В Искитимской ЦРБ назначили нового главврача — ранее он возглавлял больницу в Кочках

Владимир Новиков родился в 1971 году. В 1994 году окончил Новосибирский медицинский институт. На протяжении последних 17 лет возглавлял коллектив Кочковской районной больницы. По врачебной специальности он хирург.



Ранее должность главврача Искитимской ЦРБ занимал Алексей Кайгородов. На этом посту он проработал 20 лет, сейчас он займет должность заместителя главного врача.

