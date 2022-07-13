Оспа обезьян пришла в Россию. Чего от нее ждать и как защититься?

Вирус оспы обезьян входит в род ортопоксвирусы. Помимо него, там есть вирусы натуральной оспы человека, оспы мышей, оспы кроликов, оспы верблюдов и еще целого ряда животных. Они похожи между собой.



— Натуральная оспа была ликвидирована в 1977 году, сейчас этого вируса нет на земле. А другие оспенные вирусы есть, в частности есть три вируса, которые могут заражать человека, и среди них — вирус оспы обезьян, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — У людей могут возникать довольно тяжелые заболевания, похожие на натуральную оспу. Летальность достигает 5–10%.

