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Новосибирец пожаловался, что не смог попасть вечером в круглосуточный травмпункт

Главврач поликлиники говорит, что он не работал ночью всего несколько дней, но это было в ноябре

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Главврач замечает, что сейчас травмпункт работает в прежнем режиме

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Новосибирец пожаловался, что круглосуточный травмпункт на Пархоменко в Ленинском районе, в поликлинике № 16, не работал вечером 27 декабря. В медучреждении заявили обратное.

— Во многих справочниках и сайтах этот травмпункт до сих пор обозначен как круглосуточный. Поэтому, скорее всего, это нововведение последнего времени. На вывеске указано, что травматологический пункт работает круглосуточно, но дверь 27 декабря после 21:00 была закрыта, а по телефону предложили прийти к 8 утра, что я и сделал. Информации о других травмпунктах Ленинского района, которые работали бы в ночное время, нет на дверях.

Главный врач поликлиники № 16 Оксана Шелякина объяснила журналисту НГС, что травмпункт работает в круглосуточном режиме и не работал только два дня, но это было еще в ноябре.

— 16 и 17 ноября из-за устранения последствий пожара в соседнем здании пациентов направляли в травмпункт поликлиники № 22. Объявление об этом разместили на входе в травмпункт, — уточнила главврач.

Читатель утверждает, что дверь была закрыта, но при этом он дозвонился по указанному в 2ГИС номеру. Ему ответили, что нужно прийти утром

Читатель утверждает, что дверь была закрыта, но при этом он дозвонился по указанному в 2ГИС номеру. Ему ответили, что нужно прийти утром

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Ранее мы рассказывали о том, что из-за закрытия травмпункта в поликлинике жители Затулинки 8 месяцев ездили за помощью в другой район.

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