Скинула 62 кг: эти сибирячки уже готовы к лету — они рассказали, как создавали тело мечты (и показали фото)

Большинство женщин живут в вечном состоянии похудения, только вот вес никак не желает уходить. Зимой мы даем себе поблажки, прикрываясь тем, что под одеждой не видно, а щеголять в купальнике еще ой как не скоро. Весной начинается легкое нервное напряжение в момент, когда демисезонный повседневный гардероб будто ушили, и начинается гонка под названием «Срочно похудеть к лету». Мы пообщались с сибирячками, которые уже готовы к пляжному сезону — худеть они начали задолго до потепления, не привязывая процесс к сезону. У каждой свои методики, секреты и лайфхаки, подробности — в нашем материале.
Евгения Бахтина, 32 года
— Я сильно набрала вес после рождения дочери, была почти 130 кг и носила 54-й размер одежды. Как-то раз я посмотрела на себя в зеркало, заплакала и закрыла рот. Худела по системе 8/16: это интервальное голодание. В течение 8 часов от начала дня можно поесть 2 раза, а после 16:00 только вода. Было очень тяжело, когда ты и голодная, и жирная одновременно... Я полностью исключила сладкое, мучное. Срывов не было. Около четырех часов дня я уходила гулять с дочкой и возвращалась домой к позднему вечеру, я создавала вокруг себя все условия, чтобы после 16:00 не быть возле холодильника, чтобы не сорваться, иначе никак. Я видела цель, к которой иду, потому что раньше была тонкой и звонкой.
Когда скинула основную массу, начала посещать зал: групповые тренировки, растяжка, кардио. На протяжении 3 месяцев я занималась в зале каждый день: ходила по дорожке, потом бегала по ней — всё вместе примерно два часа. Сейчас я продолжаю ходить на тренировки, контролирую питание, но не так жестко, как в первые несколько месяцев. С 54-го размера я похудела до 44-го, с веса в 130 кг — до 68 кг при росте 180 см. Сейчас я в комфортном для себя весе, меня устраивает вид в зеркале. За килограммами я не слежу, честно говоря, сейчас меня больше волнует качество тела.
Ольга Вороная, 35 лет
— До беременности у меня всегда было около 5 лишних килограммов, а в декрете добавилось еще 10. Естественно, что большой вес не добавляет легкости и радости в жизнь. Лишние 15 кг для моего роста в 158 см — очень много. Это большая нагрузка на ноги. Помню, как у меня трескались пятки и отекали стопы, были проблемы с циклом, отсутствие энергии, вялость, усталость. Представьте, что вы носите с собой каждый день везде и всюду три пятилитровые бутылки с водой. Легко?
В полтора года моя дочь была очень подвижной, хотела, чтобы я с ней бегала, прыгала, лазила по горкам и детским городкам, а мне было тяжело. Я видела, как другие мамочки играют со своими детьми, а моя смотрит на меня грустными глазами. Тогда у меня щелкнуло. Я захотела быть примером для своей дочери, чтобы она мной гордилась и восхищалась, захотела вместе с ней проживать эмоции, ее успехи и победы. Мне самой захотелось выглядеть иначе и снять уже наконец с себя лосины 48-го размера. Как по запросу вселенной мне предложили попробовать продукты для похудения от сетевой компании.
В соцсетях я видела множество историй, фото до и после похудения, решила попробовать. Купила банку коктейля и села на программу питания, которую мне прислали. Два–три раза в день я заменяла свои обычные приемы пищи коктейлем, а на перекусы ела овощи — свежие, отварные, тушеные плюс белок — яйца, куриная грудка, рыба. Уже на третий день я почувствовала легкость и прилив энергии. Я начала свой путь к стройности с веса в 64 кг. За 5 недель у меня ушло 14 кг.
Тяжело было только первые дня три, пока организм перестраивался на новое питание, было желание съесть что-то еще, но когда видишь результат, мотивация дойти до цели только усиливается. С коктейлями не тянет на сладкое, потому что они по вкусу как желанный десерт, они очень удобны в использовании, не нужно часами стоять у плиты, продумывая меню, и считать калории. Прошло 7 лет после моего похудения, я легко держу форму. Конечно, я балую себя вкусностями, но у меня всегда есть «ластик», который балансирует мой рацион.
Ия Шанина, 24 года
— Я никогда не ограничивала себя в питании, так как занималась танцами и фитнесом с 14 лет, была стройная и подтянутая. Потом я поступила в вуз, начались отношения, а пищевые привычки остались прежними. Учитывая то, что физических нагрузок по 2 часа в день больше не было, я набрала пару килограмм: с 53 до 55. Спустя пару лет я начала заедать стресс, а это плюс еще 2 килограмма. Решила, что пойду с мужем в зал, но ела я так же, поэтому не похудела, разве что удалось немного подтянуться. Потом начался ковид, всё закрылось. Мой вес было около 60 кг. Я нашла пол-дэнс-студию, которая работала в локдаун, похудела на килограмм.
Дальше я забеременела, вес после родов был 62 кг. Сначала меня всё относительно устраивало, пока я не примерила любимые брюки... Я захотела, чтобы они сидели на мне как в 18 лет — свободно. Это стало для меня огромной мотивацией. Я полностью отказалась от сладкого и всей еды, содержащей сахар. Начала питаться по системе: полноценный плотный завтрак, обед и легкий ужин. Плюсом — тренировалась.
За месяц ушло 5 кг, вес составлял 56–57 кг. Потом меня позвали на марафон по питанию и похудению, там я сбросила еще 2 кг. Сейчас бывает, что позволяю себе недели 2–3 есть сладкое, но уже не в тех количествах как раньше, потому что замечаю разницу в энергии от быстрых и медленных углеводов, совсем разное самочувствие. Стараюсь придерживаться тренировок и правильного питания, на диетах не сижу. Считаю, от этого получается самый хороший результат.
Специально к летнему сезону я никогда специально не готовилась, всегда худела для себя, мне комфортно быть стройной круглый год, нужно же и в одежде красиво выглядеть. На пляже спокойно могу быть в купальнике. Чтобы похудеть, нужно найти истинную мотивацию — мало просто сбросить вес, нужно же удержать результат. Переход на ПП, смена пищевых привычек, возможно, даже целой семьи — для этого нужно большое желание.
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