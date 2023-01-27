В Новосибирске началась отделка внутри поликлиник, которые строят по концессии

— Одна из причин — пандемия 2020 года. Наш партнер должен был выйти с проектной документацией, но изменились требования Минздрава, вышли дополнительные акты, которые ужесточили требования к объектам здравоохранения. Пришлось менять проект. Следующая причина — взлетела стоимость заемных средств в коммерческих банках, мы к тому моменту еще не успели законтрактовать строительство 4 поликлиник, но контрактоваться под 20–24% годовых — безумие.

