Уходи жир с пуза в чужие рейтузы: почему в попытке похудеть к лету мы набираем еще больше

Каждая женщина хотя бы раз в жизни худела к случаю — день рождения, Новый год или классика — к лету. Молодцы те, кому удавалось одержать победу над лишними килограммами, очень большие молодцы те единицы, которые смогли удержать вес и не набрать в два раза больше. Как правило, сезонные попытки похудения заканчиваются не тем результатом, которого ждут худеющие. Почему так происходит и как сбросить вес раз и навсегда — рассказала нутрициолог Виктория Полежаева.
Виктория Полежаева — дипломированный нутрициолог (дипломы NSA, МИИН, FPA), специалист по формированию здорового образа жизни и сбалансированному питанию.
Актуальный запрос на сегодня — как похудеть именно к лету. Близится пляжный сезон (надеемся, что он все-таки будет), и тут встает вопрос: закрытый или открытый купальник? А может, и вовсе утягивающий гидрокостюм. Пережив первый стресс от увиденного в зеркале, женщины, которые хорошо ели зимой и ленились делать приседания, лихорадочно ищут в интернете самые быстрые способы привести себя в приличный вид за ультракороткий срок. Всем хочется чувствовать себя привлекательными, сексуальными и уверенными, а не прятать живот и бока под накидкой. Невольно вспоминается сцена из фильма «Дневник Бриджит Джонс», где героиня Рене Зельвегер что есть мочи крутит педали на велотренажере, а потом падает с него без сил.
Как сбросить 5 кг за неделю?
На первый взгляд кажется, что цель и мотивация — похудеть к лету — хорошие, но всё же чаще «похудение к чему-либо» заканчивается набором веса в перспективе или проблемами со здоровьем. Почему же так происходит? Начнем с того, что похудение — это довольно непростой процесс, если мы говорим про качественное красивое снижение веса и сохранение здоровья. Но когда цель похудеть за максимально короткий период, то в ход идут самые экстремальные способы: диеты, детокс на соках, голодовки, низкокалорийное питание и много других изощренных вариантов. Запрос: как скинуть 5 кг за неделю, выдаст вам массу информации, но следовать ей — только вредить себе. Ошибка номер один.
— Наш организм всегда стремится к гомеостазу (равновесию), и если, допустим, человек резко похудел, то потом включается кнопка SOS, и организм начинает запасать, соответственно, мы набираем вес снова. К тому же психологически становится тяжело — и привет, срыв на сладкое, мучное и прочие вредности. От большого снижения калорийности организм начинает недополучать необходимые витамины и минералы, что потом приводит к выпадению волос, ломкости ногтей, сухости кожи, — объясняет нутрициолог Виктория Полежаева.
Купальник больше не нужен
Когда мы ставим только краткосрочную цель и добиваемся ее, то потом просто не понимаем, что делать дальше. Лето прошло, и человек начинает наедать — купальник-то больше не нужен. Самое сложное — это даже не похудеть, а удержать вес, поэтому многие женщины то худеют, то набирают, что тоже нехорошо для организма. К лишнему весу всегда притягивается лишний вес — такой закон. Цель всегда должна быть долгосрочна — не просто купить к лету новый купальник, а полностью обновить гардероб на 2 размера меньше. С таким настроем определенно захочется быть стройной не только летом, а всегда.
Для того чтобы похудеть навсегда, лучше ставить конкретные цели, а их обязательно делить на маленькие промежуточные — это будут ваши ежедневные действия, которые несложно выполнять. В перспективе они приведут к стройности, здоровью и красоте. Скорость, с которой можно худеть без вреда для здоровья — минус 2−4 кило в месяц.
— Ко мне на сопровождение часто приходят «вечнохудеющие» женщины, которые уже что только не перепробовали, а стройность навсегда так и не получили. Самое лучшее решение — найти первопричину лишнего веса и выстроить комфортную систему снижения веса, она для каждого своя, потому что не существует универсального метода, который поможет всем. Адекватное сбалансированное питание, без жестких ограничений, которое внедрится в вашу жизнь и станет неотъемлемой частью, — говорит нутрициолог.
Формируем правильные пищевые привычки
Важно понимать, что изменения в питании должны быть не на какое-то время, они должны стать привычками, образом жизни. Вот несколько рекомендаций от Виктории Полежаевой, которые помогут вам начать процесс преображения.
- Начинайте свой день со стакана теплой воды — это запустит работу организма, особенно желчеотток, также это профилактика запоров.
- Завтрак лучше всего делать белково-жировой с небольшим количеством сложных углеводов. Он даст много энергии и сил, и долго не будет тянуть на сладкое.
- Больше двигайтесь. Совсем не обязательно делать изнурительные тренировки в зале, можно просто больше гулять, убраться дома, поиграть с ребенком — всё это бытовая активность.
- Соблюдайте промежутки между приемами пищи — 3–5 часов. Не ешьте каждые час или два, частые приемы пищи провоцируют инсулинорезистентность, от чего аппетит будет только расти.
Истории успешных похудений
В начале мая мы публиковали несколько историй сибирячек, которые смогли увидеть в зеркале тело своей мечты. Девушки не ставили себе цель похудеть конкретно к лету, они просто хотели стать стройными, насовсем. Им было непросто, хотелось всё бросить и съесть бургер, но складки на животе не давали им спать спокойно.
К примеру, Евгения Бахтина сумела скинуть аж 62 кг — после родов вес девушки дошел до критической отметки в 130 кг.
— Как-то раз я посмотрела на себя в зеркало, заплакала и закрыла рот, — рассказала Евгения корреспонденту НГС. Похудеть она смогла на интервальном голодании, превратив новую для себя систему питания в привычку.
43-летний экономист из Екатеринбурга Наталья Свалова откровенно рассказала о том, как сбросила половину веса и круто изменилась. Ее вес тоже достиг отметки в 130 кг. Всю жизнь она боролась с лишними килограммами и в итоге сумела преодолеть страх лишнего веса и приблизиться к фигуре, о которой мечтала.
Мать 10 детей из Новосибирска Оксана Усова похудела на 54 кг. Каждые роды она набирала приличный вес, потом сбрасывала, а когда наступала следующая беременность, вес стремительно возвращался. После рождения 10-й дочери вес Оксаны был 112 кг. Женщина быстро уставала, у нее болели суставы, отражение в зеркале удручало — было принято решение худеть во что бы то ни стало.
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