Что не так в истории с городской Снегурочкой, которая в 61 год выглядит на 35 и ходит зимой босиком и в мини-юбке

Городские порталы рассказывали удивительную историю про Снегурочку из Тольятти. Так Галину Кутереву называют горожане. Последние десять лет женщина впечатляет их тем, что в любой мороз ходит в летней одежде: ярких топиках, коротких шортах и мини-юбках. На ногах — босоножки или шпильки на высоком каблуке. В этом году она отказалась даже от обуви, ходит босиком. Галина рассказала нашему корреспонденту историю своей жизни. В детстве она часто болела. По ее словам, когда она повзрослела, иммунитет крепче не стал: продолжались простуды, грипп, ОРВИ, при этом в ее анамнез добавились микроинсульт, мастопатия и — самое опасное — рак желудка и кишечника. Женщина утверждает, что отказалась от химиотерапии и стала пробовать разные нетрадиционные методы: травы, лечение глиной. Но помогло, как она уверяет, закаливание. Галина начала обливаться водой на морозе, потом отказалась от зимней одежды. И все болезни, по ее словам, отступили. На фотографиях женщина, одетая в топики и мини-юбки на фоне сугробов, вполне счастливая. Ей 61 год, но выглядит она гораздо моложе. Можно ли объяснить исцеление и омоложение Галины с научной точки зрения? Мы попросили специалиста прокомментировать историю Снегурочки. Наш эксперт — Анна Соколова, главный врач косметологической клиники «Баден-Баден Премиум», доктор медицинских наук, врач-косметолог, дерматоонколог. Специалист объяснила, что в методе Галины противоречит науке и доказательной медицине, а что, наоборот, объяснимо.
Полезен ли холод?
— Врачи доверяют только доказательной медицине. И действительно, есть доказанные медицинские факты: воздействие холода хорошо стимулирует иммунитет и тонус кожи, — поясняет Анна Соколова. — Для этого в косметологии применяют криокамеры и криосауны. То есть воздействие экстремально низких температур приводит к стимулирующему эффекту для кожи.
Но есть важное уточнение. Этот самый доказанный эффект, который омолаживает кожу, есть только при кратковременном воздействии низких температур. А длительное пребывание на морозе дает, наоборот, обратный эффект. Также неблагоприятна для кожи и резкая смена температуры, перепады. То есть когда мы с холодной улицы заходим в теплое отапливаемое помещение с сухим воздухом. Что касается конкретной истории Снегурочки из Тольятти, помогает ли ей ее эпатирующее увлечение сохранить свежий внешний вид (если судить по фото) — тут нельзя что-то утверждать наверняка.
— Если она пребывает на морозе не очень длительное время — например, только чтобы сфотографироваться, — то это может дать положительный эффект, — предполагает наш эксперт. — Повторяю, доказано положительное влияние на кожу лишь кратковременного воздействия низких температур или курсов таких процедур весной и осенью, например. Но даже у этих коротких процедур есть противопоказания, то есть перед назначением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Делать окончательные выводы о чудесном исцелении и замедлении старения на основании частного случая (истории Галины), по мнению нашей собеседницы, невозможно. Как невозможно и судить о реальном состоянии кожи и внешности лишь по фото — даже если не были использованы фильтры. При ближайшем рассмотрении можно увидеть то, что скрыто на снимках: мелкоморщинистую сеточку, пигментацию и другие признаки возрастных изменений.
— Признаков старения кожи очень много. Данные фотографии не позволяют дать объективную оценку состоянию кожи, ее тонусу, тугору (эластичности. — Прим. ред.), цвету. Вообще наше старение зависит от многих факторов. Это могут быть внешние факторы, такие как воздействие окружающей среды, например холода, солнца. И внутренние, один из них — генетика. Безусловно, если ваша бабушки и дедушки до преклонного возраста не седели, их кожа была в хорошем тонусе, то, скорее всего, и у вас признаки старения проявятся позже. Если, конечно, не будет воздействия каких-то неблагоприятных внешних факторов. Кроме генетики на процессы старения также влияет состояние организма, эндокринной системы, — подчеркивает Анна Соколова.
Можно ли исцелиться от рака с помощью закаливания?
Галина утверждает, что с помощью закаливания она избавилась от онкозаболевания. При этом женщина отказалась от стандартных медицинских процедур. По ее словам, у нее были самые опасные по прогнозу агрессивные виды рака: рак желудка и кишечника. Но врач предостерегает повторять этот способ и скептически относится к сказанному нашей героиней:
— Можно верить только фактам. В научной литературе я не встречала ни одного доказанного факта избавления от онкологических заболеваний без лечения. А вот трагических исходов, когда пациенты отказывались от лечения в пользу нетрадиционных методов и погибали в короткое время, много. Поэтому не нужно заниматься самолечением! Онкозаболевания лечатся, можно добиться абсолютного излечения, всё зависит от стадии и своевременной диагностики. И только врач может назначить адекватную терапию.
Нельзя отказываться от воды?
Галина Кутерева не только не носит теплую одежду, но и изменила рацион. Она отказалась от мяса, питается только овощами, фруктами, орехами. Иногда включает в рацион немного сыра. Редко позволяет себе съесть рыбу, сваренную без кожи. А самое удивительное — Снегурочка утверждает, что семь лет не пьет воду.
— Когда хочу пить, съедаю одну помидорку или веточку винограда. Мне вполне хватает, — уверяет Галина.
Врач-косметолог объясняет, почему такой рацион не полезен организму и не способствует омоложению.
— Все биохимические процессы кожи происходят благодаря воде. Вода способствует нормальному функционированию кожи, выведению токсинов. Мы рекомендуем своим пациентам, наоборот, увеличить количество воды в рационе (если, конечно, нет каких-либо заболеваний, при которых это противопоказано). Чтобы улучшить тонус и эластичность кожи, мы советуем употреблять 2–2,5 литра в день, — поясняет врач.
Отказ от животного белка, по мнению специалиста, возможен — но лишь под контролем врача. Обязательно нужно исключить анемию, дефицит других веществ и витаминов, которые мы получаем благодаря белковой пище животного происхождения.
— Но практически у 80% пациентов, которые к нам обращаются, наблюдаются дефицитные состояния, которые могут быть связаны в том числе с отказом от употребления животного белка. — говорит Анна Соколова. — И отказ от белковой пищи точно не улучшает состояние кожи. У таких пациентов (которые полностью отказались от животного белка) чаще наблюдаются более явные признаки старения кожи, чем у людей с полноценным рационом. Более того, у пациентов, которые отказались от животной белковой пищи, замедлена выработка коллагена. Поэтому все косметические процедуры, которые направлены на стимуляцию его выработки, такие как аппаратные методы, пилинг, введение препаратов, стимулирующих коллагеногенез, у них могут быть неэффективны.
Почему Снегурочка не мерзнет?
Еще один наш собеседник, которого мы попросили прокомментировать эту историю, — врач-психиатр Михаил Луньков. Михаил семнадцать лет проработал врачом реанимационной бригады. В том числе выезжал и на обморожения. Сейчас мы задали ему вопрос как психиатру: почему Галина не мерзнет, есть ли в этом эффект самовнушения?
Но наш собеседник уверен, что в этом случае всё проще.
— Никакого самовнушения. Человек обливался холодной водой, тем самым повышались адаптивные способности организма, — говорит Михаил. — Если всё делать разумно и постепенно, то это дает эффект. Насчет исцеления от всех болезней… Тут, конечно, ничего сказать не могу, но точно можно сказать, что закалка стимулирует иммунитет, помогает ему справляться с простудными заболеваниями. Что касается в чем-то эпатажного поведения, то есть способа одеваться, — на фото героиня выглядит настроенной очень позитивно, а самое главное, горожане, которые с ней фотографируются, тоже настроены точно так же. Если она дарит людям позитивные эмоции, это хорошо.