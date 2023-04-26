Введут ли ограничения из-за новой версии ковида «арктур»? Отвечает глава Роспотребнадзора

В России на сегодняшний день зарегистрировано семь случаев заражения новым подвариантом коронавируса, который получил название «арктур». Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она также сообщала, что, по предварительным данным, эта версия вируса может быть более заразна.
— Мы никого не будем принуждать в этот раз, мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется, — заявила Попова в эфире телеканала
В то же время на фоне выявления подварианта «арктур» в России в конце мая ожидается новая волна заражений
Несмотря на предварительные данные о том, что «арктур» не более патогенен, Всемирная организация здравоохранения полагает, что циркуляция вирусов варианта омикрон всё еще может представлять угрозу здоровью населения, а «арктур» — тоже один из подвариантов омикрона. Симптомы «арктура» преимущественно остаются теми же, однако одно отличие все-таки есть — врачи отметили, что чаще встречаются покраснение и боль в глазах.