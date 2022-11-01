Вертолет вылетел из Новосибирска за мальчиком, которого сбил депутат
Время в пути в одну сторону — около 2 часов
Вертолет санавиации из Новосибирска вылетел в Татарск за 6-летним мальчиком, которого 30 октября сбил депутат. Об этом рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании у губернатора НСО.
В Государственной новосибирской областной клинической больнице журналисту НГС пояснили, что время в пути — около 2 часов.
По информации на утро 31 октября от регионального Минздрава, состояние ребенка было стабильно тяжелым: он находился в реанимации центральной районной больницы. Врачам районной больницы оказывал помощь Консультационный центр областной больницы.
После того как произошло ДТП, в Сети сразу появилась запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как кроссовер сбивает мальчика, фактически проезжая над ним. Затем из машины выходит водитель, пытается поднять ребенка, потом разводит руками, выкидывает с капота ветку, которая вылетела из рук ребенка, и уезжает. Как оказалось, виновник аварии — депутат райсовета, единоросс Сергей Мамонтов, которого пообещали исключить из партии.
Мы поговорили с мамой ребенка — подробности здесь.
Ранее мы рассказывали, что депутата, который сбил ребенка, арестовали на 11 суток.