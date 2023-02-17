Выпускник Новосибирского военного училища возглавил ЦВО — что известно об Андрее Мордвичеве

Новым командующим войсками Центрального военного округа, к которому относится Новосибирск, назначили генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.
— В 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. Награжден орденами Жукова и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и рядом иных медалей, — говорится на сайте Минобороны.
Как сообщает сайт Министерства обороны России, Мордвичев родился 14 января 1976 года в казахстанском городе Павлодаре. В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. В 2006 году — Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.
В 2016 году окончил Военную академию Генштаба ВС России, после этого стал заместителем командира корпуса. С 2017 по 2019 годы был начальником штаба — первым заместителем командующего армией ЦВО. Как сообщает РИА Новости, в 2018 году Андрей Мордвичев командовал парадом Победы в Новосибирске. С 2019 по 2021 годы был первым заместителем командующего
С 2021 по 2023 годах командовал
В ноябре прошлого года командующим, исполняющим обязанности командующего ЦВО назначили Александра Линькова. Ранее, в 2017 году, командующим войсками ЦВО был назначен генерал-полковник Александр Лапин.