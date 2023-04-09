Как получить тело мечты и не остаться калекой: 5 неприятных побочек резкого похудения

В погоне за стройностью мы готовы на всё, отказаться от сладкого, жирного, мучного и заниматься спортом по три раза на дню. Вот только в этой борьбе с собственным весом мы совершенно забываем о здоровье. Точно ли вы готовы расстаться с ним в обмен на потерянные килограммы? Мы поговорили с врачами о том, почему резкие колебания веса могут быть опасны.
Снижение мышечной массы и судороги
Сегодня многие уже знают о том, что некоторые диеты опасны, так что популярным решением становится метод подсчета калорий. Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич объясняет, что при жестком дефиците калорий организм начинает уничтожать не только запасы жира, но и собственные мышцы, такой процесс называется саркопения. Последствием этого могут стать судороги, непроизвольные тики, болезненные сокращения желчного пузыря, а также проблемы с работой толстого кишечника.
— Организм в панике пытается удержаться на плаву, переваривает собственные мышцы. Пытается как-то восстановиться и выживать. И включает режим медленного самосохранения, то есть будет копить, чтобы сохранить свою жизнь на планете Земля, — говорит Барташевич.
Судороги в мышцах ног и рук могут появляться при снижении поступления в организм с пищей витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и микроэлементов.
Накопление жировой массы
Если для себя вы все-таки выбрали тактику похудения балерины Плисецкой «сижу не жрамши», то такой дефицит, помимо мышечной атрофии, может принести еще один сюрприз. У вас может существенно замедлиться метаболизм, в том числе и процесс жиросжигания. По словам врача-гастроэнтеролога «Новой больницы» Натальи Игнатовой, организм будет постоянно испытывать сильный стресс и стараться запастись калориями на будущее.
— При расширении диеты вы быстро наберете тот вес, который был до голодовки. Для удержания результата необходимо снижать вес очень медленно, чтобы организм успел адаптироваться и привык к новому порядку, — говорит специалист.
Опущение внутренних органов
Этот эффект возникает из-за снижения жировой прослойки в животе и потери у органов «энергетической печки». По словам Барташевич, чаще всего с этим сталкиваются женщины, резкая потеря веса у них приводит к опущению правой почки и желудка. Гастроэнтерологи отмечают, что такую жизнь качественной назвать уже сложно, неправильное расположение органов может вызвать серьезные заболевания, и вы будете уже совсем не рады, что похудели такой ценой.
Опущение почек у женщин может грозить серьезным воспалением мочевыводящей и половой систем. Повышается риск обострения хронического пиелонефрита и пиелоцистита. А вот при опущении желудка человека будет преследовать постоянный дискомфорт, тяжесть и ощущение вздутости живота.
— Маленькая жировая прослоечка должна быть, потому что температура в животе, температура внутренних органов должна быть более защищена. Жировая прослойка защищает от переохлаждения почки, мочевого пузыря и органов малого таза. Это очень важно, — объясняет Барташевич.
Камни в желчном пузыре
Отсутствие полноценного питания может сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. По словам Натальи Игнатовой, чаще всего пациенты исключают из рациона жирные продукты и резко ограничивают поступление холестерина с пищей. При его дефиците печень старается компенсировать его потери и вырабатывает больше холестерина, что делает желчь более вязкой. На фоне длительных перерывов между приемами пищи может возникнуть застой желчи в желчном пузыре.
— Если человек не ест более
Желчнокаменная болезнь выражается болями в правом подреберье, других областях живота и спине, иногда даже тошнотой и рвотой. Чаще всего так называемая «желчная колика» провоцируется приемом жирной пищи. В большинстве случаев проблема решается только удалением желчного пузыря.
Снижение иммунитета
Исключение из рациона основных питательных веществ повышает нашу восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Один из важнейших элементов — белок. В организме человека из него состоят иммуноглобулины, те вещества, которые и поддерживают наш с вами иммунитет. Также он отвечает за клетки мышечной ткани, ферменты поджелудочной железы и входит в состав клеток всех органов.
— При ограничении белка все органы будут страдать. Это скажется на иммунном статусе. Женщины, молодые девушки и юноши начинают быть более подвержены к простудным заболеваниям.
Также эксперты отмечают, что в это время часто бывают проблемы с кожей, возникают различные высыпания. Пациенты нередко думают, что так и должно быть и организм так чистится.
Как сбросить вес и не сбросить здоровье?
По словам экспертов, оптимально худеть медленно, на
Галина Барташевич отмечает, что важную роль еще играет эмоциональное состояние и постановка для себя реальных целей. По ее словам, это не должно быть похудение «за две недели к отпуску» или «за две недели к свадьбе». Наоборот, всё должно быть в щадящем для здоровья режиме.
— Нужно уметь себя хвалить, устраивать легкие разгрузочные дни, иначе после жизни в таком «монастыре», привязанной к жесткому ограничению, будет пищевой срыв. Тогда уже будет сложно устоять, чтобы не наесться и не махнуть рукой на всё.
А вот после срыва вместо ваших потерянных пяти килограммов сверху придут еще дополнительные два-три, потому что организм будет пытаться сохранить качество жизни и запасать на черный день. И, конечно, чтобы грамотно и эффективно добиться тела своей мечты, лучше обратиться к специалисту, чтобы потом не пришлось лечиться от побочных эффектов травмирующих диет и голоданий.
Несмотря на возможные проблемы со здоровьем, некоторые эксперты считают, что ограничение в еде может быть даже полезным, но только при кратковременном голодании. А когда начнете следить за своим питанием, важно отказаться от вредных привычек, чтобы не переедать.