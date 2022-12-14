Пять случаев кори зафиксировали в Новосибирске

Детей вакцинируют в год, а затем ревакцинируют в шесть лет. Прививки ставят взрослым до 35 лет, если у них ее нет. До 55 лет вакцинация положена взрослым из групп риска — работникам медицинских, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, организаций торговли, транспорта и лицам, работающим вахтовым методом.