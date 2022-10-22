Если каждый день выпивать по стопке водки. Врач — о том, что будет с вашим организмом

Кому из нас в промозглую погоду или в тяжелой ситуации не советовали выпить стопку водки: мол, согреешься сразу, отпустит немного. Да и под аппетит во время пышного обеда или ужина. Помните, как красиво всё это подано в «Собачьем сердце» у Булгакова:
— Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.
Для многих вполне похоже на руководство к действию: если уж профессор медицины не отказывает себе в удовольствии, что уж простым смертным воздерживаться. Тем более что Преображенский говорит, что водка непременно должна быть только 40 градусов и не ниже.
На самом деле вряд ли доктора вам посоветуют ежедневно во время обеда накатывать заветные сто граммов под аппетит, не говоря уж о более солидных дозах.
«Доктор Питер» расспросил об этом сосудистого хирурга Алексея Светликова.
Алексей Светликов — главный сосудистый хирург ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России.
Что будет, если пить спиртное каждый день
— Если алкоголь попадает в организм каждый день, это может нанести вред бактериям в желудке, которые отвечают за нормальное пищеварение, — объясняет сосудистый хирург Алексей Светликов. — Имея высокий индекс кислотности, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника.
Многие думают, что небольшое количество водки полезно. Даже считается, что рюмка или стопка водки улучшает аппетит и нормализует сон, говорит врач.
— Но на самом деле все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их ни употребляли, — предупреждает медик. — Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг.
Чем полезна водка — мнение врача
— Польза у водки, конечно, имеется, но лишь когда ее используют в других целях, — объясняет Алексей Светликов. — Так, этот напиток считается отличным наружным антибактериальным и антигрибковым средством, которым можно обрабатывать раны и укусы насекомых. Протирают водкой мебель и вещи, чтобы избавиться от бактерий и удалить запахи. Можно добавлять небольшое количество водки и в блюда, например в уху. Но это больше уже для вкуса, а не для пользы. Во всех других случаях водка очень пагубно влияет на здоровье.
100 граммов водки каждый день — что будет?
— Стоит помнить, что женщинам в сутки допускается употреблять не более 30 граммов крепких спиртных напитков, а мужчинам — не более 50. То есть выпитые 100 граммов уже превышают разрешенный показатель. При ежедневном употреблении водки нарушается психическое состояние человека, так как идет пагубное влияние на нервную систему. Происходят сбои в работе вестибулярного аппарата, начинаются серьезные проблемы с памятью.
Пьете? Значит повышен риск развития этих болезней
- Панкреатит;
- рак;
- алкогольный гепатит;
- цирроз печени;
- гипертензия;
- ишемическая болезнь сердца;
- атеросклероз и другие.
Достаточно и 100 граммов спиртного, чтобы повысилось кровяное давление, сразу на несколько дней, и значительно изменилась работа сердечно-сосудистой системы.
— Я всем советую посмотреть кинофильм «Еще по одной» — там очень конкретно показана судьба людей, употребляющих алкоголь каждый день, особенно в больших количествах, — резюмирует врач Алексей Светликов.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какой алкоголь сильнее всего повышает холестерин.