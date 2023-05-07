Скинула 62 кг: эти сибирячки уже готовы к лету — они рассказали, как создавали тело мечты (и показали фото)

— Я никогда не ограничивала себя в питании, так как занималась танцами и фитнесом с 14 лет, была стройная и подтянутая. Потом я поступила в вуз, начались отношения, а пищевые привычки остались прежними. Учитывая то, что физических нагрузок по 2 часа в день больше не было, я набрала пару килограмм: с 53 до 55. Спустя пару лет я начала заедать стресс, а это плюс еще 2 килограмма. Решила, что пойду с мужем в зал, но ела я так же, поэтому не похудела, разве что удалось немного подтянуться. Потом начался ковид, всё закрылось. Мой вес было около 60 кг. Я нашла пол-дэнс-студию, которая работала в локдаун, похудела на килограмм.