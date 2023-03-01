Кто лучший стоматолог Новосибирска? Запускаем голосование за специалиста, который не больно лечит зубы

Мы решили узнать имена врачей, у которых вы не боитесь лечить зубы и благодаря которым ваша улыбка сияет. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» — вы прислали нам имена более ста стоматологов. Теперь же можете выбрать лучшего среди лучших и проголосовать в опросе ниже за врача, которому вы благодарны.