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Новосибирск вошел в тройку лидеров по стоматологическому туризму среди российских городов

За Новосибирск проголосовали 17% респондентов

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Победителей выбирали респонденты в социальных сетях

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Новосибирск вошел в топ-3 популярнейших российских городов по направлению стоматологического туризма. Таков результат опроса сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru в социальных сетях. Его результаты опубликованы 6 марта, в Международный день зубного врача.

Лидером голосования стала Тверь: за нее отдали свой голос 21% участников опроса. Вторым стал Краснодар: за него проголосовали 18% респондентов, за Новосибирск — 17%. Далее идут Тула, Волгоград, Рязань, Омск, Смоленск, Архангельск и Хабаровск.

— Новосибирск — город инноваций, поэтому, конечно, и клиники здесь должны быть на уровне, — так объясняет Tvil.ru попадание Новосибирска в топ-3.

Кстати, с 1 марта на НГС проходило голосование «Кто лучший стоматолог Новосибирска?» Вы прислали нам более ста кандидатов, из которых мы предлагали выбрать самого профессионального. Итоги мы опубликуем в скором времени.

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СтоматологСтоматологический туризм
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