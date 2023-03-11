«Закружилась голова, бросило в жар»: как журналистка НГС 40 минут стояла на гвоздях — и почему это так популярно

Верить во что-то, что не имеет под собой научного обоснования, в последнее время модно. Количество астрологов, нумерологов, тарологов и прочих специалистов растет с невероятной скоростью, кроме того, появляются и новые направления. Гвоздетерапевты в Новосибирске еще не успели массово обрасти клиентами, в то время как сама практика уже давно набирает бешеную популярность в мире. Корреспонденту НГС Алене Золотухиной подвернулся случай опробовать необычную технику на себе: об ощущениях и о том, зачем люди добровольно встают на гвозди — далее от первого лица.
До момента, пока подруга не объявила, что учится на гвоздетерапевта, я мало что знала об этой направленности. Кто такой гвоздетерапевт? Зачем, для чего, почему люди стоят на гвоздях? Это же больно. Периодически мне попадались в Сети ролики о том, как люди делятся опытом стояния на гвоздях — я пролистывала. Но когда в собственном окружении появился заинтересованный в практике человек, решила разобраться.
Статьи в интернете говорят о том, что гвоздестояние — это оздоровительная практика, подразумевающая стояние на дощечках с закрепленными в них острыми металлическими гвоздями. Дощечки называют досками садху — в честь индийских аскетов, которые сидят, стоят и лежат на гвоздях, чтобы освободиться от земных привязанностей.
Мы не аскеты, и освобождаться от земных привязанностей нам не нужно. Так зачем люди добровольно встают на гвозди? На физиологическом уровне стояние на гвоздях обещает, что снимутся мышечные блоки, напряжение, а при регулярных практиках улучшится обмен веществ. А с психоэмоциональной стороны? Чакры действительно откроются? Уйдет земное и мы преисполнимся в своем сознании?
Посыл гвоздестояния заключается в том, чтобы открыть в себе способность к равновесию, гармонии, избавиться от страхов, тревог — это глубинная психологическая практика. Гвозди — это распаковщики спрятанных, сдержанных, зажатых внутри эмоций, они помогают освободиться от разрушающей деструктивной энергии и найти ответы на вопросы, в том числе и проблемные. Рекомендовано тем, кто хочет заниматься личностным ростом, запутался или не уверен в том, что делает в жизни, желает попробовать новый опыт.
В целом звучит заманчиво. Будучи человеком открытым и заинтересованным в получении нового интересного опыта, я решила — почему нет? Схожу на сеанс, посмотрим, что будет. Если не понравится, я всегда могу уйти. Перед терапией мне дали четкие указания: сформулировать запрос, что тревожит больше всего в этот момент, чего я боюсь, какую из сфер своей жизни хочу наладить. Я ответственная — села с блокнотом и выписала всё, что беспокоит, расставила по степени значимости и сосредоточилась на двух самых важных, как мне казалось, пунктах.
Начало терапии напоминает консультацию у психолога: знакомимся, говорим, зачем пришли. Отличие — ароматы благовоний пало санто, сидим на мягких подушках. Приятно. Дальше приводим дыхание в норму и делаем легкую разминку. После терапевт предлагает пересесть на стул и выставляет перед вами доски садху, на глаза можно надеть повязку для сна — чтобы не отвлекаться на раздражающие внешние факторы и полностью сосредоточиться на ощущениях. Я решила, что это вариант для меня — не хочу никого видеть, хочу слушать себя.
Надежда на то, что можно остаться в носках (я даже выбрала поплотнее), разбилась вдребезги, стоим босыми ступнями. Первые ощущения от гвоздей — щекотно, но это пока сидишь на стуле. Первая попытка встать провалилась: несмотря на то, что наставник стоит перед вами, дает опору и держит за руки, ощущение впивающегося в ступни металла заставляет вернуться в безопасное положение.
Со второго раза удалось подняться, но ощущения в теле при этом были не из приятных: закружилась голова, бросило в жар — так наш мозг сигнализирует об опасности. В этот момент задача гвоздетерапевта дать понять своему подопечному, что угрозы нет, главное — дышать ровно. У меня получилось. Дальше началось самое интересное: погружение в себя и поиск ответов на вопросы в формате беседы с терапевтом. Как на стандартном приеме в психологическом кабинете: вопрос, ответ, наводящий вопрос, ответ.
Причем тут гвозди? Один из механизмов, при помощи которых автономная нервная система управляет нашим телом, — высвобождение эндорфинов. Эти нейромедиаторы мозг выделяет в ответ на боль и стресс, поэтому они работают как естественные обезболивающие. Когда мы встаем на гвозди, тело посылает сигнал в мозг, что в наших стопах страшная рана, и в стопы посылается огромное количество энергии, но так как никакой раны там нет, то вся энергия идет в эти активные точки, мягко воздействуя на всё тело. Получается, мы максимально сосредоточены на чём-то одном — то есть на решении своей проблемы.
Я бы сказала, что гвоздестояние — это экспресс-психология и классный выход из зоны комфорта. Один сеанс гвоздей равен минимум 5 сеансам у психолога. Запрос, с которым я пришла изначально, оказался лишь следствием совсем другой проблемы. Я простояла на гвоздях около 40 минут, большую часть держась за руки терапевта и немного сама, без какой-либо опоры.
Стоя на гвоздях, понимаешь: человек может гораздо больше, чем о себе думает. Важно перестать жалеть себя. Больно, неприятно, хочется вернуться в привычное безопасное состояние. Но сделав усилие над собой, можно не дать мозгу обмануть себя. Управлять собой и своими эмоциями возможно. Не могу, не получается — это отговорки.
Осталась ли я довольна? Да. Давно не испытывала такого чувства легкости и умиротворения, будто выключили тревожную кнопку. С момента терапии прошла неделя — эффект равновесия сохраняется.
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