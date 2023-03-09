«Думали, никогда не увидим ее улыбки»: девочку парализовало после укуса клеща, которого в дом принес кот

Кровососа заметила сама девочка. Родители побежали к ней, задрали футболку и увидели, что клещ только недавно впился. Отец не стал медлить и отвез дочь в больницу. Эвелине поставили иммуноглобулин и выписали разные препараты. Но это не помогло — состояние девочки резко ухудшилось, она перестала крепко стоять на ногах, через некоторое время впала в кому, а потом так и не смогла полностью восстановиться. Какое-то время на лице девочки совсем не было эмоций — даже улыбки. Она могла только плакать и молчать. Но под Новый год случилось чудо. Пока небольшое, но такое важное — Эвелина смогла улыбнуться.