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Депутат переехал ребенкаПодробности

Вертолет вылетел из Новосибирска за мальчиком, которого сбил депутат

Время в пути в одну сторону — около 2 часов

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Мальчик находится в Татарской ЦРБ

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Вертолет санавиации из Новосибирска вылетел в Татарск за 6-летним мальчиком, которого 30 октября сбил депутат. Об этом рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании у губернатора НСО.

В Государственной новосибирской областной клинической больнице журналисту НГС пояснили, что время в пути — около 2 часов.

По информации на утро 31 октября от регионального Минздрава, состояние ребенка было стабильно тяжелым: он находился в реанимации центральной районной больницы. Врачам районной больницы оказывал помощь Консультационный центр областной больницы.

После того как произошло ДТП, в Сети сразу появилась запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как кроссовер сбивает мальчика, фактически проезжая над ним. Затем из машины выходит водитель, пытается поднять ребенка, потом разводит руками, выкидывает с капота ветку, которая вылетела из рук ребенка, и уезжает. Как оказалось, виновник аварии — депутат райсовета, единоросс Сергей Мамонтов, которого пообещали исключить из партии.

Мы поговорили с мамой ребенка — подробности здесь.

Ранее мы рассказывали, что депутата, который сбил ребенка, арестовали на 11 суток.

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