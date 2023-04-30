«Сейчас я нравлюсь себе больше»: красотки за 45 показали фото своих шикарных фигур — смотрим с восхищением

Принято считать, что стройное и подтянутое тело — это история о двадцатилетних. Молодым проще держать себя в форме, скинуть пару кило за неделю раз плюнуть, а целлюлит — что это вообще такое? С утверждением можно согласиться лишь частично. Безусловно, с возрастом процессы похудения идут медленнее, поддерживать красоту становится сложнее, но прощаться с ней насовсем — о чем вы? Наши сегодняшние героини — прямое доказательство того, что после сорока пяти жизнь только начинается. Эти красотки без усилий привлекут внимание противоположного пола, в то время как девушки за двадцать будут нервно теребить уголок платья и думать, что же с ними не так. Мы спросили, как им удается поддерживать фигуру в форме. Рецепт оказался несложным.
Юлия Халкова, 45 лет,
тренер по художественной гимнастике
— Несколько лет я практикую веганство — к такой философии я пришла постепенно. Возможно, это помогает сохранить стройность и молодость кожи, хотя я больше склоняюсь к версии о генетике. Люблю кукурузные палочки и ем их тоннами. Никогда не сидела на диетах, никогда ни в чем себя не ограничивала. Я не гурман. Но на данный период жизни я не ем мясо, рыбу, курицу. Это не относится к диете, это моя философия. Я веган, а моя дочь — веган-сыроед, я пока еще не пришла к такому, люблю хлеб, жареную картошку, не могу без этого прожить. Мы едим много фруктов и овощей. Хочу, чтобы никто не страдал, и, что бы мне ни говорили, вроде: «Ты не ешь — съест кто-то другой», я знаю, что я не ем и не приношу вреда окружающей среде. Ходить в зал, чтобы похудеть, я бы не стала никогда, я немного ленивая, мне хватает работы тренером.
Елена Штапова, 49 лет,
мастер по ламинированию ресниц
— Я веду активный образ жизни, летом катаюсь на роликах, велосипеде, люблю ходить пешком. Зимой катаюсь на коньках, на горных лыжах. Когда у нас в городе открылся новый фитнес-клуб, купила безлимитный абонемент сразу на год, чтобы ходить в удобное время. Тренируюсь сама, на тренажерах делаю упор на ягодичные мышцы, выбрала для себя четыре-пять максимально эффективных упражнений по три подхода, на руки и пресс делаю подтягивание, иногда — отжимания и брусья. Качать пресс на тренажерах не люблю, но очень хочется, чтобы живот всегда был подтянут, для этого по утрам я делаю упражнение «Вакуум». Если к вечеру я уставшая — тем более еду в фитнес-клуб, разминаюсь, делаю растяжку и спускаюсь в бассейн, хаммам, джакузи. Тренировки у меня не больше часа, но регулярные, поэтому и результат отличный.
Я получаю много комплиментов в свой адрес, и это всегда так приятно. На пляже, на улице, в торговых центрах подходят люди и спрашивают, чем я занимаюсь и что ем. Часто слышу, что моему телу могут позавидовать двадцатилетние. Практически никто не верит в мой возраст. Питание у меня простое. Люблю каши на молоке, ем мясо нежирное, отварное. Курицу, рыбу, морепродукты, печень говяжью люблю, сало соленое, много овощей, зелени и много фруктов, орехов. Почти круглый год ем киви. Соки и газировку не пью вообще и не люблю их. Из сладкого — чизкейки. В фастфудах могу поесть пару раз за год. Сахар не ем, солю еду мало, больше специи применяю. Стараюсь питаться сбалансированно. Никогда не переедаю и не наедаюсь перед сном.
Я всегда была стройная и подтянутая, но был период после родов, когда включился режим «мама» и 90% времени я посвящала ребенку, вот тогда было не до себя: волосы в хвостик, лишь бы было удобно, ем всё подряд, лишь бы успеть поесть, не до маникюра и педикюра. Только года через четыре я заметила, что появились складки на животе и ужасный целлюлит. Помню, тогда пулей побежала в бассейн записываться на аквааэробику, какие-то обертывания с глиной начала делать, бороться с целлюлитом, тут же вспомнила про ногти и косметику. Сейчас я, конечно, стараюсь следить за телом, выбираю физические нагрузки, которые мне нравятся. Слежу за кожей — применяю кремы, сыворотки, омегу-3 пью ежедневно. Никаких уколов красоты пока не колола, хотя, может, и решусь когда-нибудь.
Екатерина Кушнаренко, 47 лет,
стилист-имиджмейкер
— На самом деле я сильно ленивая и благодарю генетику за то, что она позволяет мне долго оставаться в хорошей форме. В молодости я профессионально занималась хореографией, имею диплом, но работала по профессии недолго. Потом был длинный перерыв без танцев и спорта. Вообще занимаюсь им набегами последние лет пять. Сейчас снова большой перерыв, и я чувствую, что нужно начать заниматься, на одной генетике не протянешь. К косметологу обычно хожу раз в месяц, уколов и инъекций не делала, но желание внести небольшие коррективы возникало. Люблю массажи, но редко себе их позволяю. Сейчас задумалась о том, что хочу баловать себя ими хотя бы раз в неделю. Питаться стараюсь правильно, но все мы люди и не без греха — безумно люблю тортики, булочки и кофе, не знаю, как расстаться с этим.
Поддерживать свой внешний вид больше затратно по времени, чем просто сложно. Разве что спорт для меня из-под палки: встал и пошел, иначе никак. Тренировки у меня обычно в первой половине дня, вечер посвящаю дому и семье, работе. Но даже утром занимаюсь аутотренингом и буквально выпихиваю себя в зал. Женщина — это про постоянную работу над собой, и если хочешь видеть результат и радоваться своему отражению в зеркале, то нужно постоянно подпитывать и удобрять, особенно ближе к пятидесяти. Мне кажется, что на свой возраст я и выгляжу. Качество тела и морщинки все-таки выдают. Возможно, это мое субъективное мнение и я слишком предвзято к себе отношусь. Хотя сейчас я однозначно нравлюсь себе больше, чем раньше. Я часто слышу комплименты в свой адрес, и многие широко раскрывают глаза, когда узнают, что через три года мне пятьдесят. Чаще всего говорят, что я очень хорошо выгляжу для своих лет, но всегда же есть к чему стремиться.
Антонина Литвинович, 46 лет,
семейный бизнес
— Я ничего не делаю для того, чтобы сохранить молодость, красоту. Спасибо генетике — моя мама тоже отлично выглядит, моложе своего возраста. У меня дома всего два крема для лица из масс-маркета — я не особенно разбираюсь в косметологических средствах, хотя уже пора начать. Можно и к косметологу сходить, но никак не могу себя настроить. У нас с мужем бывают моменты, когда мы едем в спортзал, но они долгое время были закрыты из-за ковида и привычка регулярно тренироваться отпала. Надо пойти, и я, наверное, пойду, выберу силовую нагрузку — это мне больше нравится.
Наша семья склонна к полноте, поэтому мы постоянно на диетах — не строгих, без жестких ограничений, просто стараемся правильно питаться и контролируем количество съеденного. У нас дома, к примеру, нет хлеба, сладких напитков с сахаром, сладостей и мучного. В молодости я сильно набрала вес — почти 90 кг. Однажды пошла покупать вещи, а продавец в магазине сказала, что на меня у них ничего нет, меня тогда будто холодным душем окатили. Я пришла домой и перестала есть. За год похудела на 30 кг, скорректировав питание, и самооценка значительно повысилась.
Сейчас популярен бодипозитив — полюби себя такой, какая ты есть. С одной стороны, слова правильные, но некоторые воспринимают их слишком буквально — я вся такая натуральная. Когда мы недовольны собой, мы себя улучшаем: наносим макияж, худеем, делаем маникюр и педикюр. Я лучше буду себя немножечко не любить, зато постоянно буду в процессе самосовершенствования, считаю, что так гораздо правильнее.
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