Замминистра транспорта Новосибирской области прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище
Вячеслав Невежин прыгнул с высоты 1500 метров
В Мочище во время авиашоу 31 июля с парашютом прыгнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. Замминистра прыгал в тандеме с высоты 1500 метров. Пилотировал самолет Ан-52 Олег Борисов.
Вместе с замминистра прыгали парашютисты с флагами и знаменами с высоты 2500 метров.
На аэродроме Мочище 31 июля впервые за три года проходит авиашоу. В этом году в фестивале приняли участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.