Новосибирец пожаловался, что не смог попасть вечером в круглосуточный травмпункт

Новосибирец пожаловался, что круглосуточный травмпункт на Пархоменко в Ленинском районе, в поликлинике
— Во многих справочниках и сайтах этот травмпункт до сих пор обозначен как круглосуточный. Поэтому, скорее всего, это нововведение последнего времени. На вывеске указано, что травматологический пункт работает круглосуточно, но дверь 27 декабря после 21:00 была закрыта, а по телефону предложили прийти к 8 утра, что я и сделал. Информации о других травмпунктах Ленинского района, которые работали бы в ночное время, нет на дверях.
Главный врач поликлиники
— 16 и 17 ноября из-за устранения последствий пожара в соседнем здании пациентов направляли в травмпункт поликлиники
Ранее мы рассказывали о том, что из-за закрытия травмпункта в поликлинике жители Затулинки 8 месяцев ездили за помощью в другой район.