«Господи, как такой красивый мальчик может умереть?!» Две сестры 55 минут откачивали чуть не утонувшего ребёнка
Они боролись за его жизнь почти час до приезда реанимации — история спасения
Родные сестры Татьяна Нискулова и Лариса Сус сейчас живут в Ханты-Мансийском автономном округе, но приезжают к родным в Новосибирск. Они возвращались с дачи на Шлюзе и заметили, что в воде кто-то лежит. Один мужчина сказал им, что там труп взрослого человека, но сестры поняли, что это ребенок и бросились его спасать. Несмотря на то, что он уже какое-то время пролежал в воде, им удалось его откачать. Журналист НГС Мария Тищенко узнала подробности этого чудесного спасения.
Татьяна Нискулова и Лариса Сус возвращались с дачи 22 июня: они пошли домой через дамбу судоходного канала и увидели, что дети машут руками возле плит. В том месте, поясняет Татьяна, купаться вообще невозможно, потому что тяжело выплыть.
Возле воды стояли два мальчика постарше с велосипедами, ещё один маленький и взрослые. Остановился мужчина и начал звонить куда-то, подумав, что в воде труп мужчины.
— Мы с сестрой подбегаем и думаем, что что-то не так. Я говорю сестре: «Лариса, смотри, это же не мужчина, это ребенок! Вон голова торчит и спина. Мы решили, что нужно доставать. Я с разбегу туда нырнула, доплыла до него. И обхватывала его, и плыла, толкала, и тянула. Дотащила его до берега, а там не подняться. Лариса и мужчина помогли подтянуть его на сушу. Потом я кричу: «Вы меня-то хоть вытащите!» Я же уже утону: я барахтаюсь, а меня никто не видит — мужчина опять в телефоне сидит, — поясняет Татьяна Нискулова журналисту НГС.
В итоге Татьяне тоже помогли выбраться на берег. Она с сестрой начала откачивать ребенка. Они положили мальчика на траву и стали делать искусственное дыхание.
— Воду маленько откачали — сколько смогли. Кричали, чтобы вызвали скорую. 25 минут качали, потом приехала скорая — мы засекали время. Фельдшер поставил мальчику укол сначала одним препаратом, потом «дексаметазон». Но, конечно, он в чувства не пришел, потому что у него губы были синие. Я медсестра, а Лариса врач, поэтому мы спросили, есть ли адреналин. Слава богу, они его нашли. Я схватила ампулу, поломала ее, набрала шприц и отдала Ларисе. Она поставила укол адреналина напрямую в сердце, через ребра. И давай мы дальше качать его. Ещё минут 25–30, — говорит Татьяна Нискулова.
Потом, по словам Татьяны, приехала реанимация и сделала интубацию (ведение эндотрахеальной трубки в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей. — Прим. ред.):
— И уже перед самой реанимацией он дернул ручкой! Мы начали кричать об этом! Я говорила: «Господи, как такой красивый мальчик может умереть?!» Потом реанимация сделала всё, что нужно. Он чуть-чуть застонал, я поняла, что всё будет хорошо. Какой-то мужчина потом сказал, что на колени перед нами бы упал за это. Просто так всё получилось, что он уже будто труп был, а Лариса сказала, что будем качать.
То есть с момента начала оказания помощи и до приезда реанимации, уточняет Татьяна, прошло около 55 минут.
— Это взрослый человек, когда он утонул, может до 10 минут продержаться, а у ребенка силы больше, иммунитет лучше, поэтому минут 7–8 можно добавить. Он лежал в воде и не было ни одной волны, полный штиль, то есть он не плескался, поэтому минут 15 лежал там. Может, больше. Бывает и чудо. Хорошо, что были мы, рванули туда, достали его и правильно оказали помощь. Хотелось бы мальчика увидеть и обнять. Посмотреть, что он живой и что с ним всё в порядке. Пока он находится в больнице, — замечает Татьяна.
По ее оценке, спасенному мальчику около 7–8 лет.
Татьяна Нискулова говорит, что полиция попросила у них с сестрой адреса и телефоны:
— Они записали всё, но мы сказали, что мы иногородние, нам не надо славы. Ребенок жив, и это главное. Женщина какая-то нас обняла, и мы все мокрые, грязные пошли домой. Вот и вся сказка. Мы гордые пошли, а дома у меня была истерика. Я рыдала. Лариса тоже плакала. Руки тряслись. Руки у нас болят. У Ларисы вообще подранная рука, потому что она футболку рвала ему на груди. У меня все коленки ободраны — в тот момент не чувствовалось: о себе не думаешь.
Она даже не помнит, была ли холодной вода, потому что в тот момент ни о чем больше не думала.
Татьяна советует взрослым быть добрее, а детям — быть аккуратнее.
— Я Ларисе говорю: «Там мальчик на Ине утонул. Плохо, что нас не было. Мы бы его тоже спасли». Такое горе у родителей произошло... — переживает она.
Татьяна пояснила, что она работает директором клиники семейной медицины, живет в городе Мегион. Медицинский колледж оканчивала в Новосибирске. У ее сестры Ларисы своя клиника в Сургуте, в которой она работает врачом УЗИ, а вообще она акушер-гинеколог.
Лариса уже улетела обратно, а Татьяна пока ещё осталась в Новосибирске — у нее здесь ребенок получает диплом.
Как рассказал журналисту НГС начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, всё это произошло в месте, где нельзя купаться, но, к счастью, там оказались в нужный момент Татьяна и Лариса. Он добавил, что девушек хотят поощрить за смелые, мужественные действия и выполнение своего гражданского долга.
Ранее мы рассказывали, что в этом же месте в Советском районе Новосибирске сегодня нашли тело пожилой женщины.
Если вас тоже кто-то спас в Новосибирске, поделитесь этой доброй историей с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).