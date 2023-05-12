«Во мне было 130 кило». 43-летний экономист откровенно рассказала, как сбросила половину веса и круто изменилась

Экономисту из Екатеринбурга Наталье Сваловой 43 года. Она признаётся, что вся ее жизнь — это история постоянной борьбы с лишним весом. Еще пару лет назад женщина весила 130 килограммов, но ей удалось похудеть до 65 и круто измениться. Наши коллеги из E1.RU опубликовали вдохновляющий рассказ Натальи от первого лица. Приводим его полностью.
Я родилась и выросла в городе Артемовском Свердловской области. В детстве была пухленькой, маленькой, миленькой девочкой, которую всегда угощали вкусняшками и говорили: «Какая ты хорошенькая, возьми конфетку». Бабушка и мама всегда так вкусно стряпали, что нельзя было отказаться.
В детском саду я подросла и приняла более нормальную форму. А когда пошла в школу, начались проблемы с объемами, прибавляла как на дрожжах. Сейчас я понимаю, что это была защитная реакция организма на мою первую учительницу. Она была очень жесткой, строгой и всех воспитывала «кнутом». Если ты чего-то не знал или не успевал, то ты никто и звать тебя никак.
После окончания школы сменился круг общения. Защита стала нужна меньше, и с помощью психотерапевта и его методики иглоукалывания я похудела до 90 кило. Я была довольна собой, своей победой.
Спустя какое-то время я забеременела и вес опять начал набирать обороты. Я очень сильно потолстела — до 120 килограммов. Я мать-одиночка — из-за этого много стрессов, в голове постоянная мысль, что нужно защищать своего ребенка.
С выходом на работу у меня снова получилось похудеть до 95 кг. Работая в больнице, я получала удовольствие, я была на своем месте, и все меня уважали и ценили, худеть стало проще. Но, когда в больнице начались перемены, пришлось сменить место. И опять пошел набор веса, начальница вечно была недовольна моей работой, изводила своими постоянными придирками до каждой запятой. Это привело к эмоциональному срыву, и, соответственно, вес выполз за рамки очень больших значений. В 2011 году во мне было 130 кило.
Когда руководство сменилось, наступило спокойствие и понимание. Но в 2013 году моя мама скоропостижно скончалась. Было тяжело, я потеряла опору под ногами. Она меня всегда направляла и помогала. И всё рухнуло, а надо дальше жить и идти к чему-то новому.
В ход пошли таблетки для похудения, хотя у них очень много противопоказаний. Я приняла решение начать жизнь с чистого листа. Моя цель стала — привести себя в порядок, сбросить лишние килограммы, избавиться от повышенного давления и болей в колене из-за веса. После приема таблеток для похудения я сбросила 35 килограммов.
В 2020 году я вновь весила 95. К тому моменту уже надоел круговорот веса в теле. Самое страшное, что после очередного похудения я потом набирала еще больше. Тогда мне на глаза попалась реклама центра похудения в Екатеринбурге. Я решила перебраться в Екатеринбург, сменила место работы.
Еженедельные занятия с психологом, постоянные задания и работа над собой. Контроль калорийности, уменьшение объемов еды, рамки в продуктах, ничего сладкого, мучного, копченого. Я начала правильно питаться, учитывая баланс белков, жиров и углеводов. И так целый год. А самое главное — это контроль со стороны куратора и его поддержка.
Затем добавились и физические нагрузки, что в комплексе дало прекрасный результат: 2023 год — и мой вес 65 килограммов.
Перевернув всю свою жизнь с ног на голову, я осознала, что вольна выбирать, как я хочу выглядеть. Хочешь быть здоровой и счастливой — прими себя и будь собой. Это моя большая победа, я горжусь собой. Я молодец!
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