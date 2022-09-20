«Твою мать, это же по мне стреляют»: новосибирский хирург откровенно рассказал о работе в «буйные 90-е»

Разборки в «приемнике»

В 90-е на улицах было неспокойно даже в центре Новосибирска — особенно по ночам. И хорошо, если это время можно было провести за закрытыми дверями, но с больницами это не работало. Жертв бандитских нападений привозила в ближайшее медицинское учреждение скорая, а оппоненты раненой жертвы иногда пытались продолжить разборки едва ли не на больничной койке. Любое самое спокойное дежурство могло закончиться стрельбой.

Притащили нам в ночь человечка, у которого сломано было всё. Одна какая-то косточка целая, но это не считается, — вспоминает Игорь Пронских. — Я его посмотрел и прикинул: его оперировать по неотложке — это на всю ночь, а в одиночку, без помощника, я вообще на двое суток застряну. Набросал ему вместо этого «скелеток», подняли в реанимацию, <...>, и всё хорошо, не помирает.