«Думали, никогда не увидим ее улыбки»: девочку парализовало после укуса клеща, которого в дом принес кот

Маленькая звездочка, яркая и активная девочка — так еще недавно говорили про Эвелину Нифантьеву из Тюменской области. Сейчас Эвелина передвигается на инвалидной коляске — прошлым летом ее укусил энцефалитный клещ, которого в дом принес кот.
Какие симптомы наблюдались после укуса энцефалитного клеща и как сейчас живет семья девочки — смотрите в видеосюжете наших коллег из 72.RU, который опубликован чуть выше.
Кровососа заметила сама девочка. Родители побежали к ней, задрали футболку и увидели, что клещ только недавно впился. Отец не стал медлить и отвез дочь в больницу. Эвелине поставили иммуноглобулин и выписали разные препараты. Но это не помогло — состояние девочки резко ухудшилось, она перестала крепко стоять на ногах, через некоторое время впала в кому, а потом так и не смогла полностью восстановиться. Какое-то время на лице девочки совсем не было эмоций — даже улыбки. Она могла только плакать и молчать. Но под Новый год случилось чудо. Пока небольшое, но такое важное — Эвелина смогла улыбнуться.
Сейчас девочка еще не может самостоятельно ходить и есть. Она передвигается на инвалидном кресле. Распорядок дня расписан по часам, потому что нужно в определенное время принимать препараты. А иногда по ночам у нее случаются страшные приступы, из-за которых мама не может спокойно спать, поскольку должна контролировать состояние дочери и в случае чего успеть вызвать скорую помощь.
Помочь ребенку могут постоянные курсы реабилитации. Семья Нифантьевых постоянно ищет фонды, которые могут помочь ребенку. Им важно не упускать момент, пока у Эвелины прослеживается прогресс в лечении. Прежней девочка, скорее всего, уже не станет. Но родителям важно сделать всё возможное для улучшения качества ее жизни.