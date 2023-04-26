У 3-летней девочки случайно обнаружили редкий вид рака — никаких симптомов болезни не было

Когда Саше Филько из Красноярска было два года и 10 месяцев ей совершенно случайно на плановом осмотре в детской больнице поставили страшный диагноз — злокачественная опухоль в печени. Позже выяснилось, что это один из редких видов рака — гепатобластома. По данным медицинской статистики, в России ежегодно выявляется порядка 35 случаев гепатобластомы у детей.

