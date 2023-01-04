«Овнов ждет успех»: почему мы верим в гороскопы, а они сбываются — говорим с психологом

По словам психолога, человек в определенности чувствует себя комфортно и спокойно. В состоянии «Я знаю, что меня ждет» тревога снимается. Чувство же неопределенности для нас невыносимо.



— И третье — про идентичность. К сожалению, не все люди могут ответить на вопросы «кто я?», «что я?». И эти ответы они могут найти в гороскопах, где написано, за кого выходить замуж, кого брать в друзья, какой вид деятельности подходит. И как будто человек начинает понимать, кто он такой.



Гороскопы читают только неуверенные в себе люди?

Психолог крайне не согласна с мнением, что в гороскопы верят неуверенные в себе люди.



— Я думаю, что это больше про человека, у которого отсутствует опора на самого себя. Человек должен опираться на себя — сам для себя поддержка. Когда этого нет, то хочется верить во что-то другое. Можно сказать, что человек находится в замешательстве, в состоянии неопределенности, когда он не знает, что делать. И он хочет, чтобы его кто-то направил. Когда человек не может сам себя направить, гороскопы становятся его опорой, как поддержка, — размышляет Екатерина Королева.

