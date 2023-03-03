В Искитимской ЦРБ назначили нового главврача — ранее он возглавлял больницу в Кочках

3 марта в Искитимской центральной городской больнице назначили нового руководителя. Им стал Владимир Новиков, который ранее возглавлял больницу в Кочках. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Владимир Новиков родился в 1971 году. В 1994 году окончил Новосибирский медицинский институт. На протяжении последних 17 лет возглавлял коллектив Кочковской районной больницы. По врачебной специальности он хирург.
Ранее должность главврача Искитимской ЦРБ занимал Алексей Кайгородов. На этом посту он проработал 20 лет, сейчас он займет должность заместителя главного врача.
Ранее в АО «Экспресс-пригород» сменилось руководство. Генеральным директором компании стал Вячеслав Невежин — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.