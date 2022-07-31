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Замминистра транспорта Новосибирской области прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище

Вячеслав Невежин прыгнул с высоты 1500 метров

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Вячеслав Невежин прыгнул в тандеме

Вячеслав Невежин прыгнул в тандеме

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В Мочище во время авиашоу 31 июля с парашютом прыгнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. Замминистра прыгал в тандеме с высоты 1500 метров. Пилотировал самолет Ан-52 Олег Борисов.

Вместе с замминистра прыгали парашютисты с флагами и знаменами с высоты 2500 метров.

Один из парашютистов прыгнул с флагом России

Один из парашютистов прыгнул с флагом России

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На аэродроме Мочище 31 июля впервые за три года проходит авиашоу. В этом году в фестивале приняли участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

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