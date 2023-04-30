«Сейчас я нравлюсь себе больше»: красотки за 45 показали фото своих шикарных фигур — смотрим с восхищением

Поддерживать свой внешний вид больше затратно по времени, чем просто сложно. Разве что спорт для меня из-под палки: встал и пошел, иначе никак. Тренировки у меня обычно в первой половине дня, вечер посвящаю дому и семье, работе. Но даже утром занимаюсь аутотренингом и буквально выпихиваю себя в зал. Женщина — это про постоянную работу над собой, и если хочешь видеть результат и радоваться своему отражению в зеркале, то нужно постоянно подпитывать и удобрять, особенно ближе к пятидесяти. Мне кажется, что на свой возраст я и выгляжу. Качество тела и морщинки все-таки выдают. Возможно, это мое субъективное мнение и я слишком предвзято к себе отношусь. Хотя сейчас я однозначно нравлюсь себе больше, чем раньше. Я часто слышу комплименты в свой адрес, и многие широко раскрывают глаза, когда узнают, что через три года мне пятьдесят. Чаще всего говорят, что я очень хорошо выгляжу для своих лет, но всегда же есть к чему стремиться.

