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Минздрав рассказал о состоянии мальчика, которого на Шлюзе спасли две сестры-медика

Сейчас спасением ребенка занимаются врачи

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Всё произошло здесь — это запрещенное для купания место

Всё произошло здесь — это запрещенное для купания место

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В Минздраве Новосибирской области сообщили о состоянии ребенка, которого спасли две сестры-медика в Новосибирске.

— Мальчик находится в больнице — в состоянии средней степени тяжести. Скорая помощь прибыла на место через 11 минут после вызова, судя по трекеру ГЛОНАСС. Вызов был сделан в 19:30, прибытие — в 19:41. Приехал врач-педиатр. Машина, как и все автомобили скорой помощи в Новосибирске, оборудована всем необходимым для реанимации, — уточнили информацию в Минздраве Новосибирской области.

Напомним, что две сестры — Татьяна Нискулова и Лариса Сус — 22 июня возвращались с дачи на Шлюзе и заметили, что в воде кто-то лежит. Один мужчина сказал им, что там труп взрослого человека, но сестры поняли, что это ребенок, и бросились его спасать. Они откачивали ребенка и оказывали помощь до приезда скорой. После мальчика отвезли в больницу.

По словам Татьяны Нискуловой, мальчику около 7–8 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как новосибирские врачи спасали 5-летнюю девочку, выпавшую из окна четвертого этажа.

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