«После 44 лет у 90% яйцеклеток есть хромосомные аномалии». Генетик — о риске поздних родов. Возраст отца имеет значение

Еще несколько десятилетий назад на женщин, рожавших первого ребенка ближе к тридцати, смотрели косо и называли их обидным термином «старая первородящая». Но сегодня всё чаще женщины обзаводятся детьми ближе к 35–40 годам.
Вопрос о том, в каком возрасте планировать беременность и рожать своего первенца, каждая женщина решает для себя сама. В этом вопросе никаких советов не может быть, многое зависит от социальных, материальных составляющих и здоровья самой будущей матери. Но тенденция рождения детей после 30–35 лет и даже старше прослеживается.
Так, по данным Росстата, в 2021 году россиянки старше 35 лет родили рекордное число детей — больше 290 тысяч. При этом 300 малышей появились на свет от мам 50+. Легко ли зачать после 35 и какие риски несет в себе поздняя беременность, рассказал «Доктору Питеру» врач-генетик лаборатории «Гемотест» Жан Дюжев.
С возрастом «часики тикают»
С возрастом у любой женщины запускается обратный отсчет внутреннего, заложенного природой биологического таймера. К 35 годам шанс зачать и родить ребенка естественным путем снижается примерно в 2 раза, а после 45 — стремится к нулю. Дело в том, что к этому времени заканчивается запас яйцеклеток в яичниках. Уже давно известно, что половая система женщины формируется еще внутриутробно. Природа изначально заботится о будущем потомстве еще не рожденной девочки, формируя особенности развития яичников.
Так, девочки уже рождаются с миллионом ооцитов — незрелых яйцеклеток в ткани яичников. Этот репродуктивный вклад нельзя пополнить, тот объем половых клеток, который заложен изначально, увеличиться уже никак не сможет. В течение жизни овариальный запас с каждым годом только тает, объясняет генетик. Оценить резерв яйцеклеток можно с помощью анализа крови на АМГ — антимюллеров гормон. Чем больше уровень АМГ, тем выше вероятность наступления беременности.
Страдает еще и качество
Помимо снижения количества имеющихся в резерве яйцеклеток есть еще и другие проблемы, приобретаемые в течение жизни. Но главная проблема в том, что с возрастом ухудшается еще и качество самих половых клеток.
Если женщине 35 лет, то и ее яйцеклеткам тоже будет 35. Они пережили и первую затяжку сигаретой, и бессонные ночи во время сессии, и сотни вирусных атак. При этом мудрая природа из этого запаса снова и снова отбирает лучшие варианты, а подозрительные клетки отправляет в резерв.
Возникают проблемы в хромосомах
К 30 годам примерно у 30% хранящихся в яичниках яйцеклеток есть те или иные хромосомные аномалии. К 44 годам — почти у 90%. Вносит свою лепту и возраст отца: после 45 лет в сперматозоидах уже в 3 раза больше мутаций, чем в 25 лет. Большинство беременностей, возникших из дефектных половых клеток, прерываются, не успев толком начаться. Но иногда даже серьезная генетическая патология не препятствует развитию плода, и ребенок рождается больным.
Так, типичным примером можно считать появление на свет детей с синдромом Дауна. Науке давно известно, что риск генетических отклонений, приводящих к подобной мутации, повышается с возрастом. Да, он, конечно, не 100%-й, но тем не менее шансы на рождение такого малыша у женщин старше 35 лет существенно повышаются. Об этом нужно помнить, и с целью выявления подобных проблем сегодня проводятся пренатальные скрининги.
Риски можно оценить уже в первом триместре
Оценить риск наиболее часто встречающихся хромосомных нарушений можно уже с 10 недель беременности с помощью неинвазивного пренатального теста (НИПТ). По сути, это обычный анализ крови из вены, поэтому он абсолютно безопасен как для женщины, так и для ребенка. Но это исследование дает неоценимую информацию для доктора и будущей матери, устраняя лишние волнения в период вынашивания крохи.
Жан Дюжев уверен: даже если у плода нет патологий, каждой беременной женщине старше 35 лет важно пристально следить за самочувствием. У будущих мам зрелого возраста повышается риск развития гестационного диабета и преэклампсии ― грозного осложнения беременности.
Все эти случаи очень индивидуальны. Многие женщины после 35 лет легко переносят беременность и рожают абсолютно здоровых малышей.
Есть и ряд преимуществ
К тому же у отложенного материнства есть преимущества. Например, игра гормонов делает будущую маму моложе: беременные после 35–40 лет часто выглядят ровесницами 30-летних. После зачатия у женщины вырабатывается больше эстрогенов, чем за всю жизнь. Благодаря этому ускоряется обмен веществ, волосы растут быстрее, морщины разглаживаются.
А главное, к 35 годам семья обычно готова к появлению малыша психологически. В зрелом возрасте родители более осознанно относятся к воспитанию ребенка, проводят с ним больше времени. Именно поэтому «поздние» дети часто опережают сверстников по развитию. Словом, заключает врач, роды после 35 лет — отличное время, чтобы стать мамой, если подойти к процессу осознанно.
Как понять, есть ли проблемы с иммунитетом
Главные проблемы, которые могут возникнуть с рождением малыша, — его болезни и ослабленный иммунитет.
Детский эндокринолог и диетолог Татьяна Изнова — интегративный врач. Это значит, что медик смотрит на организм пациента в целом, а не лечит только одну конкретную болезнь.
Врач объяснила, что сам факт заболевания не так важен, большее значение имеет течение болезни. ОРВИ не должна осложняться отитом и пневмониями, ни одно осложнение не является нормой. Ребенок должен выздороветь за 3–5 дней, если же он болеет неделю или две и всего несколько дней после этого ходит в садик /школу без соплей — пора беспокоиться о его здоровье.
— Иммунитет — это способность организма удалять всё чужеродное из нашего организма: пылинку, ворсинку, инфекционный агент, токсин. Обращайте внимание на эти состояния ребенка:
- частые простудные заболевания, особенно с затяжным течением или осложнениями;
- хронические или повторяющиеся инфекции: кишечные, фурункулез, ангина, гайморит;
- нарушение микрофлоры кишечника (запоры, поносы);
- длительное увеличение (вне болезни) лимфоузлов;
- постоянная субфебрильная температура (37,1–38,0 градусов);
- аденоиды;
- поллиноз.
— Вклад врача — это максимум 50%, еще половина — это действия родителей, которые хотят видеть своего ребенка здоровым, — говорит детский эндокринолог. — Ребенку не нужен суперсильный иммунитет, ему нужен достойный иммунитет. Как показывает практика, суперсильный иммунитет может действовать против нас.