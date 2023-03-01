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Кто лучше?

Кто лучший стоматолог Новосибирска? Запускаем голосование за специалиста, который не больно лечит зубы

Вы прислали нам более ста кандидатов, теперь время проголосовать за самого профессионального

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Голосование завершится в пятницу, а уже в понедельник мы опубликуем результаты

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Дорогие читатели, мы запускаем четвертый опрос проекта «Кто лучше?», в котором мы находим профессионалов Новосибирска. В этот раз вы предлагали своих кандидатов на звание самого профессионального стоматолога.

Мы решили узнать имена врачей, у которых вы не боитесь лечить зубы и благодаря которым ваша улыбка сияет. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» — вы прислали нам имена более ста стоматологов. Теперь же можете выбрать лучшего среди лучших и проголосовать в опросе ниже за врача, которому вы благодарны.

Голосование за профессионалов разного профиля мы проводим каждую неделю. Так мы сможем вместе с вами определить имена самых достойных, по мнению жителей Новосибирска, специалистов и узнать, кому горожане благодарны.

Условия голосования:

  • вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
  • голосовать могут только авторизованные пользователи;
  • опрос завершится в пятницу, 3 марта, в 23:00;
  • итоги мы подведем в понедельник, 6 марта, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
  • победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Также мы собираем топ-10 специалистов после опроса;
  • накрутка голосов запрещена.

Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов — так вы сможете легко найти своего мастера. К сожалению, нам пришлось убрать отчество врачей, потому что их указали не у всех кандидатов. Всем кандидатам желаем удачи, если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за шикарную улыбку.

Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.

На прошлой неделе вы проголосовали за лучшего массажиста. Результаты мы опубликовали в понедельник, — посморите топ-10 мастеров в сфере массажа.

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