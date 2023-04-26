У 3-летней девочки случайно обнаружили редкий вид рака — никаких симптомов болезни не было

Когда Саше Филько из Красноярска было два года и 10 месяцев ей совершенно случайно на плановом осмотре в детской больнице поставили страшный диагноз — злокачественная опухоль в печени. Позже выяснилось, что это один из редких видов рака — гепатобластома. По данным медицинской статистики, в России ежегодно выявляется порядка 35 случаев гепатобластомы у детей.
Как семья живет теперь? И что говорят врачи об этом виде онкологии? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Никаких видимых симптомов болезни у двухлетней Александры не было. Здоровый аппетит, стабильное настроение, нормальная физическая активность — все это не вызывало никаких подозрений.
— Нам повезло, что попалась внимательная врач УЗИ, она осмотрела Сашу вдоль и поперек, — говорит ее мама Анна. — А потом мне звонит главный онколог края и говорит: «У вашего ребенка что-то в печени. Мы не можем понять что. Либо хорошо, либо плохо. Мы отправляем ваши документы в клиники России».
Семье повезло оказаться в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там они безвылазно провели 9 месяцев. За это время Саше сделали шесть процедур химиотерапии и сложную восьмичасовую операцию по удалению опухоли. Сейчас ребенок находится в продолжительной ремиссии, но продолжает проходить обследования.