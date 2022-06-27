Минздрав рассказал о состоянии мальчика, которого на Шлюзе спасли две сестры-медика
Сейчас спасением ребенка занимаются врачи
В Минздраве Новосибирской области сообщили о состоянии ребенка, которого спасли две сестры-медика в Новосибирске.
— Мальчик находится в больнице — в состоянии средней степени тяжести. Скорая помощь прибыла на место через 11 минут после вызова, судя по трекеру ГЛОНАСС. Вызов был сделан в 19:30, прибытие — в 19:41. Приехал врач-педиатр. Машина, как и все автомобили скорой помощи в Новосибирске, оборудована всем необходимым для реанимации, — уточнили информацию в Минздраве Новосибирской области.
Напомним, что две сестры — Татьяна Нискулова и Лариса Сус —
По словам Татьяны Нискуловой, мальчику около
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