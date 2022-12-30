Новосибирец пожаловался, что не смог попасть вечером в круглосуточный травмпункт

— Во многих справочниках и сайтах этот травмпункт до сих пор обозначен как круглосуточный. Поэтому, скорее всего, это нововведение последнего времени. На вывеске указано, что травматологический пункт работает круглосуточно, но дверь 27 декабря после 21:00 была закрыта, а по телефону предложили прийти к 8 утра, что я и сделал. Информации о других травмпунктах Ленинского района, которые работали бы в ночное время, нет на дверях.

