Уходи жир с пуза в чужие рейтузы: почему в попытке похудеть к лету мы набираем еще больше

Для того чтобы похудеть навсегда, лучше ставить конкретные цели, а их обязательно делить на маленькие промежуточные — это будут ваши ежедневные действия, которые несложно выполнять. В перспективе они приведут к стройности, здоровью и красоте. Скорость, с которой можно худеть без вреда для здоровья — минус 2−4 кило в месяц.

— Ко мне на сопровождение часто приходят «вечнохудеющие» женщины, которые уже что только не перепробовали, а стройность навсегда так и не получили. Самое лучшее решение — найти первопричину лишнего веса и выстроить комфортную систему снижения веса, она для каждого своя, потому что не существует универсального метода, который поможет всем. Адекватное сбалансированное питание, без жестких ограничений, которое внедрится в вашу жизнь и станет неотъемлемой частью, — говорит нутрициолог.