Если каждый день выпивать по стопке водки. Врач — о том, что будет с вашим организмом

Кому из нас в промозглую погоду или в тяжелой ситуации не советовали выпить стопку водки: мол, согреешься сразу, отпустит немного. Да и под аппетит во время пышного обеда или ужина. Помните, как красиво всё это подано в «Собачьем сердце» у Булгакова:



— Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

