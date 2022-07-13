Оспа обезьян пришла в Россию. Чего от нее ждать и как защититься?
Читаем рекомендации Роспотребнадзора и врачей
12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, вирус был обнаружен у пациента, который недавно вернулся из Европы. Как сообщает «Фонтанка», в подозрительной сыпи, с которой пациент обратился к врачам после возвращения из Европы, не сразу распознали заболевание: прежде в России с ним не сталкивались. Однако Роспотребнадзор и Минздрав уже подготовили алгоритмы, которые помогут ограничить распространение вируса.
Насколько опасна оспа обезьян?
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Это так называемый зооноз — болезнь, которая возникает в популяции животных и передается от них человеку. Подробнее о вирусе и его истории мы рассказывали в этом материале.
Вирус оспы обезьян входит в род ортопоксвирусы. Помимо него, там есть вирусы натуральной оспы человека, оспы мышей, оспы кроликов, оспы верблюдов и еще целого ряда животных. Они похожи между собой.
— Натуральная оспа была ликвидирована в 1977 году, сейчас этого вируса нет на земле. А другие оспенные вирусы есть, в частности есть три вируса, которые могут заражать человека, и среди них — вирус оспы обезьян, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — У людей могут возникать довольно тяжелые заболевания, похожие на натуральную оспу. Летальность достигает 5–10%.
Летальность натуральной оспы гораздо выше: по данным ВОЗ, она составляла около 30% случаев. Кроме того, натуральная оспа отличалась большей заразностью.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Будет ли эпидемия?
Анатолий Альтштейн говорит, что эпидемической угрозы для человечества вирус не представляет. С 1970-х годов, когда оспа обезьян была впервые обнаружена у человека, ее регистрировали в основном в сельской местности в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго и Западной Африки, особенно в Конго, где оспа обезьян считается эндемичной, но в других странах массово не распространялась. По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, пока единственный случай оспы обезьян в России завозной. Это значит, что пациент заразился в другой стране — предположительно, в Португалии. Чтобы сократить вероятность распространения вируса в России из-за таких случаев, пассажиров, прибывших из эндемичных стран, проверяют в аэропорту: им дважды измеряют температуру — на борту и в терминалах.
Если у кого-то из пассажиров будет обнаружена повышенная температура, к нему вызовут медиков аэропорта, они поставят диагноз и примут решение о дальнейшей госпитализации пассажира. Остальным пассажирам придется заполнить анкеты, которые будут направлены в Роспотребнадзор по месту жительства — для ведения медицинского наблюдения контактных лиц.
Повышение температуры — не единственный симптом заболевания. К ней, как правило, прилагаются общее недомогание, боли в мышцах. Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в прошлом главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила ТАСС, что характерными симптомами оспы обезьян также могут быть увеличение лимфоузлов и сыпь на ладонях.
Помимо измерения температуры, Минздрав и Роспотребнадзор подготовили протоколы приема и лечения пациентов, с мая этого года началось дополнительное обучение медиков и проведены учения. Минпромторг заверил, что запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы в России достаточно. Сейчас также прорабатывается возможность масштабировать производство вакцины и тест-систем для выявления вируса.
Как защититься от оспы обезьян самому?
Риски заражения и тяжелого течения оспы обезьян снижает вакцинация от натуральной оспы — все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. Однако сегодня массовая вакцинация от оспы не проводится, поскольку заболевание считается побежденным. Более того, привиться нельзя даже при большом желании это сделать — вакцина хоть и производится, но в свободном доступе ее нет, в аптеке такую не купить и в поликлинике не выпросить.
— При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и соблюдать гигиену рук, — советует Роспотребнадзор. — Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем всё же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека. Гражданам, посещающим эндемичные африканские страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.
О случаях обезьяньей оспы в начале мая сообщила Великобритания, для которой это заболевание не характерно. После этого зараженные были обнаружены в ряде стран Европы, США, Канаде и Австралии. В конце мая Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание из-за вспышки оспы обезьян. Сейчас ВОЗ помогает странам в осуществлении эпиднадзора, обеспечении готовности и борьбе со вспышками в тех государствах, где болезнь уже обнаружена.