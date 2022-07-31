Впервые за три года: на аэродроме в Мочище началось авиашоу — онлайн-трансляция
Авиашоу начнется в 9 утра
В Новосибирске 31 июля в 09:00 началось авиашоу на аэродроме Мочище. Оно закончится в 15:00. Фестиваль не проводился два года из-за пандемии коронавируса. В этом году в нем примут участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.
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Для зрителей авиашоу запустили дополнительные электрички. В правительстве Новосибирской области сообщили, что до аэродрома можно добраться на электричке, автобусе и личном автомобиле.
Как рассказали в пресс-службе, для проезда на авиашоу запустят 26 дополнительных электричек, интервал которых составит 10–13 минут. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты. Стоимость проезда — 40 рублей.
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В Новосибирской области 31 июля началось традиционное авиашоу «Будем жить!» на аэродроме Мочище. В мэрии города представили программу фестиваля. Он начнется в 09:00, а закончится в 15:00.
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