В России усиливают меры против чумы. Новосибирск оказался в зоне риска из-за близости к Казахстану и Горному Алтаю

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы — их нужно принять до конца июня.



Вирусолог Сергей Нетесов говорит, что большинство специалистов не понимает этого распоряжения Роспотребнадзора, ведь инфекционные угрозы вспышек чумы есть всегда. На территории России существует несколько очагов этих чумных бактерий, один из них — в Горном Алтае. Кроме того, добавляет эксперт, вся граница с Казахстаном, особенно западная часть, и обширная граница с Монголией — это области, где есть переносчики чумных бактерий: суслики, тарбаганы и блохи на них.