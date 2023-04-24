И сразу на карнавал! Бразильская диета — изучаем простой секрет быстрого похудения, который покоряет интернет

Редакция предупреждает: перед тем, как пробовать на себе любую диету, нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом. У вас могут быть индивидуальные противопоказания.

Кстати, о соках: принято считать, что они чрезвычайно полезны и пить их надо строго обязательно. Недавно редакция Городских порталов развеяла 7 мифов о пользе соков, в которые все верят.

Быстро — не значит качественно

Нужно отметить, что среди специалистов также существует мнение, что диеты, которые имеют название, чаще всего не работают или даже вредят. Эндокринолог и диетолог Ирина Татарникова говорит, что снижение веса должно быть постепенным, а кардинальное гипокалорийное питание само по себе ведет к срывам и может даже вызвать депрессию. Дело в том, что человек начинает ругать себя за слабость, а на самом деле просто его питание было несбалансированным.

