В «Экспресс-пригороде» назначили нового гендиректора — им стал замминистра транспорта НСО

В АО «Экспресс-пригород» сменилось руководство. Генеральным директором компании стал Вячеслав Невежин — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
— Основными задачами нового руководителя являются развитие пригородных железнодорожных перевозок, открытие новых востребованных маршрутов, а также развитие туристических направлений в пригородных перевозках, — указано в сообщении.
Отмечается, что Вячеслав Невежин назначен на пост генерального директора компании решением совета директоров АО «Экспресс-пригород».
Вячеслав Невежин родился в Новосибирске в 1979 году, в 2001 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». Работал в 2001–2019 годах на Западно-Сибирской железной дороге, прошел путь от помощника машиниста железнодорожно-строительных машин путевых ремонтно-механических мастерских до главного инженера дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».
С 2019 по 2023 год Вячеслав Невежин занимал должность замминистра транспорта региона. Добавим, на сайте министерства до сих пор указано, что он является заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
АО «Экспресс-пригород» — дочернее общество ОАО «РЖД». На сайте компании указано, что организация является крупнейшим за Уралом пригородным перевозчиком. В год компания отправляет более 22 миллионов пассажиров, длина маршрутов, по которым идут поезда, составляет 950 километров.
В конце февраля в ГУ МВД России по Новосибирской области назначили новых руководителей из Челябинской и Свердловской областей. Один возглавил Экспертно-криминалистический центр, другой стал замруководителя ГИБДД региона.