Новых руководителей из Челябинской и Свердловской областей назначили в ГУ МВД Новосибирской области

22 февраля глава областного главка полиции на селекторном совещании представил коллегам новых руководителей.
— Новым начальником Экспертно-криминалистического центра ГУ стал подполковник полиции Анатолий Морозов, прибывший из Главного управления МВД России по Свердловской области. Заместителем начальника Управления ГИБДД ГУ назначен подполковник полиции Андрей Кузнецов, прибывший из Главного управления МВД России по Челябинской области, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.
17 февраля стало известно, что выпускник Новосибирского военного училища возглавил Центральный военный округ. Андрей Мордвичев в 2018 году командовал парадом Победы в Новосибирске.