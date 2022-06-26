«Господи, как такой красивый мальчик может умереть?!» Две сестры 55 минут откачивали чуть не утонувшего ребёнка

Возле воды стояли два мальчика постарше с велосипедами, ещё один маленький и взрослые. Остановился мужчина и начал звонить куда-то, подумав, что в воде труп мужчины.

— Мы с сестрой подбегаем и думаем, что что-то не так. Я говорю сестре: «Лариса, смотри, это же не мужчина, это ребенок! Вон голова торчит и спина. Мы решили, что нужно доставать. Я с разбегу туда нырнула, доплыла до него. И обхватывала его, и плыла, толкала, и тянула. Дотащила его до берега, а там не подняться. Лариса и мужчина помогли подтянуть его на сушу. Потом я кричу: «Вы меня-то хоть вытащите!» Я же уже утону: я барахтаюсь, а меня никто не видит — мужчина опять в телефоне сидит, — поясняет Татьяна Нискулова журналисту НГС.