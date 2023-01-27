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В Новосибирске началась отделка внутри поликлиник, которые строят по концессии

На четырех из семи объектах продолжаются работы нулевого и основного этапов строительства

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Более 560 сотрудников строят семь поликлиник

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В трех поликлиниках Новосибирска, которые строят по концессии, началась чистовая отделка. Как сообщили в пресс-службе группы ВИС, здания готовы на 60%. При этом на оставшихся четырех объектах работы находятся на нулевом и основном циклах.

Чистовые работы в поликлинике № 7 на улице Пролетарской в Октябрьском районе ведутся на четырех этажах. В здании установили окна, смонтировали электрооборудование, освещение, системы отопления и вентиляции. Сейчас в помещении укладывают керамическую плитку и выполняют стяжку полов.

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В поликлинике № 2 на улице Татьяны Снежиной завершают черновую отделку и начали работы по чистовому устройству полов и стен первых двух этажей.

— Прокладывается кабельная сеть, монтируется силовое электрооборудование, на кровле выполняются работы по гидроизоляции. Конструктив и изоляция фасада выполнены на 40%, — сообщили в пресс-службе ВИС.

Похожие работы проводят в поликлинике № 27 в Заельцовском районе, на нижних этажах приступили к чистовой отделке.

— В оставшихся четырех поликлиниках продолжаются работы нулевого и основного строительного циклов, — отметили в компании.

Напомним, прокуратура внесла представление губернатору НСО Андрею Травникову, чтобы тот тщательно следил за работой концессионеров. На пресс-конференции глава региона заявил, что есть несколько причин, которые привели к срыву сроков:

— Одна из причин — пандемия 2020 года. Наш партнер должен был выйти с проектной документацией, но изменились требования Минздрава, вышли дополнительные акты, которые ужесточили требования к объектам здравоохранения. Пришлось менять проект. Следующая причина — взлетела стоимость заемных средств в коммерческих банках, мы к тому моменту еще не успели законтрактовать строительство 4 поликлиник, но контрактоваться под 20–24% годовых — безумие.

При этом в августе 2022 года в группе ВИС заявляли, что задержки строительства связаны с резким ростом цен на строительные материалы. К декабрю на четырех площадках работы всё еще велись на нулевом цикле.

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