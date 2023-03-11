«Закружилась голова, бросило в жар»: как журналистка НГС 40 минут стояла на гвоздях — и почему это так популярно

До момента, пока подруга не объявила, что учится на гвоздетерапевта, я мало что знала об этой направленности. Кто такой гвоздетерапевт? Зачем, для чего, почему люди стоят на гвоздях? Это же больно. Периодически мне попадались в Сети ролики о том, как люди делятся опытом стояния на гвоздях — я пролистывала. Но когда в собственном окружении появился заинтересованный в практике человек, решила разобраться.

Статьи в интернете говорят о том, что гвоздестояние — это оздоровительная практика, подразумевающая стояние на дощечках с закрепленными в них острыми металлическими гвоздями. Дощечки называют досками садху — в честь индийских аскетов, которые сидят, стоят и лежат на гвоздях, чтобы освободиться от земных привязанностей.