. Но главная проблема в том, что с возрастом ухудшается еще и качество самих половых клеток.

