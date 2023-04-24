И сразу на карнавал! Бразильская диета — изучаем простой секрет быстрого похудения, который покоряет интернет

Бразильянки славятся пышными формами, которые контрастируют с тонкой талией. Получаются «песочные часы» — самый привлекательный, по мнению большинства мужчин, тип фигуры. Неудивительно, что бразильская диета быстро завоевала популярность, особенно когда на носу сезон коротких платье и купальников. Наши коллеги из Marie Claire изучили ее меню.
Существует два варианта бразильской диеты: быстрый и нормальный. Ускоренная версия очень строгая. Поэтому специалисты не рекомендуют пробовать этот способ похудения, и мы его также публиковать не будем. А вот более щадящий вариант можно протестировать при отсутствии противопоказаний.
Есть рекомендуется примерно 4–5 раз в день. Вот примерное меню для тех, кто активно готовится к летнему сезону.
Понедельник
- Завтрак: стакан апельсинового сока, 1 апельсин, 1 банан.
- Второй завтрак: стакан апельсинового сока с ломтиком тоста.
- Обед:
100 говощного салата и 100 готварной рыбы.
- Ужин: то же, что и на обед (
100 говощного салата и 100 готварной рыбы).
- Перед сном: стакан апельсинового сока с ломтиком тоста.
Вторник
- Завтрак: стакан яблочного сока и 1 яйцо всмятку.
- Второй завтрак: ломтик тоста и 1 стакан яблочного сока.
- Обед: 100 г вареного мяса с 2 отварными картофелинами и 4 листьями салата.
- Ужин: 200 г отварной рыбы с листьями салата и горошком и 1 яйцо вкрутую.
- Перед сном: ломтик тоста и 1 стакан яблочного сока.
Среда
- Завтрак: ломтик тоста и 1 стакан нежирного молока.
- Второй завтрак:
100 гпостного сыра.
- Обед:
100 гриса, 150 гсалата из свежей капусты с 1 столовой ложкой лимонного сока и петрушкой.
- Ужин:
100 гвареного мяса с 4 листьями салата, 1 яблоко.
- Перед сном: ломтик тоста и 1 стакан яблочного сока.
Четверг
- Завтрак: стакан ананасового сока,
60 гананаса.
- Второй завтрак: кусочек тоста и стакан ананасового сока.
- Обед:
100 готварного мяса, один кусочек сыра, 1 апельсин.
- Ужин: 2 вареных картофелины,
150 гтертой моркови, салат с оливковым маслом.
- Перед сном: ломтик тоста и 1 стакан ананасового сока.
Пятница
- Завтрак: ломтик тоста и 1 стакан яблочного сока.
- Второй завтрак: яблоко и апельсин.
- Обед:
150 готварной рыбы и 2 отварные морковки.
- Ужин: тарелка овощного супа с небольшим кусочком цельнозернового хлеба.
- Перед сном: ломтик тоста и 1 стакан апельсинового сока.
Суббота
- Завтрак: ломтик тоста и стакан яблочного сока.
- Второй завтрак:
150 гсалата из вареной тертой свеклы (с оливковым маслом).
- Обед: тарелка овощного супа с кусочком цельнозернового хлеба.
- Ужин: миска овощного супа, 4 листа салата и
100 гфруктов.
- Перед сном: 2 сушеных инжира и стакан яблочного сока.
Воскресенье
- Завтрак: горсть винограда и 1 банан.
- Второй завтрак: маленький ломтик тоста и 1 стакан морковного сока.
- Обед:
100 гсалата из молодого лука, капусты и лимонного сока (можно выжать целый лимон).
- Ужин: одна тарелка овощного грибного супа или рыбного рагу, четыре листа салата,
100 гфруктов.
- Перед сном: 2 сушеных инжира и 1 стакан яблочного сока.
Редакция предупреждает: перед тем, как пробовать на себе любую диету, нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом. У вас могут быть индивидуальные противопоказания.
Кстати, о соках: принято считать, что они чрезвычайно полезны и пить их надо строго обязательно. Недавно редакция Городских порталов развеяла 7 мифов о пользе соков, в которые все верят.
Быстро — не значит качественно
Нужно отметить, что среди специалистов также существует мнение, что диеты, которые имеют название, чаще всего не работают или даже вредят. Эндокринолог и диетолог Ирина Татарникова говорит, что снижение веса должно быть постепенным, а кардинальное гипокалорийное питание само по себе ведет к срывам и может даже вызвать депрессию. Дело в том, что человек начинает ругать себя за слабость, а на самом деле просто его питание было несбалансированным.
— Тут в ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но потом будет срыв — и вес вернется с лихвой, — говорит эксперт.
Также диетолог уточняет, что для большинства людей большие паузы между основными приемами пищи, например, пропуск завтрака, будут вести к перееданию за ужином.
— Не пытайтесь похудеть — вообще нужно забыть это словосочетание, потому что пытаться — от слова «пытка», а худеть — от слова «худо». Говоря такое, мы не настраиваем себя на позитивное снижение веса, — заключает диетолог. Ирина советует думать о том, что, ограничивая себя без фанатизма, мы в первую очередь делаем себя здоровее. Специально для редакции она назвала 10 популярных привычек, которые мешают худеть.
С коллегой согласна и кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог Александра Пурига. По ее мнению, мировое медицинское сообщество давно выступает против низкокалорийных и низкоуглеводных диет в силу их несбалансированности. Врач напоминает, что, приступая к такой диете, вы должны быть абсолютно уверены в состоянии своего здоровья. Сочетать такую диету с физической нагрузкой при занятиях спортом для непрофессионала будет непросто в силу замедления основного обмена. Низкое количество углеводов отразится на работе мозга, что необходимо учитывать, если вы работаете головой. Наш мозг работает только на углеводах, а при их нехватке сразу же реагирует головной болью, слабостью, раздражительностью.
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