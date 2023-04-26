Введут ли ограничения из-за новой версии ковида «арктур»? Отвечает глава Роспотребнадзора

— Мы никого не будем принуждать в этот раз, мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24» . — Все хорошо осведомлены о том, как нужно защититься.