Целлюлит, прощай: как навсегда избавиться от апельсиновой корки на попе — 3 простых рекомендации

В эпоху барокко художники воспевали женские округлости и до мельчайших подробностей прорисовывали каждую ямочку на теле — помните рубенсовских женщин? Целлюлит тогда не считался недостатком фигуры, а напротив, свидетельствовал о здоровье его хозяйки. Что ж, времена меняются, сегодня быть пухлым и милым позволительно лишь котику. Можно сколько угодно говорить о боди позитиве и о том, что следует принимать себя в любом теле, — все так, но спросите женщину с апельсиновой коркой на попе — желает ли она увидеть свои упругие ягодицы, она скажет — да. Рассказываем, как навсегда избавиться от ненавистного целлюлита без слез и истерик.
Откуда берется целлюлит
Бугорки, ямочки, впадины и прочие неровности кожи на бедрах, ягодицах, иногда на животе, руках и даже плечах заставляют комплексовать многих женщин. Здорово, если имея так называемую «апельсиновую корку» вам удалось ее полюбить, но все же в большинстве случаев женщины не испытывают добрых чувств к недостаткам фигуры и пытаются с ними бороться.
— Целлюлит — это нарушение обменных процессов в жировой ткани, и это всегда следствие внутренних процессов, поэтому пока мы не уберем причину, следствие никуда не уйдёт. Прямой связи между избыточной массой тела и целлюлитом нет, ведь он встречается и у худых женщин, — объясняет нутрициолог и специалист по формированию здорового образа жизни и сбалансированного питания Виктория Полежаева.
Прежде чем идти в атаку, нужно хорошо изучить врага. Самое главное правило в борьбе с целлюлитом — работать комплексно, а не просто покупать крем или бежать на массаж.
— Убедитесь, что у вас нет гормонального сбоя: проверьте гормоны щитовидной железы и половые гормоны. Сбой обуславливает появление целлюлита, — рекомендует Виктория Полежаева.
Любая активность пойдет вам на руку, не обязательно убиваться в тренажерном зале, обычных бытовых движений (прогулка, уборка, игра с детьми и пр.) будет достаточно для того, чтобы лимфа хорошо циркулировала и не застаивалась.
Пейте достаточное количество воды. Если есть ее дефицит, то будут не только неровности кожи, но и преждевременное старение и сухость кожных покровов.
— Питайтесь разнообразно, в каждый приём пищи включайте белковые продукты, потому что для синтеза коллагена необходимы три аминокислоты — глицин, пролин и лизин. Именно белок отвечает за красоту и гладкость кожи, — советует нутрициолог. — Сократите количество рафинированных продуктов (сладкое, мучное, фаст-фуд). То, что мы едим и как, напрямую влияет на нашу кровеносную и лимфатическую систему, поэтому замедляется кровообращение, появляется инсулинорезистентность, увеличиваются жировые отложения, задерживается жидкость, а со всем этим и появляется целлюлит.
Внезапно, но вполне логично, если задуматься: не нужно нервничать, ведь при постоянном стрессе выделяется гормон кортизол, под влиянием которого коллаген распадается на аминокислоты, поэтому очень важно научиться управлять своими эмоциями. Работайте со стресс-менеджментом.
Обертывания и массаж
Обертывание — один из самых популярных способов борьбы с целлюлитом. В основе эффективности процедуры лежит не профессионализм мастера, а качество косметического средства. Пойти в салон или делать обертывания дома — выбор за вами. Разовая процедура обертывания с массажем стоит примерно 2000–3000 рублей, сколько сеансов вам понадобится, зависит от состояния вашего тела.
Врач-дерматолог и косметолог Ирина Барчукова предлагает обертывания с разогревающими маслами и разогревающим скрабированием, с использованием массажных щеток, лопаток для домашнего применения. Все необходимо делать в комплексе: врач советует обратить внимание на средства марки Organic Shop, а если говорить об аптечных марках, смотрим на такие названия, как La Roche-Posay, Cerave, Topicrem, Uriage.
— Лимфодренажный массаж — действительно эффективное средство против целлюлита. Выполняется в несколько этапов: сначала нужно разогреть кожу скрабом, чтобы кровь хорошо циркулировала, выходили токсины. Можно обернуться пленкой и оставить скраб на 10–15 минут. Затем следует нанести массажное масло и круговыми движениями массировать проблемные участки кожи специальной щеткой. Советую выбирать щетку без щетины, а со специальными выпуклостями: она более эффективная, — объясняет врач.
Регулярные тренировки и фитнес
Модель Ольга Успенская легко может похвастаться идеальными формами ягодиц и бедер. Точеная фигура — результат долгой и упорной работы. Дисциплина — задача не из простых, но отражение в зеркале того стоит.
— Я занимаюсь в тренажерном зале 2–3 раза в неделю. У меня много разных упражнений и комбинаций, но из любимых присед с колен в «Смите». В еде ограничения есть, конечно — что-то вовсе не ем, что-то совсем по чуть-чуть. Проще сказать, что я ем, — еда максимально простая. Делаю массажи раз в 1–2 года. Красивая фигура — это исключительно работа над собой, а никак не везение. Совет — обращаться к тренеру. Он грамотно составит индивидуальный план работы в зале и отредактирует питание.
Тренер Алия Ахметзянова добилась идеально формы пятой точки благодаря системе: чистое питание и регулярные тренировки.
—Я делаю как базовые упражнения (присед, румынская тяга, ягодичный мостик), так могу и с резинками потренироваться. Для роста ягодиц очень важно наращивать веса и создавать профицит калорий в питании. Всё, конечно, индивидуально — то, что подходит мне, подойдет не всем. Важно еще подключать нейронные связи с мозгом: тренируем ягодицы — думаем про ягодицы. Тренирую низ примерно 2–3 раза в неделю. Массажи и увлажнение кожи также очень важны для качества тела. Всё работает только в комплексе и дает 100% результат. Моя попа не всегда была такой, это результат долгого и упорного труда, который никогда не заканчивается, — объясняет Алия Ахметзянова.
Тренер отмечает, что у всех всё индивидуально, зависит от исходного материала. Кому-то нужно 4–6 месяцев, чтобы увидеть результат, кому-то больше. Главное — понимать, что тренироваться нужно регулярно, для поддержания и постоянного улучшения качества тела. Это должно быть образом жизни, прежде всего для здоровья, а как вытекающее — красивая картинка.
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