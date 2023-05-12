«Во мне было 130 кило». 43-летний экономист откровенно рассказала, как сбросила половину веса и круто изменилась

Спустя какое-то время я забеременела и вес опять начал набирать обороты. Я очень сильно потолстела — до 120 килограммов. Я мать-одиночка — из-за этого много стрессов, в голове постоянная мысль, что нужно защищать своего ребенка.



С выходом на работу у меня снова получилось похудеть до 95 кг. Работая в больнице, я получала удовольствие, я была на своем месте, и все меня уважали и ценили, худеть стало проще. Но, когда в больнице начались перемены, пришлось сменить место. И опять пошел набор веса, начальница вечно была недовольна моей работой, изводила своими постоянными придирками до каждой запятой. Это привело к эмоциональному срыву, и, соответственно, вес выполз за рамки очень больших значений. В 2011 году во мне было 130 кило.

