Как получить тело мечты и не остаться калекой: 5 неприятных побочек резкого похудения

— Организм в панике пытается удержаться на плаву, переваривает собственные мышцы. Пытается как-то восстановиться и выживать. И включает режим медленного самосохранения, то есть будет копить, чтобы сохранить свою жизнь на планете Земля, — говорит Барташевич.



Судороги в мышцах ног и рук могут появляться при снижении поступления в организм с пищей витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и микроэлементов.



Накопление жировой массы

Если для себя вы все-таки выбрали тактику похудения балерины Плисецкой «сижу не жрамши», то такой дефицит, помимо мышечной атрофии, может принести еще один сюрприз. У вас может существенно замедлиться метаболизм, в том числе и процесс жиросжигания. По словам врача-гастроэнтеролога «Новой больницы» Натальи Игнатовой, организм будет постоянно испытывать сильный стресс и стараться запастись калориями на будущее.