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И сразу на карнавал! Бразильская диета — изучаем простой секрет быстрого похудения, который покоряет интернет

Лето, которое вот-вот наступит, толкает многих из нас как минимум на разгрузочные дни, а как максимум — на диеты

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В меню диеты много соков и фруктов

В меню диеты много соков и фруктов

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Бразильянки славятся пышными формами, которые контрастируют с тонкой талией. Получаются «песочные часы» — самый привлекательный, по мнению большинства мужчин, тип фигуры. Неудивительно, что бразильская диета быстро завоевала популярность, особенно когда на носу сезон коротких платье и купальников. Наши коллеги из Marie Claire изучили ее меню.

Существует два варианта бразильской диеты: быстрый и нормальный. Ускоренная версия очень строгая. Поэтому специалисты не рекомендуют пробовать этот способ похудения, и мы его также публиковать не будем. А вот более щадящий вариант можно протестировать при отсутствии противопоказаний.

Есть рекомендуется примерно 4–5 раз в день. Вот примерное меню для тех, кто активно готовится к летнему сезону.

Понедельник

  • Завтрак: стакан апельсинового сока, 1 апельсин, 1 банан.
  • Второй завтрак: стакан апельсинового сока с ломтиком тоста.
  • Обед: 100 г овощного салата и 100 г отварной рыбы.
  • Ужин: то же, что и на обед (100 г овощного салата и 100 г отварной рыбы).
  • Перед сном: стакан апельсинового сока с ломтиком тоста.

Вторник

  • Завтрак: стакан яблочного сока и 1 яйцо всмятку.
  • Второй завтрак: ломтик тоста и 1 стакан яблочного сока.
  • Обед: 100 г вареного мяса с 2 отварными картофелинами и 4 листьями салата.
  • Ужин: 200 г отварной рыбы с листьями салата и горошком и 1 яйцо вкрутую.
  • Перед сном: ломтик тоста и 1 стакан яблочного сока.

Среда

  • Завтрак: ломтик тоста и 1 стакан нежирного молока.
  • Второй завтрак: 100 г постного сыра.
  • Обед: 100 г риса, 150 г салата из свежей капусты с 1 столовой ложкой лимонного сока и петрушкой.
  • Ужин: 100 г вареного мяса с 4 листьями салата, 1 яблоко.
  • Перед сном: ломтик тоста и 1 стакан яблочного сока.

Четверг

  • Завтрак: стакан ананасового сока, 60 г ананаса.
  • Второй завтрак: кусочек тоста и стакан ананасового сока.
  • Обед: 100 г отварного мяса, один кусочек сыра, 1 апельсин.
  • Ужин: 2 вареных картофелины, 150 г тертой моркови, салат с оливковым маслом.
  • Перед сном: ломтик тоста и 1 стакан ананасового сока.

Пятница

  • Завтрак: ломтик тоста и 1 стакан яблочного сока.
  • Второй завтрак: яблоко и апельсин.
  • Обед: 150 г отварной рыбы и 2 отварные морковки.
  • Ужин: тарелка овощного супа с небольшим кусочком цельнозернового хлеба.
  • Перед сном: ломтик тоста и 1 стакан апельсинового сока.

Суббота

  • Завтрак: ломтик тоста и стакан яблочного сока.
  • Второй завтрак: 150 г салата из вареной тертой свеклы (с оливковым маслом).
  • Обед: тарелка овощного супа с кусочком цельнозернового хлеба.
  • Ужин: миска овощного супа, 4 листа салата и 100 г фруктов.
  • Перед сном: 2 сушеных инжира и стакан яблочного сока.

Воскресенье

  • Завтрак: горсть винограда и 1 банан.
  • Второй завтрак: маленький ломтик тоста и 1 стакан морковного сока.
  • Обед: 100 г салата из молодого лука, капусты и лимонного сока (можно выжать целый лимон).
  • Ужин: одна тарелка овощного грибного супа или рыбного рагу, четыре листа салата, 100 г фруктов.
  • Перед сном: 2 сушеных инжира и 1 стакан яблочного сока.

Редакция предупреждает: перед тем, как пробовать на себе любую диету, нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом. У вас могут быть индивидуальные противопоказания.

Кстати, о соках: принято считать, что они чрезвычайно полезны и пить их надо строго обязательно. Недавно редакция Городских порталов развеяла 7 мифов о пользе соков, в которые все верят.

Быстро — не значит качественно

Нужно отметить, что среди специалистов также существует мнение, что диеты, которые имеют название, чаще всего не работают или даже вредят. Эндокринолог и диетолог Ирина Татарникова говорит, что снижение веса должно быть постепенным, а кардинальное гипокалорийное питание само по себе ведет к срывам и может даже вызвать депрессию. Дело в том, что человек начинает ругать себя за слабость, а на самом деле просто его питание было несбалансированным.

— Тут в ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но потом будет срыв — и вес вернется с лихвой, — говорит эксперт.

Также диетолог уточняет, что для большинства людей большие паузы между основными приемами пищи, например, пропуск завтрака, будут вести к перееданию за ужином.

— Не пытайтесь похудеть — вообще нужно забыть это словосочетание, потому что пытаться — от слова «пытка», а худеть — от слова «худо». Говоря такое, мы не настраиваем себя на позитивное снижение веса, — заключает диетолог. Ирина советует думать о том, что, ограничивая себя без фанатизма, мы в первую очередь делаем себя здоровее. Специально для редакции она назвала 10 популярных привычек, которые мешают худеть.

С коллегой согласна и кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог Александра Пурига. По ее мнению, мировое медицинское сообщество давно выступает против низкокалорийных и низкоуглеводных диет в силу их несбалансированности. Врач напоминает, что, приступая к такой диете, вы должны быть абсолютно уверены в состоянии своего здоровья. Сочетать такую диету с физической нагрузкой при занятиях спортом для непрофессионала будет непросто в силу замедления основного обмена. Низкое количество углеводов отразится на работе мозга, что необходимо учитывать, если вы работаете головой. Наш мозг работает только на углеводах, а при их нехватке сразу же реагирует головной болью, слабостью, раздражительностью.

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