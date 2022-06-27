В России усиливают меры против чумы. Новосибирск оказался в зоне риска из-за близости к Казахстану и Горному Алтаю
Новосибирск оказался в зоне риска из-за близости к Казахстану и Горному Алтаю
Многих вирусологов удивил документ Роспотребнадзора, посвященный дополнительным мерам по профилактике чумы — ведь сейчас вспышек нет. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, насколько на самом деле высок риск распространения чумы или холеры и могут ли новосибирцы столкнуться с этими заболеваниями.
В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы — их нужно принять до конца июня.
Вирусолог Сергей Нетесов говорит, что большинство специалистов не понимает этого распоряжения Роспотребнадзора, ведь инфекционные угрозы вспышек чумы есть всегда. На территории России существует несколько очагов этих чумных бактерий, один из них — в Горном Алтае. Кроме того, добавляет эксперт, вся граница с Казахстаном, особенно западная часть, и обширная граница с Монголией — это области, где есть переносчики чумных бактерий: суслики, тарбаганы и блохи на них.
— И наконец, есть Кавказ, на котором очаги тоже имеются. Ведь неслучайно в Грузии еще в СССР была противочумная станция: там была угроза заражения чумой от тех же сусликов в горах. С чем связано это постановление сейчас, никто не понимает, потому что природная угроза была всегда. Но дело в том, что реальные случаи были весьма редки: они были связаны только с прямым контактом с этими сурками — тарбаганами.
Еще один вирусолог, пожелавший остаться анонимным, заметил, что вспышек чумы нет, — зачем тогда обсуждать дополнительные меры.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, напротив, говорит, что его удивляет такая острая реакция на документ Роспотребнадзора:
— Очевидно, что речь идет не о том, что сейчас какая-то непосредственная угроза распространения чумы или холеры существует. Речь идет о том, что проводится системная работа, инициированная на федеральном уровне — в рамках программы по созданию санитарного щита. Она началась, на самом деле, даже до пандемии.
При этом, добавляет эксперт, последняя вспышка чумы в России была в 1702 году, когда был московский чумной бунт. Единичные случаи регистрировали в 2014–2015 годах, уже в эру антибиотиков, подчеркивает Александр Соловьев. Поэтому речь не о реальной угрозе, а о работе над инфекционной безопасностью.
— В Советском Союзе была создана мощная сеть противочумных институтов и станций. Постоянно ведется работа в полях: идет отлов грызунов и так далее. Ничего не меняется, просто сейчас еще раз напомнили о необходимости соблюдения требований, — акцентирует внимание эксперт.
Если говорить о холере, продолжает Александр Соловьев, то она еще существует в мире, и риски есть всегда, особенно в некоторых регионах России:
— Мир в целом находится в седьмой пандемии холеры начиная с
На что обратить внимание и насколько реальна угроза
При бубонной чуме симптомы схожи с гриппоподобными заболеваниями — с большим увеличением лимфоузлов. Легочная форма чревата массовым распространением, говорит Александр Соловьев.
— Холера в первую очередь характеризуется серьезной потерей жидкости и солей из-за диареи. Если своевременно не вмешаться, то это процесс, приводящий к смерти. И у нее общие симптомы инфекционного заболевания — температура и так далее.
Летальность, как и у многих болезней, считает Сергей Нетесов, может быть высокой, если заражение не лечить.
— Кроме того, в случае заражения чумной бактерией очень многое зависит от того, какой вид заражения был и насколько большой дозой бактерии человек успел заразиться. И насколько правильное и своевременное лечение применяется, — говорит эксперт, объясняя, что необходимо знать для принятия правильных мер.
Вероятность заражения новосибирцев чумой он сейчас оценивает как крайне низкую:
— Вероятность прилета марсиан, пока нет марсиан, равна нулю. Вероятность заражения чумой, когда нет чумы, тоже равна нулю. Они [Роспотребнадзор] издали это распоряжение, не пояснив, почему они это сделали. Это очень печально, потому что такие постановления людей просто пугают и не дают никак оценить риски лично для себя. Стандартные рекомендации таковы: не надо ловить сусликов, а если поймали или нашли мертвыми, то не надо их разделывать и не надо готовить из них пищу.
Журналист НГС отправил запрос в новосибирский Роспотребнадзор, чтобы узнать, какие именно меры будут приняты в регионе.
Ранее мы рассказывали, чем для России опасна оспа обезьян и на какие симптомы обратить внимание.
Вы сталкивались с чумой или холерой? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).