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Проблема

Если каждый день выпивать по стопке водки. Врач — о том, что будет с вашим организмом

Выпить иногда хочется нестерпимо, но надо ли?

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Рюмка водки — как это по-русски...

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Кому из нас в промозглую погоду или в тяжелой ситуации не советовали выпить стопку водки: мол, согреешься сразу, отпустит немного. Да и под аппетит во время пышного обеда или ужина. Помните, как красиво всё это подано в «Собачьем сердце» у Булгакова:

Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Для многих вполне похоже на руководство к действию: если уж профессор медицины не отказывает себе в удовольствии, что уж простым смертным воздерживаться. Тем более что Преображенский говорит, что водка непременно должна быть только 40 градусов и не ниже.

На самом деле вряд ли доктора вам посоветуют ежедневно во время обеда накатывать заветные сто граммов под аппетит, не говоря уж о более солидных дозах.

«Доктор Питер» расспросил об этом сосудистого хирурга Алексея Светликова.

Алексей Светликов — главный сосудистый хирург ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России.

Что будет, если пить спиртное каждый день


— Если алкоголь попадает в организм каждый день, это может нанести вред бактериям в желудке, которые отвечают за нормальное пищеварение, — объясняет сосудистый хирург Алексей Светликов. — Имея высокий индекс кислотности, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника.

Многие думают, что небольшое количество водки полезно. Даже считается, что рюмка или стопка водки улучшает аппетит и нормализует сон, говорит врач.

— Но на самом деле все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их ни употребляли, — предупреждает медик. — Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг.

Чем полезна водка — мнение врача


Польза у водки, конечно, имеется, но лишь когда ее используют в других целях, — объясняет Алексей Светликов. — Так, этот напиток считается отличным наружным антибактериальным и антигрибковым средством, которым можно обрабатывать раны и укусы насекомых. Протирают водкой мебель и вещи, чтобы избавиться от бактерий и удалить запахи. Можно добавлять небольшое количество водки и в блюда, например в уху. Но это больше уже для вкуса, а не для пользы. Во всех других случаях водка очень пагубно влияет на здоровье.

100 граммов водки каждый день — что будет?


— Стоит помнить, что женщинам в сутки допускается употреблять не более 30 граммов крепких спиртных напитков, а мужчинам — не более 50. То есть выпитые 100 граммов уже превышают разрешенный показатель. При ежедневном употреблении водки нарушается психическое состояние человека, так как идет пагубное влияние на нервную систему. Происходят сбои в работе вестибулярного аппарата, начинаются серьезные проблемы с памятью.

Пьете? Значит повышен риск развития этих болезней


  • Панкреатит;
  • рак;
  • алкогольный гепатит;
  • цирроз печени;
  • гипертензия;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • атеросклероз и другие.

Достаточно и 100 граммов спиртного, чтобы повысилось кровяное давление, сразу на несколько дней, и значительно изменилась работа сердечно-сосудистой системы.

— Я всем советую посмотреть кинофильм «Еще по одной» — там очень конкретно показана судьба людей, употребляющих алкоголь каждый день, особенно в больших количествах, — резюмирует врач Алексей Светликов.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какой алкоголь сильнее всего повышает холестерин.

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