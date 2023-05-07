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Скинула 62 кг: эти сибирячки уже готовы к лету — они рассказали, как создавали тело мечты (и показали фото)

Было непросто, хотелось всё бросить и съесть бургер, но складки на животе не давали им спать спокойно

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На фото Ольга Вороная, за 5 недель она похудела на 14 кг

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Большинство женщин живут в вечном состоянии похудения, только вот вес никак не желает уходить. Зимой мы даем себе поблажки, прикрываясь тем, что под одеждой не видно, а щеголять в купальнике еще ой как не скоро. Весной начинается легкое нервное напряжение в момент, когда демисезонный повседневный гардероб будто ушили, и начинается гонка под названием «Срочно похудеть к лету». Мы пообщались с сибирячками, которые уже готовы к пляжному сезону — худеть они начали задолго до потепления, не привязывая процесс к сезону. У каждой свои методики, секреты и лайфхаки, подробности — в нашем материале.

Евгения Бахтина, 32 года

— Я сильно набрала вес после рождения дочери, была почти 130 кг и носила 54-й размер одежды. Как-то раз я посмотрела на себя в зеркало, заплакала и закрыла рот. Худела по системе 8/16: это интервальное голодание. В течение 8 часов от начала дня можно поесть 2 раза, а после 16:00 только вода. Было очень тяжело, когда ты и голодная, и жирная одновременно... Я полностью исключила сладкое, мучное. Срывов не было. Около четырех часов дня я уходила гулять с дочкой и возвращалась домой к позднему вечеру, я создавала вокруг себя все условия, чтобы после 16:00 не быть возле холодильника, чтобы не сорваться, иначе никак. Я видела цель, к которой иду, потому что раньше была тонкой и звонкой.

Евгении помогло похудеть интервальное голодание

Евгении помогло похудеть интервальное голодание

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Когда скинула основную массу, начала посещать зал: групповые тренировки, растяжка, кардио. На протяжении 3 месяцев я занималась в зале каждый день: ходила по дорожке, потом бегала по ней — всё вместе примерно два часа. Сейчас я продолжаю ходить на тренировки, контролирую питание, но не так жестко, как в первые несколько месяцев. С 54-го размера я похудела до 44-го, с веса в 130 кг — до 68 кг при росте 180 см. Сейчас я в комфортном для себя весе, меня устраивает вид в зеркале. За килограммами я не слежу, честно говоря, сейчас меня больше волнует качество тела.

Ольга Вороная, 35 лет

— До беременности у меня всегда было около 5 лишних килограммов, а в декрете добавилось еще 10. Естественно, что большой вес не добавляет легкости и радости в жизнь. Лишние 15 кг для моего роста в 158 см — очень много. Это большая нагрузка на ноги. Помню, как у меня трескались пятки и отекали стопы, были проблемы с циклом, отсутствие энергии, вялость, усталость. Представьте, что вы носите с собой каждый день везде и всюду три пятилитровые бутылки с водой. Легко?

Так Ольга выглядела до похудения

Так Ольга выглядела до похудения

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В полтора года моя дочь была очень подвижной, хотела, чтобы я с ней бегала, прыгала, лазила по горкам и детским городкам, а мне было тяжело. Я видела, как другие мамочки играют со своими детьми, а моя смотрит на меня грустными глазами. Тогда у меня щелкнуло. Я захотела быть примером для своей дочери, чтобы она мной гордилась и восхищалась, захотела вместе с ней проживать эмоции, ее успехи и победы. Мне самой захотелось выглядеть иначе и снять уже наконец с себя лосины 48-го размера. Как по запросу вселенной мне предложили попробовать продукты для похудения от сетевой компании.

Так Ольга выглядит сейчас

Так Ольга выглядит сейчас

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В соцсетях я видела множество историй, фото до и после похудения, решила попробовать. Купила банку коктейля и села на программу питания, которую мне прислали. Два–три раза в день я заменяла свои обычные приемы пищи коктейлем, а на перекусы ела овощи — свежие, отварные, тушеные плюс белок — яйца, куриная грудка, рыба. Уже на третий день я почувствовала легкость и прилив энергии. Я начала свой путь к стройности с веса в 64 кг. За 5 недель у меня ушло 14 кг.

Уже 7 лет Ольга поддерживает фигуру в форме и не поправляется

Уже 7 лет Ольга поддерживает фигуру в форме и не поправляется

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Тяжело было только первые дня три, пока организм перестраивался на новое питание, было желание съесть что-то еще, но когда видишь результат, мотивация дойти до цели только усиливается. С коктейлями не тянет на сладкое, потому что они по вкусу как желанный десерт, они очень удобны в использовании, не нужно часами стоять у плиты, продумывая меню, и считать калории. Прошло 7 лет после моего похудения, я легко держу форму. Конечно, я балую себя вкусностями, но у меня всегда есть «ластик», который балансирует мой рацион.

Ия Шанина, 24 года

Ия худела с помощью тренировок и правильного питания

Ия худела с помощью тренировок и правильного питания

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— Я никогда не ограничивала себя в питании, так как занималась танцами и фитнесом с 14 лет, была стройная и подтянутая. Потом я поступила в вуз, начались отношения, а пищевые привычки остались прежними. Учитывая то, что физических нагрузок по 2 часа в день больше не было, я набрала пару килограмм: с 53 до 55. Спустя пару лет я начала заедать стресс, а это плюс еще 2 килограмма. Решила, что пойду с мужем в зал, но ела я так же, поэтому не похудела, разве что удалось немного подтянуться. Потом начался ковид, всё закрылось. Мой вес было около 60 кг. Я нашла пол-дэнс-студию, которая работала в локдаун, похудела на килограмм.

Вес девушки увеличился после родов — до 62 кг

Вес девушки увеличился после родов — до 62 кг

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Дальше я забеременела, вес после родов был 62 кг. Сначала меня всё относительно устраивало, пока я не примерила любимые брюки... Я захотела, чтобы они сидели на мне как в 18 лет — свободно. Это стало для меня огромной мотивацией. Я полностью отказалась от сладкого и всей еды, содержащей сахар. Начала питаться по системе: полноценный плотный завтрак, обед и легкий ужин. Плюсом — тренировалась.

Мотивацией к похудению стали любимые штаны

Мотивацией к похудению стали любимые штаны

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За месяц ушло 5 кг, вес составлял 56–57 кг. Потом меня позвали на марафон по питанию и похудению, там я сбросила еще 2 кг. Сейчас бывает, что позволяю себе недели 2–3 есть сладкое, но уже не в тех количествах как раньше, потому что замечаю разницу в энергии от быстрых и медленных углеводов, совсем разное самочувствие. Стараюсь придерживаться тренировок и правильного питания, на диетах не сижу. Считаю, от этого получается самый хороший результат.

Ия не сидит на диетах, но следит за тем, что ест

Ия не сидит на диетах, но следит за тем, что ест

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Специально к летнему сезону я никогда специально не готовилась, всегда худела для себя, мне комфортно быть стройной круглый год, нужно же и в одежде красиво выглядеть. На пляже спокойно могу быть в купальнике. Чтобы похудеть, нужно найти истинную мотивацию — мало просто сбросить вес, нужно же удержать результат. Переход на ПП, смена пищевых привычек, возможно, даже целой семьи — для этого нужно большое желание.

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