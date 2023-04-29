Целлюлит, прощай: как навсегда избавиться от апельсиновой корки на попе — 3 простых рекомендации

Откуда берется целлюлит

Бугорки, ямочки, впадины и прочие неровности кожи на бедрах, ягодицах, иногда на животе, руках и даже плечах заставляют комплексовать многих женщин. Здорово, если имея так называемую «апельсиновую корку» вам удалось ее полюбить, но все же в большинстве случаев женщины не испытывают добрых чувств к недостаткам фигуры и пытаются с ними бороться.

— Целлюлит — это нарушение обменных процессов в жировой ткани, и это всегда следствие внутренних процессов, поэтому пока мы не уберем причину, следствие никуда не уйдёт. Прямой связи между избыточной массой тела и целлюлитом нет, ведь он встречается и у худых женщин, — объясняет нутрициолог и специалист по формированию здорового образа жизни и сбалансированного питания Виктория Полежаева.