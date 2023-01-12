Что не так в истории с городской Снегурочкой, которая в 61 год выглядит на 35 и ходит зимой босиком и в мини-юбке

Полезен ли холод?

— Врачи доверяют только доказательной медицине. И действительно, есть доказанные медицинские факты: воздействие холода хорошо стимулирует иммунитет и тонус кожи, — поясняет Анна Соколова. — Для этого в косметологии применяют криокамеры и криосауны. То есть воздействие экстремально низких температур приводит к стимулирующему эффекту для кожи.

Но есть важное уточнение. Этот самый доказанный эффект, который омолаживает кожу, есть только при кратковременном воздействии низких температур. А длительное пребывание на морозе дает, наоборот, обратный эффект. Также неблагоприятна для кожи и резкая смена температуры, перепады. То есть когда мы с холодной улицы заходим в теплое отапливаемое помещение с сухим воздухом. Что касается конкретной истории Снегурочки из Тольятти, помогает ли ей ее эпатирующее увлечение сохранить свежий внешний вид (если судить по фото) — тут нельзя что-то утверждать наверняка.