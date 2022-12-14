Пять случаев кори зафиксировали в Новосибирске

В Новосибирске в ноябре зарегистрировали пять случаев кори. Все заболевшие не были привиты, об этом сообщили в мэрии.
— Специфического лечения от кори нет, препараты назначают, исходя из симптомов, поэтому единственный надежный метод предупреждения кори — иммунизация, — предупреждают в мэрии Новосибирска.
Детей вакцинируют в год, а затем ревакцинируют в шесть лет. Прививки ставят взрослым до 35 лет, если у них ее нет. До 55 лет вакцинация положена взрослым из групп риска — работникам медицинских, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, организаций торговли, транспорта и лицам, работающим вахтовым методом.
Корь — острая вирусная и высококонтагиозная инфекция. Заболевание характеризуется повышением температуры, появлением насморка, кашля, конъюнктивита, пятнисто-папулезной сыпи, которая сохраняется до семи дней. Корь у взрослых протекает тяжелее, чем у детей, и может осложниться пневмонией, бронхитом, отитом, синуситом, энцефалитом.
Случаев ОРВИ и гриппа в Новосибирской области становится всё больше. За последние пять дней нагрузка на врачей выросла в разы. В части больниц отделения начали перепрофилировать, а поликлиники переводят работать с пятидневки на семидневку. Почему сейчас в Новосибирске растет заболеваемость, откроют ли больничный дистанционно, и почему скорая помощь не приедет к вам на температуру, можно узнать здесь.